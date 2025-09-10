ETV Bharat / bharat

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

19 जिलों में चुनाव लड़ चुकी AAP की नजर बिहार पर है. सभी 243 सीटों को लेकर पार्टी अलग-अलग मैनिफेस्टो तैयार कर रही है.

Bihar Elections 2025
क्या AAP का होगा बिहार? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 9:28 AM IST

9 Min Read
रिपोर्ट: कृष्णनंदन

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार आम आदमी पार्टी (AAP) अपनी किस्मत आजमाएगी. आप 19 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है. दिल्ली में सरकार में रही. पंजाब में वर्तमान में सरकार में है और अन्य तीन राज्यों में सिर्फ खाता खोल पायी. ऐसे में बिहार में चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होगा, इसको लेकर क्या तैयारी है, चुनाव लड़ने का आधार क्या है, इन तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत संवाददाता ने AAP के बिहार प्रभारी अभिनव राय से खास बातचीत की.

दिल्ली मॉडल पर मांगेंगे वोट: बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दिल्ली-पंजाब जाते हैं. लोगों ने अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों को नजदीक से देखा है. मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिल्ली मॉडल ने आम आदमी पार्टी की छवि मजबूत रही है. बिहार में इसी मुद्दा को भुनाने की कोशिश होगी. पार्टी का कहना है कि बिहार के मतदाताओं को विकास का वही मॉडल मिलेगा, जिसे उन्होंने दिल्ली में अनुभव किया है.

AAP बिहार प्रभारी अभिनव राय (ETV Bharat)

बिहार प्रभारी का बड़ा ऐलान: AAP बिहार प्रभारी अभिनव राय ने कहा कि पार्टी पूरी तरह सक्रिय है. दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए तभी से बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई. हर सीट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे. किसी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा जाएगा.

"इंडिया एलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था. विधानसभा चुनाव में हर दल को अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ना है. यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर उतरने का इरादा रखती है." -अभिनव राय, बिहार प्रभारी, AAP

19 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है: बता दें कि बिहार में पहली बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है. इससे पहले पार्टी देश के 19 राज्यों में चुनाव लड़ी, जिसमें मात्र 5 राज्यों में सफलता मिली. इसमें दिल्ली और पंजाब को छोड़ अन्य तीन में सिर्फ खाता खोल पायी. अन्य 14 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में खाता नहीं खुला.

Bihar Elections 2025
क्या AAP का होगा बिहार? (ETV Bharat GFX)

नए अध्यक्ष से संगठन को नई ऊर्जा: बिहार में चुनौती पर अभिनव राय ने बताया कि बिहार में आम आदमी पार्टी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है. उस समय भी संगठन मौजूद था. प्रदेश अध्यक्ष का पद राकेश यादव को मिला तो संगठन में नई जान आ गई है. पंचायत स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया गया है. हर जिले में बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति तय की जा रही है.

"राकेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 38 जिलों में यात्रा की गई है. इस दौरान लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर काफी आकर्षण देखा गया. जनता चाहती है कि दिल्ली जैसा मॉडल बिहार में भी लागू हो." -अभिनव राय, बिहार प्रभारी, AAP

SIR आम आदमी पार्टी का मुद्दा: अभिनव राय ने कहा कि चुनाव आयोग के SIR में मतदाताओं के गायब होने का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने ही उठाया था. बाद में कांग्रेस और महागठबंधन ने मुद्दा बना लिया. उनका कहना है कि सही मायने में यह पहल AAP ने ही की थी. लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और एक बड़े राजनीतिक चेहरा है, जिसके कारण उनके अभियान को तवज्जो मिली.

विधानसभा वार मेनिफेस्टो: पार्टी ने चुनाव के लिए मेनिफेस्टो बनाने की एक विशेष टीम तैयार की है. यह टीम न केवल राज्य स्तर का मेनिफेस्टो तैयार कर रही है बल्कि हर विधानसभा सीट के लिए अलग मेनिफेस्टो बनाएगी. इस मेनिफेस्टो में उस क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान का रोडमैप होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मेनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा.

प्रत्याशियों की घोषणा जल्द: प्रत्याशी को लेकर अभिनव राय ने कहा कि हर सीट पर दर्जन भर से अधिक दावेदार सामने आ रहे हैं. इनमें से तीन से पांच नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिन पर विचार चल रहा है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. टिकट बंटवारे में महिला प्रत्याशियों के साथ-साथ सभी सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा.

Bihar Elections 2025
क्या AAP का होगा बिहार? (ETV Bharat GFX)

एनडीए सरकार पर हमला: चुनाव को देखते हुए महागठबंधन, जन सुराज सभी एनडीए पर हमला कर रहे हैं. ठीक इसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा. अभिनव राय ने कहा कि दिल्ली मॉडल की कई नीतियों को एनडीए सरकार आधे-अधूरे रूप में लागू कर रही है. नल-जल योजना में वार्ड पार्षदों को अधिकार देने की मांग आम आदमी पार्टी ने पहले की थी. अब सरकार ने इसे लागू किया है.

दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री: लेकिन मुफ्त बिजली की योजना में अभी भी 125 यूनिट तक ही राहत दी जाती है, जबकि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार काफी पीछे है. आम आदमी पार्टी चाहती है कि बिहार के शिक्षकों को दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मॉडल वाले देशों में प्रशिक्षण दिया जाए.

तेजस्वी ने मौका नहीं भुनाया: तेजस्वी यादव को लेकर अभिनव राय ने कहा कि एनडीए को सत्ता से बाहर करने का कई मौके भी मिले, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा पाए. ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ही बिहार में एनडीए का विकल्प बनेगी. आम आदमी पार्टी को प्रदेश में लोग उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं. आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गयी और एनडीए की सरकार बनी.

जंगलराज पार्ट-2 का आरोप: अभिनव राय ने कहा कि AAP मानती है कि बिहार में पिछले 35 वर्षों से शासन-प्रशासन की स्थिति बदहाल है. लालू यादव के कार्यकाल को जहां जंगलराज कहा गया. नीतीश कुमार का कार्यकाल भी 'जंगलराज पार्ट-2' ही है. इस सरकार में सिर्फ लूटने का तरीका बदला है. अफसरशाही हावी है.

महिला सुरक्षा पर सवाल: महिला सुरक्षा के मामले में आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार को घेरा. पार्टी के बिहार प्रभारी अभिनव राय का कहना है कि रोजाना 50 से अधिक महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं. हाल ही में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची का पीएमसीएच अस्पताल में इलाज न होना और एंबुलेंस में तड़पकर उसकी मौत हो जाना, इस बात का बड़ा उदाहरण है.

Bihar Elections 2025
क्या AAP का होगा बिहार? (ETV Bharat GFX)

किशनगंज से कैमूर तक नि:शुल्क यात्रा: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा है. सुरक्षा के लिए मार्शल भी तैनात किए गए. बिहार में पार्टी यही सुविधाएं लागू करना चाहती है. अभिनव राय ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि किशनगंज से कैमूर तक महिलाएं बस में नि:शुल्क यात्रा कर सकें. अगर किसी को तीर्थ यात्रा करनी है तो उसके लिए भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष काम: अभिनव राय ने कहा कि उनकी पार्टी का वादा है कि प्रदेश में सत्ता में आने पर सरकारी विद्यालयों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा. बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा. बिहार से पलायन रोकना आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों में शामिल है. पार्टी चाहती है कि राज्य में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं ताकि युवाओं को दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े.

महागठबंधन और प्रशांत किशोर पर निशाना: अभिनव राय ने कहा कि बिहार की जनता ने राजद-कांग्रेस की महागठबंधन सरकार और जदयू-भाजपा की एनडीए सरकार दोनों को देख लिया है. अब लोग बदलाव चाहते हैं. उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा. कहा कि वे कभी एनडीए का हिस्सा थे. उनकी टीम में कई ऐसे लोग हैं जो एनडीए शासन में काम कर चुके हैं. ऐसे में जनसुराज को लोग एनडीए की बी-टीम के रूप में देख रहे हैं.

Bihar Elections 2025
क्या AAP का होगा बिहार? (ETV Bharat GFX)

निर्णायक भूमिका का दवा: आम आदमी पार्टी का मानना है कि बिहार में जनता अब दिल्ली और पंजाब जैसे बदलाव की उम्मीद कर रही है. संगठन स्तर पर कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं. पार्टी को विश्वास है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वह एक बड़ा फैक्टर बनेगी और निर्णायक भूमिका निभाएगी.

2013 में पहली बार में सरकार बनायी: आम आदमी पार्टी का गठन किया गया. चुनाव चिह्न झाड़ू छाप रखा गया ताकि भ्रष्टाचार को साफ किया जाए. पार्टी ने 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे. कुल 70 सीटों में 28 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनायी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने.

2025 में एनडीए ने विपक्ष में भेजा: 2013, 2015 और 2020 में सरकार बनायी. शराब घोटाला मामले में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गिरप्फतारी के बाद 21 सितम्बर 2024 से 20 फ़रवरी 2025 तक आतिशी मार्लेना सिंह सीएम रहीं. इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और एनडीए की सरकार बनी. 20 फ़रवरी 2025 को रेखा गुप्ता सीएम बनीं.

पार्टी की वर्तमान स्थिति: आम आदमी पार्टी के पास वर्तमान में दिल्ली में 22 विधायक (विपक्ष) और पंजाब में 91 विधायक (सरकार) है. इसके अलावे गुजरात में 5, गोवा में 2 और जम्मू-कश्मीर में 01 विधायक हैं. इसके अलावे 3 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद है.

