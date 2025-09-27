ETV Bharat / bharat

'भारत-पाकिस्तान बंद करिए' ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- क्रिकेट क्यों खेलें?

सीमांचल न्याय यात्रा पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कहा कि भारत-पाकिस्तान बंद कीजिए. आई लव मोहम्मद पर भी बड़ा बयान दिया.

Asaduddin Owaisi Seemanchal Nyay Yatra
असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 11:04 AM IST

4 Min Read
पूर्णिया: बिहार चुनाव 2025 को लेकर सीमांचल न्याय यात्रा में असदुद्दीन ओवैसी ने एक ओर जहां ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, वहीं पीएम मोदी से कहा कि भारत-पाकिस्तान बंद करें. कहा कि जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही थी. इस दौरान भी उन्होंने मोदी सरकार से अपील की थी कि भारत-पाकिस्तान के बीच मैच बंद कर दीजिए. ओवैसी का कहना था कि सिर्फ पानी और व्यापार बंद करने से क्या होगा?

"हमने सदन में कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता. दोस्ती और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो क्या हो जाता. कोई आसमान तो गिरने वाला नहीं है. बीजेपी का जस्टिफिकेशन सही नहीं है." -असदुद्दीन ओवैसी, प्रमुख, AIMIM

असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल: असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और देश से सेना को इसकी बधाई भी दी थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैच खेलने से बीसीसीआई को कितना पैसा मिलेगा. एक-दो हजार करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन जिस तरह से देश के हिन्दुओं के सिर में गोली मारी गयी, क्या यह उसकी कीमत होगी. 26 लोगों के जान की कीमत कितनी है, बता दीजिए?

घुसपैठ के आरोप पर क्या बोले?: इस दौरान ओवैसी ने सीमांचल में घुसपैठ के आरोप पर भी बोला. उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से एक आग्रह करता हूं कि आपकी मुंहबोली बहन बांग्लादेश से आकर दिल्ली में बैठी हैं, उसको सीमाचंल लेकर आईये. मैं यहां से बता दूंगा कि बांग्लादेश का रास्ता किधर जाता है.

"पीएम चीन और पड़ोस नेपाल के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते, उन्हें सिर्फ लगता है कि सीमांचल में घुसपैठिए आ गए. चुनाव आयोग ने जो 65 लाख नाम वोटर लिस्ट में जारी किया है, उसमें कौन घुसपैठिए हैं. पीएम मोदी इसे बताएं. सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है." -असदुद्दीन ओवैसी, प्रमुख, AIMIM

आई लव मोहम्मद पर जवाब: ओवैसी ने आई लव मोहम्मद पर सामने बैठे एक पत्रकार से पूछा कि आपका नाम क्या है. उसने स्मिथ बताया, इसपर उन्होंने कहा कि मैं आई लव स्मिथ कहूंगा तो इसमें क्या गलत है. यह कौन सा एंटीनेशनल बात है. जब लफ्ज से लव आ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है. इसका मतलब है कि लव से समस्या है. ये लोग मोहम्मद को मानते ही नहीं हैं.

"संघ परिवार आरएसएस और बीजेपी कभी सोच पा रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान हैं. एशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं. आप अन्य देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं." -असदुद्दीन ओवैसी, प्रमुख, AIMIM

गठबंधन पर क्या बोले?: बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं. मुस्लिम बहुल इलाके में नब्ज टटोलने की कोशिश में हैं. AIMIM राजद से गठबंधन चाह रही है, लेकिन तेजस्वी की ओर से ऑफर नहीं दिए जा रहे हैं. अगर गठबंधन नहीं होता है तो ओवैसी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा. इसपर ओवैसी ने कहा कि 'एक तरफा मोहम्मद लड़का-लड़की के बीच ठीक है लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता'

2020 में AIMIM: आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 में AIMIM ने बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर 20 सीटों पर प्रत्यासी उतारी थी, जिसमें 5 सीटों पर जीत हुई. हालांकि साल 2022 में अख्तरुल इमान को छोड़कर सभी विधायक राजद में शामिल हो गए.

ये भी पढ़ें: RJD से 6 सीट चाहता है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- तेजस्वी भी हैदराबाद आकर लड़ लें चुनाव

