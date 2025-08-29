पटना : पटना पिछले कई दिनों से पूरे बिहार में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थीं. खुफिया सूत्रों से यह जानकारी सामने आई थी कि जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं. इस सूचना के बाद पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया था. खासकर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और एटीएस तक को सक्रिय कर दिया गया था. लेकिन अब बिहारवासियों को राहत देने वाली खबर आयी है.

काठमांडू से गए मलेशिया : पुलिस मुख्यालय की लगातार जांच के बाद यह साफ हो गया है कि संदिग्ध तीनों पाकिस्तानी नागरिक बिहार में दाखिल नहीं हुए थे. जांच में सामने आया कि ये लोग दुबई से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे और वहां से सीधे मलेशिया रवाना हो गए. इस बात की पुष्टि खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने की है. हालांकि, एडीजी पंकज दराद ने यह भी कहा कि अभी तक इस बात की पुष्ट जानकारी नहीं है कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक वास्तव में जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं या नहीं.

पंकज दराद का बयान (ETV Bharat)

''प्रारंभिक स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर ही बिहार में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन विस्तृत जांच के बाद यह साफ हो गया है कि इन लोगों की बिहार में एंट्री नहीं हुई है. पासपोर्ट की जानकारी और यात्रा से जुड़े अन्य दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि वे नेपाल से मलेशिया चले गए हैं.''- पंकज दराद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार

किया गया था अलर्ट : बता दें कि इससे पहले मिली सूचना ने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया था. इसको देखते हुए न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों बल्कि पटना, गया और अन्य बड़े शहरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. लगातार सर्च ऑपरेशन और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी. इनकी सूचना देने वालों के लिए पुलिस द्वारा 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा भी की गई थी.

बताया गया कि जैसे ही नेपाल से इन तीनों की मौजूदगी की खबर आई थी, बिहार के सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और पश्चिम चंपारण में चौकसी बढ़ा दी गई थी. रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया गया. बिहार पुलिस की एटीएस यूनिट लगातार अलर्ट मोड पर रही.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए राहत भरी खबर : पुलिस मुख्यालय ने कहा कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े किसी भी अलर्ट को हल्के में नहीं लिया जाता, इसलिए प्रारंभिक जानकारी के आधार पर ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था. अब जबकि यह साफ हो गया है कि वे तीनों व्यक्ति बिहार में दाखिल नहीं हुए, इससे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है.

बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)

हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस राहत भरी जानकारी के बावजूद सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. खुफिया एजेंसियों से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी.

