आज बिहार आ रहे भाजपा के चाणक्य अमित शाह, 10 हजार नेताओं को देंगे जीत का मंत्र

बेतिया/पटना: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं. सभी 243 सीटों को साधने की तैयारी के साथ-साथ मैराथन बैठक करने जा रहे हैं. भाजपा कार्यालय में चुनाव अभियान समिति की बैठक भी होने वाली है.

10000 कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह करेंगे बैठक: अमित शाह अपने बिहार दौरे के दौरान 10000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं. साथ ही चुनाव अभियान समिति की बैठक में भी अग्रणी रणनीति पर विमर्श करेंगें और सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बनने के आसार हैं.

धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में होंगे मौजूद: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे. उसके बाद वहां से वो पटना आएंगे. पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव अभियान समिति की बैठक होगी. जिसमें नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी हिस्सा लेंगे.

शनिवार को गृह मंत्री दो बैठक में लेंगे हिस्सा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पहले चरण में गृहमंत्री अमित शाह दो क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा ले चुके हैं. तब उन्होंने 20 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी. अब दूसरे चरण में गृहमंत्री तीन बैठक करने वाले हैं. जिसमें तमाम कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं.

फारबिसगंज में भी होगी बैठक: शनिवार को केन्द्रीय गृहमंत्री जातीय नेता विजय चौधरी के क्षेत्र सराय रंजन में बैठक करेंगे और उसके बाद अररिया जिले के फारबिसगंज में 4000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. 1 बजे से भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी.