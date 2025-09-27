ETV Bharat / bharat

पंजाब के पटियाला में आग लगने से 4 लोगों की जलकर मौत, बिहार के रहने वाले थे सभी

पड़ोसियों ने शोर मचाया. दमकल और पुलिस को घटना की सूचना दी गयी. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

आग में जलकर राख हुआ सामान. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 5:02 PM IST

राजपुरा (पटियाला): पंजाब के राजपुरा शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शुक्रवार की रात भोगल रोड स्थित एक घर में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में 65 वर्षीय जगदीश कुमार, उनकी पत्नी, 18 वर्षीय साला और 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा शामिल है. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग कुछ समझ पाते इससे पहले परिवार के चारों सदस्य जलकर मर गए.

आग में जलकर राख हुआ सामान. (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग अचानक लगी और कुछ ही मिनटों में घर के अंदर से धुआं और लपटें उठने लगीं. पड़ोसियों ने मदद के लिए शोर मचाया. तुरंत दमकल और पुलिस को घटना की सूचना दी गयी. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस अधिकारी निशान सिंह ने कहा कि रात करीब 2 बजे, कंट्रोल रूम को राजपुरा के एक घर में आग लगने की सूचना मिली. पुलिस टीम फायर ब्रिगेड के साथ पहुंची. आग पर काबू पाया गया. आग बुझाने के बाद, पता चला कि परिवार के चार सदस्यों की जलकर मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि यह परिवार बिहार का रहनेवाला था. यहां मजदूरी करता था. मृतक के परिवार वाले पहुंच गए हैं. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया.

परिवार अंदर खाना बनाता था और साइकिल जैसी चीज़ें अंदर पड़ी थीं. इन सामान के साथ एक चूल्हा और एक छोटा सिलेंडर भी मिला. सिलेंडर के पास की दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आग सिलेंडर से ही लगी हो. वहीं कुछ लोगों ने आशंका जतायी कि शॉर्ट सर्किट भी आग लगने का कारण हो सकता है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

राजपुरा शहर शोक में डूबाः इस दुखद घटना से राजपुरा में शोक की लहर दौड़ गई. सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हुए. लोगों ने मृतकों को बेहद शांत और सरल परिवार बताया. इस हादसे के बाद घरों में विद्युत सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. जनता में भय और चिंता का माहौल है.

Last Updated : September 27, 2025 at 5:02 PM IST

