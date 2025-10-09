ETV Bharat / bharat

बिहार की 19 सीटों पर दिखाई देगा 'यूपी फैक्टर'? जानें पिछली बार कौन पड़ा भारी

पटना: पूर्वांचल की राजनीति उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है. उत्तर प्रदेश राज्य से सटे होने के कारण कई जिले की राजनीति को उत्तर प्रदेश की सियासत दिशा देने का काम करती है. पूर्वांचल में 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था. हालांकि महागठबंधन का पलड़ा भारी था. इस बार भाजपा ने खास तैयारी कर रखी है.

बिहार के पूर्वांचल में महागठबंधन का दबदबा: बिहार की सात जिलों की 19 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती हैं. इन इलाकों में कई बार पड़ोसी राज्यों के नेता प्रचार करते भी दिखाई देते हैं. साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 8 पर एनडीए, 10 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी. एक सीट पर मायावती की पार्टी बसपा ने जीत दर्ज की थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गया. चैनपुर विधानसभा सीट से जमा खान बसपा की टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में जदयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री भी बने.

जीत हार में BSP की अहम भूमिका: पश्चिमी चंपारण की वाल्मिकीनगर और नौतन, गोपालगंज की कुचायकोट, भोरे और हथुआ, सीवान जिले की जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर और दरौंदा, सारण की एकमा, मांझी और छपरा, भोजपुर की बड़हरा और आरा, बक्सर की ब्रह्मपुर, बक्सर और राजपुर, कैमूर की रामगढ़ और चैनपुर सीटें ऐसी हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश का खासा प्रभाव है.

बिहार की 19 सीटों पर दिखाई देगा 'यूपी फैक्टर'? (ETV Bharat)

NDA ने केशव प्रसाद मौर्य पर किया विश्वास : उत्तर प्रदेश के कई नेता बिहार की राजनीति में दमखम दिखाते हैं. 2025 के चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने खास तैयारी कर रखी है. पूर्वांचल पर बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहता है और जीत हार में पार्टी की भूमिका होती है. 2025 को फतह करने के लिए भाजपा ने खास रणनीति तैयार की है और उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पूर्वांचल इलाके की जिम्मेदारी दी गई है.

योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे दम: इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल में हवा के रुख को मोड़ने की कोशिश करेंगे. योगी आदित्यनाथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार आए थे और पूर्वांचल का दौरा किया था. 2025 में भी योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा का होने वाला है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अगड़ी पिछड़े वोट बैंक को एनडीए के पक्ष में करने के लिए जोर आजमाइश करेंगे.

JDU का दबदबा : 2020 चुनाव की अगर बात करें तो वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राजेश सिंह को लगभग 21500 वोटों से हराया था. वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट पर थारू शेड्यूल ट्राइब वोटर निर्णायक हैं. गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट पर जदयू के अमरेंद्र कुमार पांडे का कब्जा है. अमरेंद्र कुमार पांडे ने राष्ट्रीय जनता दल के काली प्रसाद पांडे को शिकस्त दी थी.

भोरे विधानसभा सीट पर जदयू का कब्जा है. जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार ने चुनाव जीता था. जदयू के सुनील कुमार को 74467 वोट हासिल हुए थे तो सीपीआईएमएल के जितेंद्र पासवान को 736005 वोट मिले थे. कांटे के मुकाबले में सुनील कुमार चुनाव जीते थे.

नौतन विधानसभा सीट पर भाजपा के नारायण प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब हुए. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मो. कामरान को 25896 वोटों से हराया. हथुआ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह को 30527 से अधिक वोटों से हराया था.

CPIML के खाते में सिवान की दो सीट : सिवान जिले के विधानसभा क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश से लगते हैं. जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर और दरौंदा विधानसभा सीट की सीमा यूपी से लगती है. 2020 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई विधानसभा सीट पर सीपीआईएमएल के अमरजीत कुशवाहा चुनाव जीते थे. अमरजीत कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के कमल सिंह को 25510 वोटों से हराया था.

दरौली विधानसभा सीट पर सीपीआईएमएल के सत्यदेव राम ने जीत हासिल की थी. उन्होंने भाजपा के रामायण मांझी को 12119 वोटों से हराया था. रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी. हरिशंकर यादव ने लोजपा के मनोज कुमार सिंह को 17965 वोटो के अंतर से हराया था. दरौंदा विधानसभा सीट पर भाजपा के करणजीत सिंह ने जीत हासिल किया था. उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमरनाथ यादव को 11320 वोटों से हटाया था.

लालू के गढ़ सारण में कांटे की लड़ाई: सारण जिले के कुछ विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश से लगते हैं. मांझी, छपरा और एकमा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से लगते हैं. मांझी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्येंद्र यादव यहां से चुनाव जीते थे. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार जदयू के माधवी सिंह को 1064 मतों से हराया था.

छपरा विधानसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया था. पार्टी के वरिष्ठ नेता सीएन गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल के रणधीर कुमार को 6771 वोटों से हराया था. एकमा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के श्रीकांत यादव ने जनता दल यूनाइटेड की सीता देवी को 13927 मतों के अंतर से हराया था. श्रीकांत यादव को कल 53875 वोट मिले थे, जबकि सीता देवी को 39948 वोट मिले.

शाहाबाद में महागठबंधन ने जमाया कब्जा: शाहाबाद क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है. शाहबाद क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सेट हैं और बेटी रोटी का संबंध है. भोजपुर का बड़हरा और आरा, बक्सर जिले की ब्रह्मपुर, बक्सर और राजपुर, कैमूर की रामगढ़ और चैनपुर विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाला माना जाता है.

बक्सर विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है. वहीं राजपुर पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है. ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है.​ रामगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के अशोक कुमार का कब्जा है तो मोहनिया विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की श्रीमती संगीता कुमारी ने चुनाव जीता था. हालांकि उन्होंने पाला बदल लिया है.​