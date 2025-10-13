ETV Bharat / bharat

बिहार असेंबली चुनाव में पहले चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का रैंडमाइजेशन कंपलीट

Published : October 13, 2025

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन पूरा हो गया है. चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा, "चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, बिहार के सभी 18 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, 11 अक्टूबर को प्रथम स्तरीय जांच (FLC) में सफल EVM-VVPATS का पहला रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया है." इसमें कहा गया है कि पहला रैंडमाइजेशन राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में DEO द्वारा EVM प्रबंधन प्रणाली (EMS) के माध्यम से किया गया। ECI ने बताया कि पहले रैंडमाइज़ेशन के बाद, कुल 54,311 बैलेट यूनिट (BU), 54,311 कंट्रोल यूनिट (CU) और 58,123 VVPATS 45,336 मतदान केंद्रों वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों को रैंडम तरीके से आवंटित किए गए. सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनके संबंधित जिला मुख्यालयों पर यादृच्छिक ईवीएम और वीवीपैट की निर्वाचन क्षेत्रवार सूचियां साझा की गईं.