'सड़क अब मुद्दा नहीं..' एक्सप्रेस-वे और सिक्स लेन ब्रिज बिहार के विकास की पहचान

गंगा पर ब्रीज बढ़े: 2006 से 2010 के सफर में बुनियाद तैयार की गई. टोलों को संपर्क सड़क से जोड़ा गया. एसएच की स्थिति खराब थी, जिसे ठीक स्थिति में लाया गया. सीएम नीतीश कुमार ने 2012 में मेंटेनेंस पॉलिसी लाई, जिसमें तय किया गया कि जो सड़क बनाएगा उसे 5 साल तक मेंटेन करना होगा. 2012 के बाद से नई सड़के सिर्फ बनाई नहीं बल्कि मेंटेन भी किया. 2015 के बाद बड़ी योजनाएं बिहार में आनी शुरू हुई. गंगा पर तीन ब्रिज थे. आज 6 से अधिक ब्रिज हैं.

3 लाख करोड़ की राशि केंद्र ने दी: 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई. 2015 में मोदी जी ने घोषणा की थी कि 54000 करोड़ रुपया सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च करेंगे. 2015 से 2025 तक 10 साल में केंद्र ने जिस प्रकार सहयोग किया वह अद्भुत है. 54000 करोड़ के बदले 3 लाख करोड़ से ऊपर की राशि स्वीकृत हो चुकी है. बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं. 10 वर्षों में चार लाख करोड रुपए केंद्र की ओर से सड़क पर खर्च किए जा रहे हैं.

2006 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार: सड़क निर्माण को नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अमली जामा पहनाया. मंत्री कहते हैं कि जब वे 2006 में विधायक बने तो नई-नई योजनाओं को पथ निर्माण में लाया. पुल निर्माण में योजनाएं लाई. तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने शुरुआत की थी. 2006 से 2014 तक 9 वर्षों में बिहार में सड़कों की एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गई.

'2006 में सड़क के बदले गड्ढे थे': नितिन नवीन ने बातचीत में कहा कि यहां की सड़क बिहार ही नहीं देश के लिए नजीर बन रही है. 2006 का कालखंड राज्य में सड़कें नहीं गड्ढे थे. लोग उदाहरण देते थे कि फलाना अभिनेत्री के गाल जैसी सड़क बननी चाहिए, लेकिन शायद कुछ लोगों ने केवल राजनीतिक कमेंट किया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया.

पटना: बिहार चुनाव 2025 नजदीक है. राज्य में विकास की खूब बातें हो रही है. चुनाव में जाति, रोजगार, कानून व्यवस्था या फिर सड़क के मुद्दे बातें हो रही है. ऐसे में देखना वाजिब है कि सड़कों की हालात कैसी है? बिहार में सड़कों को लेकर ईटीवी भारत ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि सड़क मुद्दा नहीं रह गया. प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है.

पुल का विस्तार: महात्मा गांधी और राजेंद्र सेतु की स्थिति सभी जानते हैं. लोग पुल पार करने में सोचते थे. शादी के समय लोग एक दिन पहले पुल पार कर लेते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज पुल शानदार है. महात्मा गांधी सेतु के ठीक बगल में 6 लेन का सेतु बन रहा है. जेपी सेतु बना रहा है. शेरपुर दिघवारा में नया सिक्स लेन पुल बन रहा है. पटना से राघोपुर को जोड़ने के लिए सिक्स लेन ब्रिज तैयार हुआ.

सड़क बना इसलिए राहुल-तेजस्वी यात्रा की: विपक्ष सड़कों को मुद्दा बनाते थे. इसपर मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 16 दिन में पूरा बिहार घूम लेते हैं, लेकिन 2006 के पहले की स्थिति थी में 16 दिन में लोग एक जिला नहीं घूम पाते थे. राहुल-तेजस्वी को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहिए कि आज बिहार में बनी हुई सड़क पर सपाटे से घूम कर चले गए.

"यह बिहार की बदली हुई तस्वीर है. पहले ना सड़क थी ना माहौल था. आज परिवार के साथ लोग रात में सड़क पर घूम रहे हैं. रील्स बना रहे हैं. 2005 के पहले शाम होते ही लोग सड़क पर चलना बंद कर देते थे. तेजस्वी यादव रात में 11:00 बजे सड़क पर बाहर परिवार के साथ निकल पाए, लेकिन उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में यह संभव नहीं था." -नितिन नवीन, पथ निर्माण मंत्री, बिहार

84 किमी गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा: मंत्री ने कहा कि मुझे जो समय मिला उसका सदुपयोग किया. आज 21 किलोमीटर का मरीन ड्राइव बना है. गंगा किनारे 84 किमी गंगा एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं. 10000 करोड़ का टेंडर हो चुका है. मुंगेर से लेकर भागलपुर के सबौर तक सड़क बनेगी.

चुनाव में भूमिका क्या होगी?: इसपर मंत्री ने कहा कि जहां तक भूमिका की बात है. मंत्री हूं तो सभी विधायकों के क्षेत्र में योजनाएं जाएं, हर विधायक के लिए हमलोगों ने योजनाएं रखी हैं. मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा में जितनी घोषणाएं की, उसे पूरा करने की जिम्मेवारी थी. इसे पूरा भी किया. 24000 करोड़ की जो योजनाएं थी, उसमें ज्यादातर योजनाओं का काम टेंडर के बाद शुरू हो गया है.

ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अच्छी पहल: ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पर कहा कि मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में जून महीने में सीएम के नेतृत्व में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को पास किया गया. इससे आने वाले समय में ब्रिज के हेल्थ कार्ड बनेंगे. इसके लिए पूरी पॉलिसी बनेगी और सभी ब्रिज पर बारकोड होंगे. यूनिक नंबर होंगे ताकि ब्रिज के हेल्थ को जान सके.

विभाग बदलने पर कितने काम अटके?: 2020 में पथ निर्माण मंत्री बने. बीच मे नगर विकास विभाग फिर पथ निर्माण विभाग मिला. इस कारण कितने काम अटके. इसपर नितिन नवीन ने कहा कि मंत्री के तौर पर हो या प्रदेश के प्रभारी के तौर पर अपेक्षा पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश की. मंत्री का मानना है कि बिहार में अर्बनाइजेशन अभी भी सही तरीके से नहीं हुआ है. नगर विकास विभाग में बहुत काम का स्कोप है. 16% अर्बनाइजेशन का औसत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 32% का है. उम्मीद है कि इसी महीने बिहार मेट्रो का सपना पूरा हो जाएगा.

विपक्ष के आरोप पर क्या बोले?: विपक्ष का आरोप है कि पटना में ही विकास हो रहा है. प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विकास नहीं हो रहा है. इस पर नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में बाइक से घूम रहे थे. पूर्णिया भी बिहार में ही है. आज लोग डेढ़ घंटे में पटना से गया पहुंच जा रहे हैं. पहले 4 घंटे लगते थे.

'विपक्ष का विकास से वास्ता नहीं': 2025 से 30 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. तेजस्वी यादव का विकास से दूर-दूर तक वास्ता नहीं रहा है. उनके क्षेत्र पूल बना तो उम्मीद था कि वह उद्घाटन में आएंगे लेकिन निमंत्रण के बावजूद नहीं आए.

"तेजस्वी यादव पर कौन भरोसा करेगा?, उन्होंने तो अपने भाई को नहीं छोड़ा. एक नेता प्रतिपक्ष होते हुए सदन में भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते. तेजस्वी यादव को कभी सदन में दिन भर बैठे हुए किसी ने देखा है क्या. ना जनता से मिलते हैं ना जनता के लिए काम करते हैं." -नितिन नवीन, पथ निर्माण मंत्री, बिहार

चुनावी मुद्दा क्या होगा?: आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के साथ महिलाओं के विकास को लेकर जो काम किया गया, उसी मुद्दा को लेकर चुनाव में जाएंगे.

