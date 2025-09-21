ETV Bharat / bharat

नीतीश कुमार का वोट बैंक तोड़ने की तैयारी में विपक्ष, जानें RJD का EBC प्लान

बिहार चुनाव में राजद नीतीश कुमार का वोट बैंक तोड़ने की तैयारी में है. 20 साल से नीतीश EBC वोटर से सत्ता में हैं.

Bihar Elections 2025
बिहार चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2025 at 1:15 PM IST

11 Min Read
पटना: बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) की भूमिका किसी भी दल की जीत-हार तय करने में निर्णायक मानी जाती है. पिछले दो दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा है. 36% से अधिक की हिस्सेदारी वाले अति पिछड़ा मतदाता चुनावी गणित में 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते रहे हैं.

सेंध लगाने की कोशिश में RJD: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है. इसी मकसद से पार्टी ने हाल ही में वरिष्ठ नेता मंगनी लाल मंडल को बड़े राजनीतिक कार्ड के रूप में आगे बढ़ाया है. मंगनी लाल मंडल को राजद ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे आरजेडी का बिहार में पिछड़ा कार्ड के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावे पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी फिर से रणविजय साहू को सौंप गई है. लोकसभा में सदन के नेता के रूप में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा को जिम्मेवारी दी गई है.

बिहार चुनाव 2025: EBC वोटर पर रिपोर्ट (ETV Bharat)

बिहार में 214 जातियों का हुआ सर्वे: बिहार में महागठबंधन की सरकार के समय जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया गया था. इसमें कई तथ्य को सामने आए. 13 करोड़ की आबादी में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 63.01% दर्ज हुई. कुल मिलाकर 214 जातियों का सर्वे कराया गया. सर्वे में जातियों की संख्या और प्रतिशत का आकलन भी किया गया. कई ऐसी जातियां सामने आई जो संख्या बल होने के बावजूद विकास की दौड़ में पीछे दिखी.

पिछड़ा वर्गों में 142 जातियां: 2005 के चुनाव में बिहार के अति पिछड़ा वर्ग में नीतीश कुमार और एनडीए का खुलकर साथ दिया. अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर भी बिहार में सियासत होती रही है. इस वोटबैंक की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं. अति पिछड़ा वोट 36.01% है तो पिछड़ा वोट 27.12% है. ईबीसी में कुल 112 जातियां हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग में कल 30 जातियां हैं. पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर कुल 142 जातियां हैं.

Bihar Elections 2025
बिहार चुनाव (ETV Bharat)

ईबीसी की 36 फीसदी आबादी: 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी का 36% हिस्सा ईबीसी वर्ग से आता है, जिसमें कुल 112 जातियां शामिल हैं. इनमें से सिर्फ़ चार जातियां-तेली, मल्लाह, कानू और धानुक की आबादी 2% से ज़्यादा है.

100 ईबीसी जाति बेहद पिछड़ा: मुस्लिम जातियों में जुलाहा ही एकमात्र ऐसी जाति है, जिसकी मौजूदगी काफ़ी है. यह कुल आबादी का 3.5% है. सात अन्य जातियां- नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बरहाई, धुनिया (मुस्लिम), कुम्हार और कुंजरा (मुस्लिम) की आबादी 2% से कम है. इन 12 जातियों के अलावा बाकी 100 ईबीसी जातियों में से किसी की भी कुल आबादी में 1% भी हिस्सेदारी नहीं है. ये वो समुदाय हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े हैं.

2005 में पहला समर्थन: पिछले 20 वर्षों का रिजल्ट देखें तो हर साल ईबीसी वोटर नीतीश कुमार के साथ रहे. नीतीश कुमार एनडीए में हों या फिर महागठबंधन में, नीतीश अपने साथ इन वोटरों को लेकर चल रहे हैं. 2005 के चुनाव में एनडीए को 143 सीटों पर समर्थन मिला. राजद 54 और कांग्रेस को 10 सीटों पर समर्थन मिला. 2005 में नीतीश कुमार को को EBC का पहला बड़ा समर्थन मिला था.

Bihar Elections 2025
बिहार चुनाव (ETV Bharat)

2010 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो इसमें भी नीतीश कुमार के साथ 70 प्रतिशत वोटर नीतीश कुमार के साथ दिखे. ईबीसी वोटर के कारण एनडीए को 206, राजद को 22 और कांग्रेस को 4 सीटों पर समर्थन मिला. 2015 में राजद को 80, जदयू को 71, बीजेपी को 53, और कांग्रेस को 27 सीटों पर समर्थन मिला. इस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे. हालांकि राजद यहां आगे निकली.

पिछले साल सत्ता बचा पाए नीतीश: 2020 विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो एनडीए को 125 और महागठबंधन (राजद व अन्य) को 110 सीटों पर समर्थन मिला. ईबीसी 65–70% वोट नीतीश को को मिला, जिससे सत्ता बची. इस आंकड़ा से साफ हो गया कि नीतीश कहीं भी रहें उनके साथ ईबीसी वोटर चलते जा रहे हैं. हालांकि 2005 से 2020 तक इसका आंकड़ा गिरता नजर आ रहा है. इसलिए राजद इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है.

EBC वोट बैंक नीतीश कुमार की ताकत: वरिष्ठ पत्रकार दीपक प्रियदर्शी का मानना है कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर और इस वर्ग के लिए विशेष योजनाएं शुरू कर राजनीति केंद्र बनाया. पंचायत चुनावों में EBC को आरक्षण देने के फैसले से नीतीश को इस वर्ग में 'मसीहा' की छवि मिली.

"आज भी कुर्मी-कोयरी और महादलितों के साथ EBC नीतीश की सबसे मज़बूत राजनीतिक ढाल हैं. 2005 के बाद हर चुनाव में EBC वर्ग का निर्णायक वोट नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहते हैं, उसके साथ जाता है." -दीपक प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

राजद की नई रणनीति: बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद यादव 1990 में काबिज हुए थे. 1990 से लेकर अब तक राजद की पारंपरिक राजनीति MY (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर टिकी रही है. समय के साथ यह समीकरण पर्याप्त नहीं रहा.

मंगनी लाल मंडल हथियार: 2010 और 2015 के बाद से ही यह साफ हो गया कि जब तक राजद अति पिछड़े, महादलित और महिलाओं को अपने साथ नहीं जोड़ेगा तब तक उसे बहुमत हासिल करना कठिन है. यही कारण है कि 2025 के चुनाव से पहले राजद ने मंगनी लाल मंडल जैसे अनुभवी चेहरे को आगे बढ़ाया है. जिनकी पकड़ खासकर मिथिलांचल और कोसी बेल्ट में मानी जाती है. जो कभी राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत गढ़ हुआ करता था.

Bihar Elections 2025
राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल (ETV Bharat)

राजद का दावा: राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा समाज को न केवल हक और अधिकार दिया, बल्कि उनका सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया. अति पिछड़ा समाज के नेताओं को राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में भेजने का काम किया. आज बिहार में अति पिछड़ा समाज की स्थिति क्या है वह सब कोई जान रहा है.

"राष्ट्रीय जनता दल ने आज पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो रणविजय साहू को पार्टी का प्रदेश प्रधान महासचिव बनने का काम किया. अनेक नेताओं को पार्टी के संगठन में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया गया है. अति पिछड़ा समाज को मान सम्मान मिले, यह काम राजद ने किया है. आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने 16% आरक्षण की चोरी की है." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

राजद का नया मंडल कार्ड: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का मानना है कि मंगनी लाल मंडल की गिनती बिहार के वरिष्ठ पिछड़े वर्ग के नेताओं में की जाती है. जिन्होंने पिछले 35 वर्षों में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के साथ मिलकर राजनीति की है. 90 के दशक में हुए लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं. फिर से राजद में शामिल होने से पहले लंबे समय से नीतीश के साथ रह चुके हैं.

"अति पिछड़ा समाज धानुक वर्ग से आते हैं. राजद ने उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दिया है कि अब पार्टी 'ईबीसी कार्ड' को पूरी मजबूती से खेलेगी. मंगनी लाल मंडल की सक्रियता मिथिलांचल और कोसी के अलावा उत्तरी बिहार के कई इलाकों में अति पिछड़े वोटरों को लुभाने में मददगार हो सकती है." -रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

मंगनी लाल मंडल की चुनौती: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि बिहार में आरजेडी अपने MY समीकरण की छवि से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है कि केवल मुस्लिम और यादव के समीकरण के आधार पर उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो सकती. यही कारण है कि आरजेडी अति पिछड़ा वर्ग के वोट को अपनी तरफ लाने में जुट गई है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इसका एक रूप देखने को मिला.

"आरजेडी ने कुशवाहा वोट को आकर्षित करने के लिए पार्टी के तरफ से दो कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया. अति पिछड़ा को साधने के लिए सुपौल, पूर्णिया सीट पर अति पिछड़ा उम्मीदवार को टिकट दिया. विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल को पार्टी की कमान सौंपी. संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर अति पिछड़ा को जगह दिया गया." -सुनील पांडेय वरिष्ठ पत्रकार"

राजद के सामने चुनौती: सुनील पांडेय का कहना है कि अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाना राजद के लिए आसान नहीं होगा. इसके पीछे कई कारण हैं. अति पिछड़ा वोटर नीतीश को अपना नेता मानते हैं. पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था, जिसका लाभ अति पिछड़ा समुदाय को हो रहा है. नीतीश कुमार का 20 साल का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को न सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें मजबूती दी.

"नीतीश कुमार ने ईबीसी आयोग के जरिये पिछड़ा को पहचान दिलाई. पंचायतों में 27% आरक्षण देकर नेतृत्व का अवसर दिया. हर चुनाव में उन्हें सत्ता की 'ड्राइविंग सीट' पर बिठाया. इसलिए राजद के लिए इसे तोड़ना आसान नहीं होगा." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

राजद का नया जातीय समीकरण: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मनना है कि राजद अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक के साथ अति पिछड़े को जोड़कर एक नया 'MYE (मुस्लिम-यादव-EBC)' फार्मूला तैयार करने की ओर बढ़ रहा है. इसके पीछे कारण है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर अति पिछड़ा वोट निर्णायक भूमिका निभाता है.

"2020 के चुनाव में एनडीए को इसका सीधा लाभ मिला था. इस बार अगर मंगनी लाल मंडल EBC को प्रभावित करने में सफल रहते हैं तो राजद 25–30 सीटों का अतिरिक्त फायदा उठा सकता है." -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

Bihar Elections 2025
कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

जदयू का पलटवार: जदयू प्रवक्ता अंजूम आरा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नजर हमारे अति पिछड़ा समाज या अन्य समाज पर सिर्फ वोट बैंक के लिए है. उनके शासनकाल में माय समीकरण बना था, जिसमें केवल मुस्लिम समाज का शोषण किया गया. अब आरजेडी अति पिछड़ा समाज का शोषण करने की सोच रहा है.

कर्पूरी ठाकुर का उड़ाए उपहास: प्रवक्ता ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने अति पिछड़ा समाज के हक के लिए इन्हीं के पिताजी के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ी. जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता हुए, जो आज पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनका उपहास उड़ाने का काम लालू प्रसाद ने किया.

"बिहार का न केवल अति पिछडा समाज बल्कि सभी तबका नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही अपना भविष्य सुरक्षित महसूस करते हैं. तेजस्वी यादव एवं राजद के मन में यदि यह बात है कि वह अति पिछड़ा समाज का तुष्टिकरण कर लेंगे तो इसमें वह सफल नहीं हो पाएंगे." -अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू

EBC VOTERS IN BIHARबिहार चुनाव 2025बिहार में ईवीसी वोटरBIHAR ELECTIONSBIHAR ELECTIONS 2025

