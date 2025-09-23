ETV Bharat / bharat

'माफी नहीं तो 100 करोड़ की मानहानि', मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar Election 2025
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 4:51 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप ने अब कानूनी रूप ले लिया है. अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा कि पीके अगर उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी वाद दायर किया जाएगा.

पीके को अशोक चौधरी का जवाब: अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अशोक चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए निराधार और भ्रामक आरोप उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पहले भी उन्होंने पीके पर मानहानि का मामला दायर किया था, जिसके अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना द्वारा परिवाद वाद संख्या 6989/2025 में प्रशांत किशोर को दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को पेशी के लिए बुलाया गया है.

Bihar Election 2025
मंत्री अशोक चौधरी (ETV Bharat)

200 करोड़ का आरोप सरासर झूठ: ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि न्यायालय से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और उसी घबराहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऊल-जुलूल एवं झूठे आरोप लगाने लगे. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ रुपये की संपत्ति का हवाला दिया है, वह सरासर झूठ है.

शांभवी चौधरी की छवि धूमिल करने की कोशिश: अशोक चौधरी ने बताया कि उनकी बेटी और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी की छवि भी धूमिल करने का प्रयास किया गया है. उनके बारे में बेनामी संपत्ति होने का झूठा आरोप प्रशांत किशोर द्वारा लगाया गया है. इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस संपत्ति को लेकर बेनामी का आरोप लगाया जा रहा है, वह पूर्णतः निराधार है.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी का परिवार (ETV Bharat)

बेटी ने अपने पैसे से खरीदी जमीन: जेडीयू मंत्री ने कहा कि जिस संपत्ति की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वह दिनांक 21 फरवरी 2021 को उनकी पुत्री शांभवी द्वारा अपनी वैधानिक आय एवं संसाधनों से खरीदी गई थी. इस संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख उनके चुनावी शपथ-पत्र में भी अंकित है. अतः इस मामले में किसी प्रकार की बेनामी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता.

अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं पीके: अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर में न तो राजनीतिक शुचिता है और न ही जनसेवा की कोई दृष्टि. वे केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और निराधार आरोपों के सहारे जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं. जिनकी पूरी राजनीतिक नींव ही झूठ और भ्रामकता पर टिकी हो, वे जनता के कल्याण और उनके हितों की रक्षा की बात कैसे कर सकते हैं.

बैंकिंग लेन-देन का आरोप झूठा: मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी झूठा दावा किया कि उनकी पत्नी नीता केसकर चौधरी और समधन अनीता कुणाल (आचार्य किशोर कुणाल की धर्मपत्नी) के बीच बैंकिंग लेन-देन हुआ है. यह पूरी तरह असत्य और भ्रामक है. उन्होंने कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके प्रशांत किशोर केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं.

Bihar Election 2025
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

कानून काम करेगा: उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा उल्लेखित ट्रस्ट अथवा किसी भी ट्रस्ट के कार्यकलापों से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध कभी नहीं रहा है. जहां तक उनके परिवार के सदस्यों का नाम घसीटा जा रहा है, वह भी प्रशांत किशोर की ओर से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने का एक घिनौना प्रयास मात्र है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय में सत्य स्वतः उजागर होगा.

माफी नहीं तो 100 करोड़ का नोटिस: अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को चेतावनी दी है कि परिस्थितियों और दस्तावेजों से समर्थित तथ्यों के आलोक में उन्हें पहले ही 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा जा चुका है. इस नोटिस के तहत प्रशांत किशोर को सात दिन के भीतर लिखित एवं मौखिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना शर्त माफी मांगनी होगी. यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्यवाही और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति हेतु दीवानी वाद दायर किया जाएगा.

"इस पूरे प्रकरण में प्रशांत किशोर के असत्य एवं निराधार शब्दों ने उन्हें और उनके परिवार को गहराई से आहत किया है. परिवारिक स्तर पर इस प्रकार की घृणित राजनीति करना निंदनीय है और इसके लिए प्रशांत किशोर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए."- अशोक चौधरी, मंत्री सह जेडीयू महासचिव

क्या है मामला?: दरअसल, 19 सितबंर 2025 को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने 2021 में अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर पटना के बिक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी और बाद में बेटी शांभवी के नाम पर करवा लिया. उनके मुताबिक किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से सगाई के बाद 'मानस वैभव विकास' ट्रस्ट के जरिये 200 करोड़ रुपये से उस जमीन की खरीदी की थी.

