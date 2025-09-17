ETV Bharat / bharat

क्या नीतीश के 5 मंत्री चला रहे हैं सरकार? 'थिंक टैंक' के रूप में होती है चर्चा

विजय चौधरी: विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते हैं. सरकार में इनकी जानकारी के बिना अभी पत्ता भी नहीं हिल सकता है. नीतीश कुमार के फैसलों में विजय कुमार चौधरी की बड़ी भूमिका होती है. प्रशासनिक और जदयू के सांगठनिक फैसलों में भी विजय कुमार चौधरी की सहमति महत्वपूर्ण है.

नीतीश के बाद दूसरे नंबर पर: कोईरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद आज सरकार में दूसरे नंबर पर है. अपनी पर्सनालिटी और दबंग आवाज के कारण सदन हो या सदन के बाहर विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं. एनडीए में लिए जाने वाले फसलों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. सरकार की नैया पार करने में सबसे आगे हैं. नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला अब सम्राट चौधरी के बिना नहीं लेते हैं. सम्राट चौधरी के पिता भी लंबे समय तक बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते रहे.

बिहार के डिप्टी सीएम: नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहले पंचायती राज मंत्री और अब उपमुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी हैं. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं. 2000 और 2010 में विधायक भी परबत्ता से चुने गए हैं. 2014 से 2016 तक विधान परिषद के सदस्य बनाये गये. 2020 में फिर विधान परिषद के सदस्य बनाये गये.

सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. एक समय जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी बीजेपी पेश कर रही थी. 1990 से राजनीति में सक्रिय हैं. पहले राजद, जदयू और अब बीजेपी में राजनीतिक पाड़ी खेल रहे हैं. आरजेडी शासन में भी मंत्री रह चुके हैं. राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र में कृषि मंत्री बनाए गए थे तो जीतन राम माझी के मंत्रिमंडल में शहरी विकास एवं आवास मंत्री बनाए गए.

"एक थिंक टैंक के रूप में इनकी चर्चा होती है. विपक्ष के तरफ से तो यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने के कारण ये मंत्री ही सरकार चला रहे हैं." -प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

विषेशज्ञों की राय: नीतीश कुमार के पंच रत्न को लेकर विषेशज्ञों की अपनी अलग राय है. राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि बीजेपी और जदयू के पांचों मंत्री, जिसमें सम्राट, चौधरी विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, मंगल पांडे और अशोक चौधरी हैं. नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मंत्री माने जाते हैं.

चर्चा के कारण?: सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी और मंगल पांडे की चर्चा क्यों होती है? इसके पीछे इन मंत्रियों का लंबी राजनीतिक पारी भी है. इनमें से मंगल पांडे को छोड़ दें तो चारों कई दलों में काम भी कर चुके हैं. कई मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद में भी रहे हैं.

वर्तमान में इनकी चर्चा: वर्तमान सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार के शक्तिशाली मंत्रियों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं, विजय कुमार चौधरी जो जल संसाधन मंत्री हैं और नीतीश कुमार के साथ हमेशा दिखते हैं. इनके अलावा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का नाम चर्चा में रहता है. नीतीश कुमार के पांचों मंत्री थिंक टैंक और पंच रत्न के तौर पर भी जाने जाते हैं. इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरह का आरोप भी लगाए जाते हैं.

कभी सुशील मोदी निभाते थे बड़ी भूमिका: दिवगंत नेता सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री भी रहे थे. नीतीश कुमार की सरकार चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते रहे. उनके अलावे नरेंद्र सिंह, बिजेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव जैसे मंत्री भी नीतीश कुमार के मजबूत मंत्रियों में गिने जाते रहे. बाद में ललन सिंह भी मंत्री बने और संजय झा भी. जब महागठबंधन के साथ गए तो तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ काम किया. उस समय भी बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे मंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करते रहे.

पटना: बिहार सरकार में नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं. 20 वर्षों से नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा साथ और बड़े पदों पर रहें, चाहे सरकार एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की. इनकी सरकार चलाने में बड़ी भूमिका रही है. इस खबर में नीतीश के इन पंच रत्न के बारे में चर्चा करेंगे.

सरायरंजन से लगातार विधायक: विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर के सरायरंजन से विधायक हैं. 1982 से 1995 तक दलसिंहसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे. उसके बाद 2010 में सराय रंजन से विधायक चुने गए. तब से लगातार सरायरंजन से ही चुनाव जीत रहे हैं. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. कई बार जल संसाधन विभाग इन्हीं के पास रहा है. बीच में शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे और वित्त मंत्री भी रहे.

जल संसाधन विभाग के मंत्री: जल संसाधन विभाग के साथ संसदीय कार्य विभाग भी इन्हीं के पास है. विजय चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे हैं. कांग्रेस से नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए. विजय चौधरी के पिता जगदीश प्रसाद चौधरी भी कांग्रेस के नेता रहे और दलसिंह सराय विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक भी रहे. इस बार भी सराय रंजन से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है साथ ही टिकट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार के चयन में भी उनकी बड़ी भूमिका होगी.

विजेंद्र प्रसाद यादव: बिजेंद्र प्रसाद यादव की नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्रियों में गिनती होती है. 1990 से सुपौल से लगातार विधायक चुनाव जीत रहे हैं. लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में भी बिजली मंत्री रह चुके हैं. सबसे लंबे समय तक बिजली मंत्री रहने का इनके पास रिकॉर्ड है. ऐसे जल संसाधन विभाग और वित्त विभाग सहित कई अन्य विभागों के भी मंत्री रहे हैं. अभी ऊर्जा विभाग के साथ योजना एवं विकास विभाग के भी मंत्री हैं.

गठबंधन में भूमिका: बिजेंद्र यादव नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सहयोगी हैं. पार्टी और गठबंधन को लेकर भी बड़े डिसीजन में विजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका होती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो विजेंद्र यादव से सलाह जरूर लेते हैं. इसीलिए नीतीश कुमार के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में उनकी गिनती होती है. बिजेंद्र यादव यदि वोटो का प्रयोग कर दें तो नीतीश कुमार भी उस पर फैसला लेने से बचते हैं. इस बार भी सुपौल से चुनाव लड़ने की चर्चा है.

मंगल पांडेय: मंगल पांडेय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं. नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्रियों में इनकी गिनती होती है. बीजेपी और जदयू के बीच सेतु का काम भी करते हैं. मंगल पांडे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. 2012 में पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे. 2013 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और 3 साल से भी अधिक समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे.

स्वास्थ्य मंत्री: लगातार विधान परिषद सदस्य के रूप में काम किए और मंत्री भी रहे. अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन कई विभागों का भी प्रभार है. स्वास्थ्य विभाग का बजट भी सबसे बड़ा होता है और विभाग लोगों से भी सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए मंगल पांडे ऐसे भी चर्चा में बने रहते हैं.

अशोक चौधरी: अशोक चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं. कांग्रेस से जदयू में आने के बाद नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में इनको जगह मिल गई है. अशोक चौधरी 2000 में पहली बार बरबीघा विधानसभा से विधायक बने और राबड़ी मंत्रिमंडल में कारा राज्य मंत्री बनाए गए थे. 2013 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 2018 में कांग्रेस छोड़कर जदयू में शामिल हो गए.

अभियान की जिम्मेदारी: नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को विधान परिषद से सदस्य बनाया और मंत्री भी. अभी भी विधान परिषद के सदस्य हैं और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री. बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग बड़े बजट वाला विभाग है. बिहार के शिक्षा मंत्री और भवन निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं. नीतीश कुमार कई बड़े अभियान में अशोक चौधरी को जिम्मेदारी देते रहे हैं.

विवादों में रहते हैं: जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. हालांकि अशोक चौधरी लगातार विवादों में भी रहे हैं. पार्टी के अंदर भी बड़े नेताओं के साथ विवाद इनका खूब चर्चा में रहा है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्रियों में गिने जाते हैं. अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी भी लंबे समय तक राजनीति में रहे.

ये सभी मंत्री अनुभवी: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि यह सही है कि पांचों मंत्री की हमेशा चर्चा होती रहती है. इसके पीछे बड़ी वजह है कि इनके पास महत्वपूर्ण विभाग है. इन विभागों का बजट काफी अधिक है. सभी मंत्री अनुभवी भी हैं. कई मंत्री पिछले कई सालों से नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं.

"नीतीश कुमार के पसंद के मंत्री हैं. इसलिए इन मंत्रियों पर मुख्यमंत्री का भरोसा है. जो फैसले होते हैं, उसमें इनसे मदद से लेते हैं." -प्रोफेसर विद्यार्थी विकास, राजनीतिक विशेषज्ञ

विपक्ष के आरोप: विपक्ष के तरफ से भी लगातार यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ मंत्रियों के भरोसे ही चल रही है. कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का भी लाभ कुछ मंत्री उठाते हैं और एक गिरोह की तरह सरकार को चला रहे हैं.

बिहार चुनाव 2025 भूमिका: ऐसे तो नीतीश कुमार राजनीतिक और सरकार के स्तर पर बड़े फैसले खुद लेने के लिए जाने जाते हैं. अधिकारियों पर अपने मंत्रियों से अधिक भरोसा करते हैं. यह आरोप भी लगता है लेकिन इन सब के बाद भी वर्तमान में नीतीश कुमार के पांचों मंत्री सरकार चलाने से लेकर एनडीए गठबंधन के बड़े फैसलों में थिंक टैंक की भूमिका निभा रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार चुनाव 2025 में भी इनकी भूमिका बड़ी होने वाली है.

