विजय सिन्हा तो बच जाएंगे, तेजस्वी को हो सकती है सजा, क्या सदस्यता भी जाएगी? - ELECTION COMMISSION

दो-दो एपिक नंबर मामले में बिहार के दो बड़े नेता चुनाव आयोग के शिकंजे में हैं. जानकार बता रहे हैं कि उनपर क्या कार्रवाई होगी?

Bihar Elections 2025
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 10:35 AM IST

पटना: बिहार में SIR राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जब राज्य के दो बड़े नेताओं के नाम दो-दो एपिक नंबर का मामला सामने आया. पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसके बाद सत्ता पक्ष के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम आया. चुनाव आयोग दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर चुका है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: आयोग दोनों मामले में तेजी से जांच कर रहा है, इसके साथ ही दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है कि ऐसा किस कारण से ऐसा हुआ है. जानकार बताते हैं कि इस इसमें नेताओं की गलती सामने आती है तो दोनों को सजा हो सकती है. हालांकि काफी हद तक विजय सिन्हा इससे बच सकते हैं.

Bihar SIR
कानून में प्रावधान (ETV Bharat)

दोनों नेताओं को हो सकती है सजा: चुनाव मामलों के जानकार और एडीआर बिहार के संयोजक राजीव कुमार ने इस मामले में गहनता से अध्यन किया. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग एक व्यक्ति को एक ही एपिक नंबर जारी करता है. अगर दो जगह मतदाता सूची में नाम है और दो एपिक नंबर है तो यह गड़बड़ी के श्रेणी में आएगा. ऐसे में सजा हो सकती है.

"अगर सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है तो मतदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर मतदाता की गलती की वजह से दो एपिक नंबर है तो उनपर पर कार्रवाई हो सकती है." -राजीव कुमार, संयोजक, एडीआर बिहार

कितनी सजा होगी?: राजीव बताते हैं कि आयोग के मुताबिक फॉर्म 6 के तहत नाम जोड़ने की प्रक्रिया होती है. फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के तहत शुद्धिकरण और नाम हटाने की प्रक्रिया होती है. तेजस्वी यादव के मामले में आयोग स्पष्ट कर पाएगा की गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है. आयोग को कोर्ट में साबित करना होगा. अगर मतदाता की गलती हुई तो उन्हें एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है.

Bihar SIR
कानून में प्रावधान (ETV Bharat)

क्या बच जाएंगे विजय सिन्हा?: उपमुख्यमंत्री विजय सिंन्हा का भी नाम दो विधानसभा में दर्ज है. आयोग ने उपमुख्यमंत्री से जवाब मांगा है. विजय सिन्हा ने बताया गया है कि 'उन्होंने पहले ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र से नाम हटाने का आवेदन दिया था.' अगर यह सूचना सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर गलत है तो एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है.

क्या सदस्यता भी जाएगी?: अगर दोनों नेताओं को सजा होती है तो क्या इस कारण से उनकी सदस्यता भी जा सकती है? इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून मामले के जानकार दीनू कुमार से बातचीत की गयी.

क्या कहता है कानून?: दीनू कुमार ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act 1950) के अंतर्गत सेक्शन 17 कहता है कि कोई भी मतदाता का नाम एक जगह से अधिक नहीं हो सकता है. सेक्शन 18 कहता है कि किसी व्यक्ति का एक ही इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए.

चुनाव आयोग की कार्रवाई पर विशेषज्ञ से बातचीत (ETV Bharat)

"इस मामले में एक साल सजा और जुर्माने का प्रावधान है. क्योंकि इस मामले में एक साल की सजा का प्रावधान है तो वैसी स्थिति में किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता पर खतरा नहीं होता है." -दीनू कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

कब जाती है सदस्यता?: संविधान के अनुच्छेद 102 में अयोग्यता का प्रावधान है. जानकार बताते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित है कि अगर किसी सांसद और विधायक को दो साल या उससे ज्यादा सजा होती है तो इस परिस्थिति में उनकी सदस्यता चली जाती है.

चुनाव नहीं लड़ पाएंगे: इस कानून के तहत 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया जाता है. हालांकि सांसद और विधायक को दोषी ठहराए जाने के 3 महीने तक अपील करने का समय दिया जाता है. जिसमें अपना पक्ष पेश करते हुए खुद को निर्दोष साबित करना होता है. इसके बाद सदस्यता बहाल कर दी जाती है.

कौन सुनाता है फैसला?: यह फैसला लोकसभा में अध्यक्ष और विधानसभा में सभापति सुनाते हैं. इसका संविधान के 10वीं सूची में प्रावधान है. इसके तहत सभापति और अध्यक्ष को इसका अधिकार दिया गया है. हालांकि अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो किसी भी फैसले से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना अनिवार्य है.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, दोनों चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला कानून है. हालांकि इनके क्षेत्र अलग-अलग हैं. 1950 के तहत चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन, मतदादाओं की योग्यता, सूची तैयार करने आदि आता है. 1951 के तहत चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और अयोग्यता, चुनाव अपराघों और राजनीतिक दलों के पंजीकरण आदि आता है.

क्या है मामला: तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को प्रेस कांफ्रेंस में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है. उन्होंने EPIC (Electors Photo Identity Card) नंबर RAB2916120 से अपना नाम खोजा था लेकिन नहीं मिला.

Bihar Elections 2025
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव के दो-दो एपिक नंबर: इसके बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर बताया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है. इसमें EPIC नंबर RAB0456228 था. चुनाव आयोग के इस सबूत के बाद तेजस्वी यादव के नाम दो-दो एपिक नंबर का मामला उठने लगा. जिसके बाद आयोग ने नोटिस देकर इस बारे में जानकारी मांगी थी. हालांकि तेजस्वी यादव ने भी पत्र भेजकर आयोग से पूछा कि 'मेरा दो EPIC नंबर कैसे जारी हुआ? आयोग इसका जवाब दे'

Bihar Elections 2025
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (ETV Bharat)

विजय सिन्हा के दो विधानसभा क्षेत्र में नाम: इसके ठीक बाद 9 अगस्त को कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास दो-दो वोटर आईडी है. लखीसराय और बांकीपुर पटना विधानसभा क्षेत्र में दो जगह नाम दर्ज है. हालांकि इस मामले में चुनाय आयोग के नोटिस पर विजय सिन्हा ने कहा कि 'उन्होंने इसको लेकर आवेदन दिया था, जिसका रसीद भी उनके पास है.'

