नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे पाकिस्तान के 3 आतंकी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट - TERRORIST IN BIHAR

बिहार में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी घुस गए हैं. जिससे पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है.

TERRORIST IN BIHAR
सरदार पटेल भवन ((ETV Bharat))
Published : August 28, 2025 at 8:13 AM IST

पटना: बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच आतंकवादियों की एंट्री होने की खबर है. जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार में पाकिस्तान के तीन आतंकवादी घुसे हैं. ये तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं.

जैश-ए-मोहम्मद से है ताल्लुक: सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार में पाकिस्तान के तीन आतंकवादी घुसे हैं. इनमें एक आतंकी का नाम हसनैन अली है, जो रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी है. दूसरा आदिल हुसैन है, जो उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है, जबकि तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान बहावलपुर है. ये भी पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है.

पिछले सप्ताह बिहार में घुसे थे आतंकी: PHQ (सरदार पटेल भवन) ने इन तीनों के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी भी सीमावर्ती जिलों को साझा की है. ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही नेपाल के काठमांडू पहुंच गए थे. वहां से पिछले सप्ताह बिहार में घुसे हैं.

बॉर्डर इलाके में अलर्ट: बिहार की नेपाल से सटी सीमा काफी लंबी और संवेदनशील मानी जाती है, इसलिए आतंकी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है. वहीं पूरे बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और SSB के जवानों को भी अलर्ट किया गया है.

सुरक्षा एजेंसियों में खलबली: बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों को सतर्क कर दिया है. खासकर सीमावर्ती जिला सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल की पुलिस को कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

सार्वजनिक स्थानों पर अलर्ट: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है. आतंकियों की संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया हैट. साथ ही खुफिया एजेंसियां स्थानीय स्तर पर संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुए हैं.

पहले भी मिलते रहे हैं इनपुट: यह पहला मौका नहीं है, जब बिहार में आतंकियों की घुसपैठ की बात सामने आई है. इससे पहले भी कई बार बिहार-नेपाल सीमा का इस्तेमाल आतंकियों और तस्करों द्वारा किया जाता रहा है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आसान आवाजाही और ढीले सुरक्षा प्रबंध की वजह से यह क्षेत्र आतंकियों के लिए सुरक्षित रूट माना जाता है.

आम लोगों से अपील: पुलिस मुख्यालय ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें. तीनों आतंकियों की तस्वीर और विवरण जल्द ही सार्वजनिक किए जाने की संभावना है, ताकि लोग भी पहचान करने में मदद कर सकें.

