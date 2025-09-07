बिहार चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या में हेलीकॉप्टर की बुकिंग, 2020 की तुलना में तीन गुना ज्यादा डिमांड
बिहार में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए रिकॉर्ड संख्या में हेलीकॉप्टर बुक किए हैं. 2020 से तीन गुना ज्यादा डिमांड है. पढ़ें रिपोर्ट..
Published : September 7, 2025 at 7:19 PM IST
डॉ. रंजीत कुमार की रिपोर्ट
पटना: उड़न खटोले के जरिए राजनीतिक दल बिहार की सियासत में ऊंची उड़ान की कोशिश करते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बिहार में हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ उड़ान भरेंगे. राजनीतिक दलों की ओर से बुकिंग और तैयारी पहले से शुरू कर दी गई है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर ली है और एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए तैयारी भी की जा रही है.
तीन गुना अधिक हेलीकॉप्टर का होगा प्रयोग: 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों के द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था लेकिन उसकी संख्या बेहद कम थी. दोनों गठबंधनों की ओर से लगभग आधे दर्जन हेलीकॉप्टर उपयोग में लिए गए थे. कोरोना संकट के चलते उसे दौरान हेलीकॉप्टर की कीमत भी कम थी और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नेता भी हेलीकॉप्टर से ही उड़ान भर रहे थे. वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर की संख्या तीन गुणी होने वाली है.
डेढ़ दर्जन हेलीकॉप्टर से प्रचार करेगा एनडीए: 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार स्टेट हैंगर से हर रोज 20 चॉपर उड़ान भरेंगे. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के द्वारा हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर ली गई है. भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन ने दर्जन भर से अधिक हेलीकॉप्टर बुक कराए हैं. एनडीए नेता 14-15 हेलीकॉप्टर रोज उपयोग में लेंगे. भारतीय जनता पार्टी जहां 12 या 13 हेलीकॉप्टर और रोज उपयोग में लेगी. वहीं जेडीयू की ओर से हर रोज दो हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे. हेलीकॉप्टर में गठबंधन घटक दल के नेता भी सवार होंगे.
महागठबंधन भी आधे दर्जन हेलीकॉप्टर से करेंगे प्रचार: महागठबंधन की ओर से भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई जा रही है. जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के घटक दल पांच हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव प्रचार को रफ्तार देने का काम करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के दो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के दो हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे मुकेश साहनी भी हेलीकाप्टर के जरिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं.
डबल इंजन हेलीकॉप्टर की मांग अधिक: चुनाव के समय हेलीकॉप्टर के किराए में भी जबरदस्त इजाफा हो जाता है. अधिक मांग होने के चलते राजनीतिक दलों को ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है. सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया जहां सवा गुना हो जाता है, वहीं डबल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया 2 गुना हो जाता है. सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया जहां एक लाख से 2 लाख प्रति घंटा लगता है तो वहीं डबल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया तीन से चार लाख रुपए प्रति घंटा लगता है.
रोजाना चुकाने होंगे 11 लाख: राजनीतिक दलों और नेताओं को हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है. हर रोज हेलीकॉप्टर बुक करने वाले दल या नेताओं को 3 घंटे का फ्लाइंग चार्ज देना होता है और 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ता है. इस हिसाब से एक हेलीकॉप्टर के लिए राजनीतिक दलों को लगभग 11 लाख रुपये हर रोज चुकाने होंगे.
हेलीकॉप्टर की डिमांड क्यों?: बिहार की सियासत में हेलीकॉप्टर या उड़न खटोला क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी जानना जरूरी है. हेलीकॉप्टर को भीड़ जुटाऊ भी माना जाता है. सभा स्थल पर जब भीड़ कम होती है तो नेताजी पायलट को कहते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर से तीन-चार चक्कर लगाइये. हेलीकॉप्टर देखने के लिए बच्चों युवाओं और महिलाओं की भीड़ खूब जुटती है और इसके बहाने नेताजी के सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं. इसके अलावा हेलीकॉप्टर से समय की बचत होती है और अधिक से अधिक चुनावी सभा नेता कर पाते हैं.
क्या बोले आरजेडी नेता?: हेलीकॉप्टर से प्रचार के सवाल पर आरजेडी नेता राजेश यादव कहते हैं कि हम लोग कम संसाधन में लड़ाई लड़ते रहे हैं हमारे नेता को हेलीकॉप्टर की चिंता नहीं रहती है. लालू प्रसाद यादव एक टूटी हुई जीप से चुनाव प्रचार करते थे और जीत जाते थे. इस बार भी युवाओं का साथ महागठबंधन को मिलने वाला है और हमारे नेता भी हेलीकाप्टर से प्रचार करेंगे, भले ही उसकी संख्या कम हो.
"हमलोगों को हेलीकॉप्टर की कोई इच्छा नहीं है. हमारे नेता कम संसाधन में लड़ाई लड़ते रहे और जीतते रहे. लालू जी एक टूटी हुई जीप से चुनाव प्रचार करते थे और जीत जाते थे. तेजस्वी जी को भी युवाओं का भरपूर समर्थन मिलता है. कम समय में अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिहाज से हेलीकाप्टर से प्रचार करना पड़ता है. इस बार युवाओं के वोट की बदौलत महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."- राजेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल
बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा?: वहीं, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार इसलिए किया जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा विधानसभा या इलाकों तक पहुंचना होता है. इसलिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है. महागठबंधन के नेता भी हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं.
"हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार से नेताजी का समय भी बचता है और अधिक लोगों से संपर्क हो पता है. हमारे गठबंधन में घटक दलों की संख्या अधिक है. इस वजह से हेलीकॉप्टर भी अधिक संख्या में इस्तेमाल होंगे. अगर महागठबंधन के लोग भी चाहे तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं."- विनोद शर्मा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी
पटना एयरपोर्ट के अधिकारी ने क्या बोला?: पटना एयरपोर्ट के ग्लोबल फ्लाइट सर्विसेज के मैनेजर देवेंद्र कुमार के मुताबिक हेलीकॉप्टर की बुकिंग राजनीतिक दलों के द्वारा कराई जा रही है. इस बार भी इसकी संख्या अच्छी खासी होने वाली है. पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार दो से तीन गुना अधिक संख्या में बिहार में हेलीकॉप्टर हर रोज उड़ान भरेंगे.
