चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

''नवंबर में उसी साल जब फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ तो मैं फिर से विधायक बन गया, लेकिन कई ऐसे विधायक थे जो 2005 फरवरी में चुनकर आए थे और 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में हार गए. उनके लिए तो दुखद था. हालांकि जब हम लोगों की सरकार बनी तो पुराने कानून को समाप्त किया गया. चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों को सारी सुविधा मुहैया कराई गई. यह उन विधायकों के लिए बड़ी बात थी जो फिर से चुनाव नहीं जीत पाए.'' - अरुण सिन्हा, भाजपा विधायक

फरवरी 2005 में चुनाव जीतने वाले भाजपा के विधायक अरुण सिन्हा का कहना है कि हम लोग इंतजार कर रहे थे विधानसभा की सदस्यता का शपथ लेंगे लेकिन अचानक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. हम लोग सब अचंभित थे अब क्या होगा, उस समय किसी तरह की सुविधा नहीं मिली. बिहार में कानून था कि जो विधानसभा सदस्यता की शपथ लेगा उसके बाद ही उसे विधायकों की जो सुविधा है वह मिलेगी हम लोग शपथ नहीं ले पाए थे.

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडेय कहते हैं कि ऐसे कुल 72 उम्मीदवार थे, जो 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में फरवरी में जीत हासिल किए थे. हालांकि जब इसी साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुए तो वह विधानसभा की चौखट तक नहीं पहुंच पाए. ऐसे नेता को 'विधायक' का तमगा तो नहीं मिला पर पूर्व विधायक की श्रेणी में पहुंच गए. वो तो नीतीश कुमार थे जो जीते हुए उम्मीदवारों को भी पूर्व विधायकों की श्रेणी में डाला जिससे उन्हें पूर्व विधायकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिली. चाहे पेंशन का मामला हो या अन्य कोई लाभ.

परसा से 2005 फरवरी में चंद्रिका राय राजद की टिकट पर चुनाव जीते थे लेकिन 2005 नवंबर में छोटे लाल राय जदयू की टिकट पर चुनाव जीत गए. पारु विधानसभा से फरवरी 2005 में मिथिलेश प्रसाद यादव आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि नवंबर 2005 में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह इस सीट से जीत कर आए.

मशरख विधानसभा से निर्दलीय तारकेश्वर सिंह फरवरी 2005 में चुनाव जीते थे लेकिन नवंबर 2005 में जदयू के केदारनाथ सिंह चुनाव जीत गए. फरवरी 2005 में तरैया से जनक सिंह लोजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे वहीं नवंबर 2005 में रामदास राय राजद की टिकट पर चुनाव जीत कर आए. फरवरी 2005 में गरखा से रघुनंदन मांझी निर्दलीय चुनाव जीते थे लेकिन नवंबर 2005 में इस सीट से ज्ञान चंद्र मांझी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए.

सिवान से फरवरी 2005 में अवध बिहारी चौधरी राजद की टिकट पर चुनाव जीते थे लेकिन नवंबर 2005 में बीजेपी के व्यास देव प्रसाद चुनाव जीते. फरवरी 2005 में मैरवा से माले के सत्यदेव राम चुनाव जीते थे लेकिन नवंबर 2005 में बीजेपी के रामायण मांझी चुनाव जीत गए. जीरादेई से राजद के अजाजुल हक फरवरी 2005 में चुनाव जीते थे लेकिन उसी सीट से नवंबर 2005 में राम बहादुर सिंह जदयू की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन गये.

इसी प्रकार केसरिया से जदयू के ओबेदुल्ला चुनाव जीते थे लेकिन नवंबर में जब चुनाव हुआ तो आरजेडी के राजेश कुमार रोशन उस सीट से चुनाव जीते. हरसिद्धि से अवधेश कुशवाहा लोजपा से चुनाव जीते थे लेकिन नवंबर 2005 में हुए चुनाव में लोजपा से ही महेश्वर सिंह विधायक बनकर आए. इस तरह फरवरी में हुए चुनाव में गोपालगंज से रियाजुल हक बसपा से चुनाव जीते थे, नवंबर में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के सुभाष सिंह विधायक बने.

सुगौली से आरजेडी उम्मीदवार विजय प्रसाद गुप्ता फरवरी में विधानसभा चुनाव तो जीत गए पर विधायक नहीं कहलाए. क्योंकि नवंबर में हुए चुनाव में बीजेपी के रामचंद्र सहनी विधायक बन गए. मधुबन से आरजेडी के राणा रंधीर फरवरी में चुनाव जीते पर नवंबर में इस सीट से हाथ धोना पड़ा. यहां से जदयू के शिवजी राय की जीत हुई.

2005 के फरवरी में शिकारपुर विधानसभा सीट से सुबोध कुमार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर आए थे. हालांकि नवंबर में वह हार गए. बीजेपी की भागीरथी देवी चुनाव जीतकर विधायक बनीं. इसी तरह सिकटा से दिलीप वर्मा समाजवादी पार्टी से फरवरी में विधायक के रूप में चुने गए. हालांकि नवंबर में जब चुनाव हुआ तो खुर्शीद फिरोज अहमद कांग्रेस से विधायक बन गए.

15 साल के 'लालू राज' का अंत : 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन का अंत हो गया था. बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि विधायक बिना विधानसभा का मुंह देखे और विधानसभा की सदस्यता का ओथ लिए पूर्व विधायक हो गए. अब जरा उन भूतपूर्व विधायकों के बारे में बताते हैं.

पटना : 1952 से लेकर 2020 तक 17 बार हुए विधानसभा चुनाव में फरवरी 2005 का चुनाव हमेशा चर्चा में रहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि विधायक शपथ नहीं ले पाए थे और भूतपूर्व हो गए. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर ये बात 100 आना सच है.

झारखंड बंटवारे के बाद चुनाव : दरअसल, झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार के 243 सीटों पर चुनाव हुआ था. नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ी. दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस, लोजपा अकेले चुनाव लड़ी. किसी दल को भी बहुमत नहीं मिला और यही वजह थी कि राज्यपाल ने किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया.

लगाया गया राष्ट्रपति शासन : केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिससे बिहार के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक की शपथ भी नहीं ले पाए. राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि 2005 फरवरी का चुनाव बिहार में इतिहास बन गया है.

रामविलास पासवान (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

मुस्लिम मुख्यमंत्री की जिद पर अड़े रामविलास पासवान : 15 साल का लालू का शासन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन 2005 फरवरी चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी. लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मनाने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की जिद पर अड़ गए और तभी समर्थन देने की बात कही थी.

झारखंड बनने के बाद सीटों की संख्या घट गई : झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में सीटों की संख्या भी घट गई थी, क्योंकि 81 सीट झारखंड में चली गई. इसलिए केवल 243 सीट बिहार में बच गयी. राजद 215 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसमें से उसे 75 सीटों पर जीत मिली. वहीं जदयू 138 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीट जीतने में कामयाब रहा, जबकि बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़ी और 37 सीट जीत पाई, कांग्रेस 84 सीटों पर चुनाव लड़ी और केवल 10 सीट ही जीत पायी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

नहीं बन पायी थी सरकार : राजद और कांग्रेस को मिलकर भी 85 सीट ही हो रही था, ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर रामविलास पासवान बनकर उभरे, जिनकी पार्टी लोजपा 29 सीट जीतने में कामयाब रही थी. जदयू और भाजपा को मिलाकर 92 सीटें ही हो रही थी. ऐसे में यदि लोजपा का सपोर्ट एनडीए को मिलता तो सरकार बन जाती है, लेकिन रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर अड़ गए, जिसके कारण सरकार नहीं बन पाई.

रिजल्ट आने के एक सप्ताह में ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और इसको लेकर भी काफी बवाल मचा था, क्योंकि उस समय चर्चा थी कि रामविलास पासवान के विधायक टूट कर एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं. बड़ी संख्या में निर्दलीय विधायक भी एनडीए के समर्थन में थे और सरकार बन सकती थी.

आनन फानन में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. उस समय यह चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा. बिहार में जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लागू उसको लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति के नाराज होने की चर्चा भी होने लगी थी.

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडेय ने कहा कि 2005 फरवरी में हुए चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था और सरकार बनाने की चाबी रामविलास पासवान के पास थी. रामविलास कहते भी थे कि ताला तभी खुलेगा जब उनकी चाबी लगेगी. जब किसी दल के पास बहुमत नहीं था तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया. बाद में लोजपा के 29 विधायकों में बड़ी टूट भी हो गई. प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और विधानसभा में विधायक दल के नेता रामाश्रय बाबू के साथ बड़ी टूट हुई. सभी जदयू में शामिल हो गए जिसका लाभ 2005 में नवंबर में हुए चुनाव में जदयू को मिला. जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आयी.

नवंबर में पूरी तस्वीर बदल गई : 2005 के ही अक्टूबर-नवंबर में हुए चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 139 सीटों पर चुनाव लड़ी और 88 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 175 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 54 सीटों पर सिमट गई. बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी और 55 सीट जीती. जदयू और बीजेपी ने मिलकर एनडीए की सरकार बना ली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

रामविलास पासवान को लगा था बड़ा झटका : वहीं 2005 फरवरी में 29 सीट जीतकर सरकार बनाने की चाबी का दंभ भरने वाले रामविलास पासवान की पार्टी सीपीआई के साथ कुछ सीटों पर समझौता कर खुद 203 सीटों पर लड़ने के बावजूद 10 सीटों ही सिमट गई. रामविलास पासवान के लिए पार्टी में टूट के बाद यह बड़ा झटका था. जिस मुस्लिम वोट बैंक पर रामविलास को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही टूटकर नीतीश कुमार के साथ चली गई. नीतीश कुमार का पसमांदा कार्ड चल गया था.

एक साल में दो चुनाव हुए : अगर इतिहास के पन्ने को उलटें तो झारखंड बनने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव 2005 में एक नहीं दो बार हुआ. नीतीश कुमार सत्तासीन हुए. उसके बाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर बार बिहार में सरकार बनती रही, जब नीतीश कुमार चाहे तभी 2015 में आरजेडी को जीवन दान मिला.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

हालांकि नीतीश कुमार राजद के साथ लंबे समय तक नहीं रहे और फिर से एनडीए के साथ आ गए. 2020 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़े, एक बार फिर से नीतीश कुमार 2022 में राजद के साथ गठबंधन कर लिये, लेकिन 17 महीने बाद फिर से एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो गई. इस बार यानी 2025 का चुनाव नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ लड़ रहे हैं. देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इसबार क्या होता है?

