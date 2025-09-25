ETV Bharat / bharat

पुआल पेंटिंग से आत्मनिर्भर बन रहीं बिहार की बेटियां, जानें खासियत

जमुई में पुआल पेंटिंग बना रहीं महिलाएं ( ETV Bharat )

DM और SP को पुआल पेंटिंग भेंट करती उर्मिला (ETV Bharat)

ANM का कोर्स कर चुकी है उर्मिला: उर्मिला ने अपने बारे में बताया कि बचपन में ही पिता की मौत हो गई थी. घर परिवार में आर्थिक संकट और गहरा गया. सभी मिलकर मजदूरी करते थे. मां के साथ काम करते हुए मैंने पढ़ाई की. इंटर किया और बीए में पढ़ते हुए एएनएम का कोर्स भी पूरा कर लिया. तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी.

"हम पुआल पेंटिंग बनाते हैं. पुआल, फेविकोल, कैंची और चार्ट पेपर की जरूरत होती है. इसमें खर्च कम है और फायदा ज्यादा है. इसकी ट्रेनिंग ली है और अब दूसरे लोगों को मैं ट्रेनिंग देती हूं. महिलाओं के पास रोजगार की कमी है. ऐसे में पुआल पेंटिंग से सभी आत्मनिर्भर बन रही हैं ."- उर्मिला कुमारी, पुआल पेंटिंग कलाकार

उर्मिला ने शुरू की जिले में पुआल पेंटिंग: उर्मिला कुमारी अब पिछड़े इलाके, दलित, महादलित, मुसहर समाज को जागरूक कर रही हैं. उक्त समाज की बच्चियों को महिलाओं को 'पुआल पेंटिंग' बनाने का हुनर सिखा रही हैं. ईटीवी से बातचीत करते हुए उर्मिला ने बताया दलित महादलित मुसहर समाज में अधिकतर बच्चे छोटी उम्र में ही अपने परिवार के साथ मजदूरी करने ईंट-चिमनी भठ्ठे पर काम करने लग जाते हैं. ऐसे में इस समाज के लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही हूं.

DM और SP को पुआल पेंटिंग भेंट: पुआल पेंटिंग कलाकार उर्मिला पढ़-लिखकर बेरोजगार थी. नौकरी रोजगार की तलाश थी. फिर समग्र सेवा से सहयोग मिला तो बाहर जाकर पुआल पेंटिंग बनाने का हुनर सीखा. अब महिलाओं को सिखाने का काम कर रही हैं. पिछले दिनों खुद की बनाई पुआल पेंटिंग उर्मिला ने जमुई जिलाधिकारी नवीन और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल को भेंट की है.

केमिकल का नहीं होता इस्तेमाल: पुआल पेंटिंग सीखकर उर्मिला के साथ मिलकर काम कर रही महिला बबीता साव ने बताया कि 'पुआल जिसे ग्रामीण इलाके में नेवारी बोलते हैं, आसानी से मिल जाती है. पुआल पेंटिंग बनाने में किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता है. जिस कारण उक्त पेंटिंग कम लागत में तैयार हो जाती है.

पुआल पेंटिंग कलाकार (ETV Bharat)

"काफी टिकाऊ होती है. अच्छे से रखरखाव करने पर 50 वर्ष या और अधिक समय तक खराब नहीं होने वाला है. ग्रामीण क्षेत्रों में तो पेंटिंग की पूछ नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में घरों की साज सजावट में इस्तेमाल होता है. दिवाली के मौके पर इसकी डिमांड होती है."- बबीता साव, पुआल पेंटिंग कलाकार

बबीता साव, पुआल पेंटिंग कलाकार (ETV Bharat)

पुआल पेंटिंग का काम सीख रही तनु कुमारी ने बताया "घर में खाली समय में यूंही बैठे रहने से अच्छा था कुछ न कुछ काम करें. इसी दौरान पुआल पेंटिंग के बारे में जानकारी मिली. हमने भी बनाना सीख लिया है और भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं."

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पुआल पेंटिंग बनाने में लगने वाला सामान: सबसे पहले पुआल ( नेबारी या बिचाली ) लेते हैं. उसे साफ कर चुनकर अलग करने के बाद पानी में फुलाकर तैयार करते हैं. साथ ही चार्ट पेपर पर तस्वीरें बनाकर उसपर सर्जिकल ब्लेड से कटिंग किया जाता है. पुआल को गोंद से चिपकाते हैं.

समग्र सेवा में महिलाएं (ETV Bharat)

बनाने में लगता है एक से दो दिन का समय: तस्वीर बड़ी बन रही है या छोटी उस हिसाब से बनाने में समय लगता है. एक तस्वीर बनाकर कम्प्लीट करने में एक से दो दिन का समय लग जाता है. सैंकडो महिलाएं और लड़कियां यह कला सीख चुकी है और अभी कई और सीख रही हैं. पुआल पेंटिंग को बनाने में 10-15 रुपये का खर्च आता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

क्या है पुआल पेंटिंग?: पुआल पेंटिंग (स्ट्रॉ पेंटिंग) एक पारंपरिक शिल्प है. इसमें जौ, गेहूं, राई और धान जैसी विभिन्न घास के पुआल का इस्तेमाल करके कलाकृतियां बनाई जाती हैं. इसमें पुआल को काटकर, पैटर्न व आकृतियों में ढालकर चित्र या कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं. इस कला में प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है.

