आज बिहार आ रहे भाजपा के चाणक्य अमित शाह, 10 हजार नेताओं को देंगे जीत का मंत्र

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं. वो 243 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 10:22 AM IST

3 Min Read
बेतिया/पटना: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं. सभी 243 सीटों को साधने की तैयारी के साथ-साथ मैराथन बैठक करने जा रहे हैं. भाजपा कार्यालय में चुनाव अभियान समिति की बैठक भी होने वाली है.

10000 कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह करेंगे बैठक: अमित शाह अपने बिहार दौरे के दौरान 10000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं. साथ ही चुनाव अभियान समिति की बैठक में भी अग्रणी रणनीति पर विमर्श करेंगें और सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बनने के आसार हैं.

धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में होंगे मौजूद: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे. उसके बाद वहां से वो पटना आएंगे. पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव अभियान समिति की बैठक होगी. जिसमें नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी हिस्सा लेंगे.

शनिवार को गृह मंत्री दो बैठक में लेंगे हिस्सा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पहले चरण में गृहमंत्री अमित शाह दो क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा ले चुके हैं. तब उन्होंने 20 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी. अब दूसरे चरण में गृहमंत्री तीन बैठक करने वाले हैं. जिसमें तमाम कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं.

फारबिसगंज में भी होगी बैठक: शनिवार को केन्द्रीय गृहमंत्री जातीय नेता विजय चौधरी के क्षेत्र सराय रंजन में बैठक करेंगे और उसके बाद अररिया जिले के फारबिसगंज में 4000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. 1 बजे से भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी.

''केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं. सबसे पहले वो बेतिया जाएंगे और सारण प्रमंडल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान सहित 10 जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर उसके बाद पटना आएंगे''. -दिलीप जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हेलीपैड बनाया गया है. इसके अलावा, पुलिस ने विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं और सड़क मार्गों पर सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाई गई है.

मार्गों का हो रहा पुनः निरीक्षण: कॉलेज परिसर में भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश और निकासी मार्गों का पुनः निरीक्षण किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षा की तैयारियों के साथ-साथ आपातकालीन स्वास्थ्य और राहत सुविधाओं को भी प्रबंध सुनिश्चित करें.

गृहमंत्री अमित शाहबिहार चुनाव 2025BIHAR ELECTIONS 2025AMIT SHAHAMIT SHAH BIHAR VISIT

