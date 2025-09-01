ETV Bharat / bharat

दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया - BIHAR SIR

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट के मसौदे में दावे, आपत्तियां एक सितंबर के बाद भी दायर की जा सकती हैं.

Published : September 1, 2025 at 2:31 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) अभ्यास के तहत तैयार वोटर लिस्ट के मसौदे में दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग (ECI) की दलील पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र जमा करने की लास्ट डेट तक दावे और आपत्तियां दायर की जा सकती हैं.

'पैरालीगल स्वयंसेवकों करें तैनात'
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर को लेकर भ्रम को काफी हद तक विश्वास का मुद्दा करार देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह 1 अगस्त को पब्लिश ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने में व्यक्तिगत मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए पैरालीगल स्वयंसेवकों को तैनात करे.

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, "समय सीमा में किसी भी तरह का विस्तार पूरी प्रक्रिया और अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में बाधा उत्पन्न करेगा." चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 2.74 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने पात्रता संबंधी दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दावों का भी खंडन किया, जिसमें 36 दावे दाखिल करने का आरोप लगाया गया था. उन्होंने कहा कि पार्टी ने केवल 10 दावे ही दाखिल किए हैं. द्विवेदी ने आगे कहा कि आरजेडी की ओर से अपनी याचिका में उल्लिखित 36 दावों को भी विधिवत स्वीकार कर लिया गया है.

नोटिस जारी करेगा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने कहा कि वह उन मतदाताओं को सात दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा जिनके दस्तावेज अधूरे हैं. उन्होंने एसआईआर को निरंतर प्रक्रिया बताया. चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के दायर ज़्यादातर दावे और आपत्तियां मतदाता सूची से नामों को शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि बाहर करने के लिए थीं.

दूसरी ओर पीठ ने पैरालीगल स्वयंसेवकों को संबंधित जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा.

आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग
बता दें कि RJD और AIMIM ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. ड्राफ्ट रोल में मतदाता नामों को शामिल करने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा आज थी.

