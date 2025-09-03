ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी भारत प्रेमी नहीं लगते, नमस्ते का भी जवाब नहीं देते', हरिद्वार में बोले BJP MP मनोज तिवारी - MANOJ TIWARI STATEMENT ON RAHUL

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और सांसद मनोज तिवारी हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए.

MANOJ TIWARI STATEMENT ON RAHUL
हरिद्वार पहुंचे बिहार के राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी. (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 2:11 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 3:19 PM IST

हरिद्वार: बिहार के राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बुधवार तीन सितंबर को एक हॉस्पिटल में ओपीडी के उद्घाटन समारोह के लिए हरिद्वार पहुंचे. इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा. वहीं, डॉ आरिफ मोहम्मद खान ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर जवाब दिया.

राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान ने SIR को नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि बिहार चुनाव में अभी एक से डेढ़ महीना है. लोकतंत्र में आप क्या अपेक्षा करते हैं, जहां नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसका लाभ उठाया जा सके. उससे चिंतित नहीं होना चाहिए.

BJP MP मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना. (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर साधा निशाना: वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी. मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी इस समय भारत के विरोधी के रूप में बात कर रहे हैं.

भारत को कमजोर करते है राहुल गांधी: मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो अपना परिचय दिखाया है, वो कहीं से भी भारत के प्रेमी का नहीं है. उनका बयान भारत को हर प्रकार से कमजोर करता है.

BJP MP मनोज तिवारी का बयान. (ETV Bharat)

राहुल गांधी भारत के लोगों का अपमान करते हैं, उन्हें डराते और धमकाते हैं. राहुल भारत के धर्म का अपमान करते हैं. हिंदुओं और सनातन का अपमान करते हैं. मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को अब देश की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है. लोग ही उन्हें लोकतांत्रिक रूप से सजा देंगे और सजा दे भी रहे हैं. अभी तक हार का रिकॉर्ड किसी को होगा तो वो राहुल गांधी का ही होगा.
- मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद -

वोट चोरी के आरोपों पर दिया जवाब: मनोज तिवारी ने यहां तक कहा कि वो कभी संसद में राहुल गांधी से मिलते हैं और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो वो उसका जवाब भी नहीं देते हैं. उधर, विपक्ष द्वारा बिहार में वोट चोरी को इन दिनों मचे हो-हल्ला और जनसभाओं को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष की बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में यदि कोई टेंट लगा रहा है तो वो भी कह रहा है कि उसका वोट तो एनडीए को जाएगा.

खरगे की चुटकी का दिया जवाब: दो दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था. खरगे ने कहा था कि नीतीश कुमार समाजवाद की बात करते थे, लेकिन आज BJP-RSS की झोली में गिर गए हैं. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस तो अपने नेताओं के बल पर ही रसातल में जा रही है. रही बात 'नीतीश कुमार को फेंकने की' तो ये पिछले 20 साल से फेंक ही तो रहे हैं, आगे भी कोशिश कर लें.

दिल्ली सरकार के काम की तारीफ: वहीं, दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही पूरे एनसीआर में बारिश की समस्या लगातार बनी हुई है. इस वजह से पूरी दिल्ली पानी-पानी हो गया है. पूर्व केजरीवाल सरकार के समय में बीजेपी इस को लेकर हंगामा करती है, लेकिन हालत अभी भी नहीं सुधरे हैं. दिल्ली को लेकर किए गये सवालों पर मनोज तिवारी का कहना है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार की पहले से तैयारी थी. ऐसा पहली बार देखा होगा कि यमुना जलस्तर इतना बढ़ने और बारिश होने के बावजूद भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. 30 मिनट से एक घंटे के अंदर जहां जलभराव की समस्या हो रही है, वहां से पानी निकाल रहा है. कभी मिंटो ब्रिज पर डूबती हुई बस नहीं दिखी होगी. किसी ऑटो वाले को डूबते मरते नहीं देखा होगा.

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने बयान कि 'भारत के पीएम मोदी ऐसे राष्ट्रपति के साथ घूम रहे हैं, जो तानाशाहों के साथ घूम रहे हैं'. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि तानाशाह कौन है, यह तो पूरा दुनिया जानने लगी है. अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए जो भारत पर 50% टैरिफ लगा सकता है, वो तानाशाह की परिभाषा बता रहे हैं. उसके बाद भी भारत दुनिया भर से संबंध बनाकर चलता है.

