बिहार असेंबली चुनाव में पहले चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का रैंडमाइजेशन कंपलीट

बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का रैंडमाइजेशन पूरा हो गया. 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

Bihar Polls
बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का रैंडमाइजेशन पूरा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 4:42 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन पूरा हो गया है.

चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा, "चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, बिहार के सभी 18 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, 11 अक्टूबर को प्रथम स्तरीय जांच (FLC) में सफल EVM-VVPATS का पहला रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया है."

इसमें कहा गया है कि पहला रैंडमाइजेशन राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में DEO द्वारा EVM प्रबंधन प्रणाली (EMS) के माध्यम से किया गया।

ECI ने बताया कि पहले रैंडमाइज़ेशन के बाद, कुल 54,311 बैलेट यूनिट (BU), 54,311 कंट्रोल यूनिट (CU) और 58,123 VVPATS 45,336 मतदान केंद्रों वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों को रैंडम तरीके से आवंटित किए गए.

सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनके संबंधित जिला मुख्यालयों पर यादृच्छिक ईवीएम और वीवीपैट की निर्वाचन क्षेत्रवार सूचियां साझा की गईं.

चुनाव आयोग ने कहा कि इन ईवीएम और वीवीपैट को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित विधानसभा स्ट्रांग रूम में संग्रहित किया जाएगा.

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, पहले यादृच्छिक ईवीएम और वीवीपैट की सूची भी सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा की जाएगी.

बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

उधर बिहार चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है. बीजेपी और JDU को 101-101 सीटें मिली हैं, जबकि LJP को 29, RLM को 6 और HAM को 6 सीटें मिली हैं. वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर कवायद जारी है.

उल्लेखनीय है कि 2020 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं. वहीं राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल कीं. बाकी दलों ने 8 सीटें जीतीं. राजद 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. भाजपा ने 74 सीटें जीतीं और जेडी(यू) ने 43 सीटें हासिल कीं.

बिहार चुनावEVM VVPATSBIHAR ASSEMBLY ELECTIONSELECTION COMISSION OF INDIABIHAR POLLS

