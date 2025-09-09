ETV Bharat / bharat

माता पिता से की बगावत, कहा- 'मुझे पढ़ना है..' बिहार के नक्सल प्रभावित इलाके की दिल छू लेने वाली कहानी

नक्सल से प्रभावित रहा है क्षेत्र : दरअसल, कई वर्षों तक नक्सलवाद का दंश झेला जमुई का इलाका और उस इलाके की महादलित-मुसहर समाज की लड़कियां अब शिक्षा के मंदिर में जाने लगी हैं. पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं. नक्सल से प्रभावित रहा खैरा बडीबाग प्रखंड का फतेहपुर इलाके के गांव में सीधे पहुंचने के लिए नदी पर आज भी पुल नहीं है. कई किलोमीटर घूमकर चंद्रशैली गांव होते हुऐ फतेहपुर गांव में पहुंचा जा सकता है.

सीता देवी बताती हैं कि, 'बच्चों को पढ़ा-लिखाकर क्या करेंगे. बेटा को तो मजदूरी ही करना है. बेटी की शादी हो जाएगी वो अपने ससुराल चली जाएगी. परिवार में 7 सदस्य खाने वाले हैं और पति अकेला कमाने वाला. तभी तो मैं भी बीड़ी बनाती हूं, बेटी से भी कहती हूं कि बीड़ी बनाओ, कुछ रुपया घर आ जाएगा.'

अब जरा कहानी के दूसरे पहलु को समझने की कोशिश करते हैं. फतेहपुर गांव के रामाशीष मांझी कहते हैं कि, मुझे 6 बेटी है, हमने तीन बेटियों को मैट्रिक तक पढ़ाया, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिल पाया. अब आप ही बताइये हम कैसे कमाएं-खाएं और कैसे अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं. ये एक ऐसे पिता का दर्द है जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. ऐसे में उसके लिए बच्चों को पढ़ाना किसी परेशानी से कम नहीं है.

पढ़ाई की जानकारी मिलते ही शादी करायी : हालांकि सबकी कहानी, संगीता या मुस्कान की तरह नहीं है. फतेहपुर गांव के मुसहरी टोला की रेखा कहती है कि, दूसरे बच्चों को देखकर मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार की रजामंदी नहीं थी. फिर भी मैंने परिवार के साथ काम करते हुए छुप-छुपकर पढ़ना शुरू किया. आठवीं तक की पढ़ाई कर ली. इस बात की भनक लगते ही मेरी शादी कर दी गई. विरोध के बावजूद फिर से मैंने अपने ससुराल में भी आगे पढ़ने की इच्छा जताई. पति से ज्यादा सासू मां ने विरोध किया, बोली पढ़-लिखकर क्या करेगी? नौकरी रोजगार मिलेगा नहीं, अभी से काम पर लग जाओ, दो पैसे जोड़ना सीख लो.

''सेंटर के टीचर और मेकश्वर सर ने पिता को समझाया कि बच्ची पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगी तो आपका भी नाम रोशन हो जाऐगा, तो पिताजी समझ गए राजी हो गए हैं.'' - मुस्कान

मुस्कान बताती हैं कि , ''मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिता पढ़ाने के लिऐ राजी नहीं थे. मेरी मां ने साथ दिया और मैं 9वीं क्लास तक पढ़ाई कर ली. दो वर्ष पहले मेरी मां का निधन हो गया. फिर पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी, मेरी शादी भी करवाना चाहते थे. गांव की लड़कियां अपने परिवार से लड़-कर पढ़ाई करने सेंटर जाने लगी. मैंने भी हिम्मत की और खुद को शिक्षित करने के लिए घर से बाहर कदम रखा.''

आज संगीता अपने जीवन में नया रंग भर रही है. हर रोज वह पढ़ाई करने जाती है, अपने भविष्य को संवारने में लगी हुई है. कुछ ऐसी ही कहानी फतेहपुर मुसहर टोला गांव की मुस्कान की है, वो भी पढ़ना चाहती थी. लेकिन पिता उसे पढ़ाने के लिऐ राजी नहीं थे. मुस्कान का स्कूल जाना बंद कर दिया गया. उसे चिमनी पर ईंट तैयार करने के काम में लगा दिया गया.

बिहार के जमुई जिले के फतेहपुर मुसहर टोला की संगीता पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से बगावत की और पढ़ाई के लिए घर की चौखट को लांघ गई. संगीता बताती है कि कुछ दिनों तक तो उसके पिता से उसके बात तक नहीं की, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो गया. कहती हैं कि ''अब वह (पापा) मना नहीं करते हैं, कहते हैं खूब पढ़ो.. आगे बढ़ो. मुझे पढ़ाई करने में अच्छा लगता है.''

जमुई : ''पहले पापा नहीं पढ़ने देते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं, इसलिए उन्होंने स्कूल छुड़वा दिया. उनके साथ बीड़ी बनाने के काम में लग गई. मैं रोज रास्ते से कुछ लड़कियों को किताब-कॉपी लेकर सेंटर जाते हुए देखती थी. इसलिए एक दिन मैंने मां से कहा कि मुझे पढ़ना है और मैं किताब लेकर घर से निकल गई.''

ईंट-भट्ठा चिमनी पर काम या बीड़ी बनाओ : कुछ साल पहले तक की कहानी थी कि बच्चे जब 7-8 साल के होते थे तो उन्हें ईंट-भट्ठा चिमनी पर काम करने के लिए लगा दिया जाता था. जब उम्र 10-12 साल होने को आता तो बीड़ी बनाना सिखाया जाता, हालांकि अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं.

समग्र सेवा ने बदली तस्वीर : आज फतेहपुर गांव के मुसहर टोला में समग्र सेवा के द्वारा मुसहर समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिऐ एक सेंटर खोला गया है. जहां पढ़ने के लिए दो शिफ्ट में लगभग 50 बच्चियां पहुंचती हैं.

लगातार लड़कियां हो रही है शिक्षित : फतेहपुर मुसहर टोला की लड़की चंदा, नैना, कंचन, काजल ने बताया कि हम चारों हमउम्र हैं, दोस्त भी हैं, सभी का घर आसपास है. सबसे पहले चंदा पढ़ने के लिऐ सेंटर में जाने लगी. फिर हमलोगों के माता-पिता को भी समझाया, सेंटर की दीदी से मिलवाया, फिर हमारे परिवार वाले राजी हो गए. अब हम चारों साथ में सेंटर में पढ़ने जाते हैं.

फतेहपुर गांव की ही गुड़िया, सहीना, रजिया ने बताया कि 'स्कूल दूर था तो पढ़ाई छुड़वा दी गई थी, लेकिन अब गांव में ही सेंटर खुल गया है. परिवारवाले भी पढ़ाने के लिऐ राजी हो गये हैं. हम तीनों इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं. सेंटर में ही पढ़ाई कर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.'

आखिर बच्चे के भविष्य से क्यों खिलवाड़? : मतलब साफ है कि समग्र सेवा सेंटर खुल जाने के बाद हालात बदल गए हैं. तभी तो जो माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने की बात पर मारपीट के लिए उतारू हो जाते थे. कॉपी-किताब को जला डालते थे. अब वो बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना में लगे हुए हैं. ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई ना कराकर दलदल में क्यों धकेलते थे.

समग्र सेवा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता मेकश्वर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि आजादी के 69 वर्षों बाद भी महादलित मुसहर समाज की स्थिति दयनीय है. खाने-पीने के लिए उन्हें भटकना पड़ता है. जमीन नहीं होने के कारण उनका अपना घर-बार तक नहीं होता.

''आज भी मुसहर समाज शोषित है. बंधुआ मजदूरी करने को विवश है. मुसहर समाज में शिक्षा दर आज भी 9 प्रतिशत ही है. इसमें महिलाओं का शिक्षा दर मात्र 5% है. जमुई जिले का अधिकतर इलाका वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहा है. ऐसे में इस समाज में शिक्षा सुधार के लिऐ आज भी सभी को मिल-जुलकर सतत प्रयास करते रहने की जरूरत है.''- मेकश्वर, समग्र सेवा से जुड़े सदस्य

मेकश्वर कहते हैं कि इस दिशा में समग्र सेवा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने काम करना शुरू किया. न सिर्फ मुसहर समाज को जागरूक किया, आज जमुई जिले भर के विभिन्न इलाकों में समग्र सेवा के द्वारा 118 सेंटर (सामुदायिक सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र) मुसहर टोले में खोले गए हैं. जहां 7-8 हजार के बीच बच्चे रोज पढ़ते है. बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा, पठन पाठन सामग्री दी जा रही है. सेंटर के माध्यम से शिक्षित बच्चे खुद आगे बढ़ते हुए अपने नीचे के बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं. अपने समाज के परिवार में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं.

फुदक-फुदककर स्कूल जाने वाली सीमा : अब आपको इसी समाज की एक लड़की सीमा की कहानी बताते हैं. जो कुछ वर्ष पहले अचानक सुर्खियों में आयी थी. वह फुदक-फुदककर स्कूल जाती थी. वो जमुई की सीमा आज एक पैर से सेंटर पर पढ़ने आती है. ये तो हर किसी को पता है कि सीमा का एक पैर नहीं है, पर ऐसा क्यों जरा इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए.

सीमा अपने माता-पिता के साथ ईंट-भट्ठे पर काम करने जाती थी. इसी दौरान एक दिन वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से उसके एक पैर को काटना पड़ा था. मतलब आप समझ सकते हैं कि ईंट-भट्ठे पर काम करने के कारण बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा है.

इलाज के बाद सीमा ने माता-पिता से कहा कि मुझे पढ़ना है, शिक्षक बनना है. जो माता पिता पहले उसका विरोध करते थे, तुरंत पढ़ाने के लिऐ तैयार हो गए. ये सोचकर कि पढ़ लिखकर योग्य बन जाएगी तो बोझ नहीं बनेगी. मुसहर समाज का जीता जागता उदाहरण सीमा बनी थी.

ANM तक बनीं लड़कियां : ईंट भठ्ठे चिमनी से निकलकर अब बच्चे स्कूल पहुंचने लगे हैं. शिक्षा का अलख जगा रहे हैं. समग्र सेवा, जिले भर में मुसहर समाज की पहली पीढ़ी को पढ़ा रहा है. बच्चियां पढ़ लिखकर एएनएम बनीं. एक बच्ची एमएसडब्लू कर रही है.

जमुई के नामचीन चिकित्सक और मुसहर समाज में 'देवता' के रूप में पहचाने जाने वाले शंकर नाथ झा (S N Jha) ने ईटीवी भारत से बात करते हुऐ बताया कि 'शुरुआत में जब मैं इस समाज के बीच जाता था. परिवार के साथ बच्चे चिमनी भठ्ठे पर ईंट बनाते, मजदूरी करते दिखाई पड़ते थे. जब बात करना चाहते थे तो साफ जवाब मिलता था कि मुसहर नहीं पढ़ेगा.'

एसएन झा आगे बताते हैं कि पहले जब शराबबंदी नहीं थी तो उक्त समाज के लोग 'शराब के नशे में टुन्न' रहते थे. बात करने के लिऐ भी तैयार नहीं होते थे. हमलोग और 'समग्र सेवा' की पूरी टीम लगातार प्रयास करते रहे, फिर शराबबंदी हुई इसका फायदा हुआ. नशे से बाहर निकले लोग समझने लगे, हमारी सुनने लगे और फिर पिछले दस वर्षों की बात करें तो हमने बदलाव होते देखा है. इस समाज की लड़कियों ने उदाहरण पेश किया है. न सिर्फ बाल विवाह से इंकार किया बल्कि पढ़-लिखकर एएनएम तक बन गई.

