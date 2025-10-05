ETV Bharat / bharat

'छठ पूजा के बाद चुनाव, 22 नवंबर तक संपन्न हो जाएगी निर्वाचन प्रक्रिया'

EC के प्रेस कांफ्रेंस में साफ हो गया कि छठ पूजा के बाद बिहार में चुनाव होगा और नवंबर में चुनाव संपन्न हो जाएगा.

Bihar Elections 2025
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 7:31 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 7:38 PM IST

पटना: छठ के बाद बिहार में होगा चुनाव? ECI के दो दिवसीय दौरे के बाद इस तरह के सवाल घूम रहे हैं. शनिवार को राजनीतिक दलों की बैठक में भी छठ पूजा के बाद चुनाव कराने की अपील की गयी थी. रविवार को चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कांफ्रेंस भी किया गया, लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गयी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावी तैयारी की जानकारी दी.

बिहारी अंदाज में प्रणाम: रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहारी अंदाज में पहले भोजपुरी और फिर मैथिली में बिहार की जानता को प्रणाम किया. ज्ञानेश कुमार ने छठ पूजा को जोड़ते हुए कहा कि जैसे हमलोग छठ पूजा मनाते हैं, वैसे हीं मतदान को भी मनाएं.

22 नवंबर से पहले चुनाव खत्म: चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन आयुक्त ने कहा कि 22 नवंबर से पहले चुनाव खत्म हो जाएगा. सभी जिलों के SP, DM, IG और कमिश्नर समेत मुख्य सचिव और DGP के साथ बैठक हुई. बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग दिल्ली में सम्पन्न हो चुकी है.

"देश के 700 बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग हुई है. पहले पुलिस ऑफ़िसर्स की ट्रेनिंग जिलों में होती थी, लेकिन इस बार दिल्ली में कराई गई. SIR 24 जून 2025 से शुरू हुआ और ससमय से समाप्त हुआ. बूथ लेवल ऑफिसर और अधिकारी को भी ट्रेनिंग दी गई." -ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ECI

15 दिनों में वोटर आईडी कार्ड वितरण: ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले वोटर कार्ड मिलने में देरी होती थी. इसलिए इस बार 15 दिनों के अंदर वोटर आईडी कार्ड मिल जाए, इसकी व्यवस्था की गयी है. अब बूथ लेवल ऑफिसर के लिए फोटो आईडी कार्ड दिया गया. मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए बूथ के बगल में मोबाइल रखने की सुविधा की जाएगी. यह व्यवस्था सभी 90 हज़ार पोलिंग बूथ पर होगी.

एप पर मतदान की जानकारी: सभी वोटर्स को अब संख्या और पता मिले इसलिए स्लिप में बोल्ड तरीके से लिखा मिलेगा. ज्ञानेश कुमार ने बताया कि अब हमने एक प्लेटफार्म 'वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म' बनाया है. इसे लागू किया जाएगा, जिसमें मतदान से संबंधित जारी जानकारी मिलेगी.

Bihar Elections 2025
EC प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat)

बूथ पर कुल 1200 मतदाता: अब मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 संवाददाताओं की सीमा निर्धारित कर दी गई है. पोलिंग स्टेशन पर मतदाता की लाइन बढ़ जाती थी, इसलिए अब आयोग ने निर्णय लिया की किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से जायदा मतदाता नहीं होंगे. कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स दूर लगाते थे, लेकिन अब इसका दायरा 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है.

प्रत्याशियों की तस्वीर रंगीन: बिहार के सभी बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की तैयारी की गई है. प्रत्याशियों के शिकायत को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि EVM में अब प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर रहेगी, इसके साथ क्रम संख्या बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा. अब EVM के काउंटिंग में कोई भी मिसमैच होगा तो फिर से काउंटिंग होती और ऐसे ही पोस्टर बैलेट की भी होगी.

डिजिटल इंडेक्स कार्ड की तैयारी: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चुनाव खत्म होने के बाद इंडेक्स कार्ड काफी देर से मुहैया कराया जाता था. लेकिन अब डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ घंटे के बाद ही लोग देख सकेंगे. मीडिया के लिए यह सुविधा काफी काम की होगी.

पोलिंग एजेंट की जिम्मेवारी: ज्ञानेश कुमार ने कहा हम अनुरोध करेंगे की सभी पार्टी अपने पोलिंग एजेंट को जरूर मतदान केंद्रों पर रखें. यह बहुत जरूरी है. सारे एजेंट्स अपने सामने मोक पोल जरूर देखें. फार्म 17-C का मतलब है, हर मतदान केंद्र पर मोकपोल होता है. दलों के पोलिंग एजेंट के सामने मोकपोल होता है.

Bihar Elections 2025
चुनाव आयोग की बैठक (ETV Bharat)

जिसका नाम छूटा वह क्या करें?: SIR को लेकर कहा कि चुनाव से पहले कराए जाने का निर्णय लिया गया है. रिवीजन चुनाव से पहले आयोग को कराना लॉ के अधीन है. आयोग को कराना ही पड़ता है. बूथ लेवल ऑफिसर घर जा कर गणना की. जिनका नाम छूट गया तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दिया गया था. 1 सितंबर के बाद अभी भी समय है. अगर पार्टियों को लगता है की कोई योग्य नाम छूट गया है तो वो दावा कर सकते हैं.

बिहार के मतदाताओं का सहयोग: SIR को लेकर कहा की बिहार के 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा की वोटर कार्ड में नाम, उम्र और पता होता है, इसलिए लिस्ट फाइनल होने के बाद 15 दिनों के अंदर भेजवा दिया जाएगा. चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से बात की और जल्द निर्णय लिया जाएगा की कितने चरण में चुनाव होगा.

आधार कार्ड को लेकर क्या कहा: ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इम्युनाइजेशन फॉर्म में आयोग ने आधार कार्ड मांगा था. आधार कार्ड, आधार एक्ट के तहत नागरिकता का प्रमाण नहीं है. आधार पहचान का प्रमाण है. संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार कोई भी मतदाता भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से उपर हो इसे आधार से नहीं जोड़ा जा सकता है. आधार में जगह बदले भी जा सकते हैं.

शिकायत का अभी भी मौका: ज्ञानेश कुमार ने कहा की जितने भी नाम कटे, जो पहले 65 लाख और फिर 3.66 लाख काटे गए है. जिनको भी शिकायत है वो अपने जिलों के DM से कर सकते हैं. जिनका भी नाम कटा है उसकी जानकारी सभी पोलिटिकल पार्टी को दी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वैसे मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटे जो भारत के नागरिक नहीं है, जो पलायन कर चुके हैं. जिनके दो जगहों वोटर लिस्ट में नाम हैं.

