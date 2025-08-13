पटना: बिहार मतदाता पुनरीक्षण में तेजस्वी यादव का दो-दो एपिक नंबर सामने आने के बाद से पक्ष-विपक्ष हमलावर है. इसके बाद कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो-दो विधानसभा में वोटर होने का खुलासा किया था, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई. अब तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार पोल खोल रहे हैं.

'गुजरात के नेता बिहार में वोटर': तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात बीजेपी के नेता अब बिहार में वोटर बन रहे हैं. तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया पर यह आरोप लगाया है कि वह 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात में वोट दिए थे. अब उन्होंने पटना में अपना नाम जुड़वा लिया है.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा (ETV Bharat)

"भाजपा के लोग ऐसे हैं कि घूम घूमकर नाम जुड़वा रहे हैं और वोट दे रहे हैं. जबकि यह प्रक्रिया 5 साल का होता है. लेकिन, एक साल में ही भाजपा के गुजरात के नेता भिखूभाई दलसाणिया ने पटना में वोटर आईडी बनवा लिया है. उन्होंने गुजरात में अपना नाम कटवा लिया है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू के भी दो एपिक नंबर रखने का मामला उठाया. उन्होंने बताया कि निर्मला देवी बीजेपी की नेता भी हैं एक ही विधानसभा में दो एपिक नंबर रखी हैं. दोनों का बूथ अलग-अलग है. साथ ही तेजस्वी यादव ने उनके दो देवर के भी दो-दो वोटर आईडी रखने का मामला उठाया है.

'भाजपा वोट की चोरी कर रही': तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि पहले भाजपा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग करती थी, लेकिन अब यह एजेंसियां काम ठीक से नहीं कर पाई तो चुनाव आयोग का प्रयोग कर रही है. ये लोग वोट की चोरी कर रहे हैं. किसी भी तरीके से बड़े-बड़े लोगों का दो-दो जगह नाम दे रहे हैं. जो अधिकृत वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं.

भाजपा के इशारे पर काम कर रहा आयोग: तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. यह राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा. जिस तरीके से हम लोग लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उसी तरीके से हम चुनाव आयोग के गलत तरीकों का भी विरोध करेंगे. तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया है कि वह भाजपा के इशारे पर विपक्ष के वोटरों का नाम काटा जा रहा हैं.

बीजेपी ने किया पलटवार: तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव होने से पहले ही हार मान ली है. उन्हें जासूस बनने का बड़ा शौक है तो वह पहले अपने घर में इस तरीके को अपनाए.

"पहले अपने पिताजी द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति की जासूसी करे. उसके बाद कोई और काम करें. चुनाव आयोग और भाजपा पर वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. उनके पास कोई तथ्य नहीं है. यह चुनाव से पहले हार मान चुके हैं. इसलिए कुछ-कुछ बोल रहे हैं." -प्रभाकर मिश्रा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

