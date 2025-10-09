ETV Bharat / bharat

बिहार की 19 सीटों पर दिखाई देगा 'यूपी फैक्टर'? जानें पिछली बार कौन पड़ा भारी

बिहार की सात जिलों की 19 विधानसभा सीटें यूपी की सीमा से सटी हैं. 8 एनडीए, 10 महागठबंधन और एक बीएसपी के खाते में गई.

UP FACTOR IN BIHAR
बिहार के पूर्वांचल में महागठबंधन का दबदबा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 6:45 PM IST

11 Min Read
पटना: पूर्वांचल की राजनीति उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है. उत्तर प्रदेश राज्य से सटे होने के कारण कई जिले की राजनीति को उत्तर प्रदेश की सियासत दिशा देने का काम करती है. पूर्वांचल में 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था. हालांकि महागठबंधन का पलड़ा भारी था. इस बार भाजपा ने खास तैयारी कर रखी है.

बिहार के पूर्वांचल में महागठबंधन का दबदबा: बिहार की सात जिलों की 19 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती हैं. इन इलाकों में कई बार पड़ोसी राज्यों के नेता प्रचार करते भी दिखाई देते हैं. साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 8 पर एनडीए, 10 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी. एक सीट पर मायावती की पार्टी बसपा ने जीत दर्ज की थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गया. चैनपुर विधानसभा सीट से जमा खान बसपा की टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में जदयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री भी बने.

जीत हार में BSP की अहम भूमिका: पश्चिमी चंपारण की वाल्मिकीनगर और नौतन, गोपालगंज की कुचायकोट, भोरे और हथुआ, सीवान जिले की जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर और दरौंदा, सारण की एकमा, मांझी और छपरा, भोजपुर की बड़हरा और आरा, बक्सर की ब्रह्मपुर, बक्सर और राजपुर, कैमूर की रामगढ़ और चैनपुर सीटें ऐसी हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश का खासा प्रभाव है.

बिहार की 19 सीटों पर दिखाई देगा 'यूपी फैक्टर'? (ETV Bharat)

NDA ने केशव प्रसाद मौर्य पर किया विश्वास : उत्तर प्रदेश के कई नेता बिहार की राजनीति में दमखम दिखाते हैं. 2025 के चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने खास तैयारी कर रखी है. पूर्वांचल पर बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहता है और जीत हार में पार्टी की भूमिका होती है. 2025 को फतह करने के लिए भाजपा ने खास रणनीति तैयार की है और उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पूर्वांचल इलाके की जिम्मेदारी दी गई है.

योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे दम: इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल में हवा के रुख को मोड़ने की कोशिश करेंगे. योगी आदित्यनाथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार आए थे और पूर्वांचल का दौरा किया था. 2025 में भी योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा का होने वाला है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अगड़ी पिछड़े वोट बैंक को एनडीए के पक्ष में करने के लिए जोर आजमाइश करेंगे.

JDU का दबदबा : 2020 चुनाव की अगर बात करें तो वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राजेश सिंह को लगभग 21500 वोटों से हराया था. वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट पर थारू शेड्यूल ट्राइब वोटर निर्णायक हैं. गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट पर जदयू के अमरेंद्र कुमार पांडे का कब्जा है. अमरेंद्र कुमार पांडे ने राष्ट्रीय जनता दल के काली प्रसाद पांडे को शिकस्त दी थी.

भोरे विधानसभा सीट पर जदयू का कब्जा है. जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार ने चुनाव जीता था. जदयू के सुनील कुमार को 74467 वोट हासिल हुए थे तो सीपीआईएमएल के जितेंद्र पासवान को 736005 वोट मिले थे. कांटे के मुकाबले में सुनील कुमार चुनाव जीते थे.

नौतन विधानसभा सीट पर भाजपा के नारायण प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब हुए. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मो. कामरान को 25896 वोटों से हराया. हथुआ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह को 30527 से अधिक वोटों से हराया था.

CPIML के खाते में सिवान की दो सीट : सिवान जिले के विधानसभा क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश से लगते हैं. जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर और दरौंदा विधानसभा सीट की सीमा यूपी से लगती है. 2020 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई विधानसभा सीट पर सीपीआईएमएल के अमरजीत कुशवाहा चुनाव जीते थे. अमरजीत कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के कमल सिंह को 25510 वोटों से हराया था.

दरौली विधानसभा सीट पर सीपीआईएमएल के सत्यदेव राम ने जीत हासिल की थी. उन्होंने भाजपा के रामायण मांझी को 12119 वोटों से हराया था. रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी. हरिशंकर यादव ने लोजपा के मनोज कुमार सिंह को 17965 वोटो के अंतर से हराया था. दरौंदा विधानसभा सीट पर भाजपा के करणजीत सिंह ने जीत हासिल किया था. उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमरनाथ यादव को 11320 वोटों से हटाया था.

लालू के गढ़ सारण में कांटे की लड़ाई: सारण जिले के कुछ विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश से लगते हैं. मांझी, छपरा और एकमा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से लगते हैं. मांझी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्येंद्र यादव यहां से चुनाव जीते थे. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार जदयू के माधवी सिंह को 1064 मतों से हराया था.

छपरा विधानसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया था. पार्टी के वरिष्ठ नेता सीएन गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल के रणधीर कुमार को 6771 वोटों से हराया था. एकमा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के श्रीकांत यादव ने जनता दल यूनाइटेड की सीता देवी को 13927 मतों के अंतर से हराया था. श्रीकांत यादव को कल 53875 वोट मिले थे, जबकि सीता देवी को 39948 वोट मिले.

शाहाबाद में महागठबंधन ने जमाया कब्जा: शाहाबाद क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है. शाहबाद क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सेट हैं और बेटी रोटी का संबंध है. भोजपुर का बड़हरा और आरा, बक्सर जिले की ब्रह्मपुर, बक्सर और राजपुर, कैमूर की रामगढ़ और चैनपुर विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाला माना जाता है.

बक्सर विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है. वहीं राजपुर पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है. ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है.​ रामगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के अशोक कुमार का कब्जा है तो मोहनिया विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की श्रीमती संगीता कुमारी ने चुनाव जीता था. हालांकि उन्होंने पाला बदल लिया है.​

बक्सर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से लगता है बिहार को उत्तर प्रदेश से गंगा नदी जोड़ती है और बक्सर के सियासत पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव माना जाता है. वैसे तो बक्सर ब्राह्मण डोमिनेंट माना जाता है और भाजपा का लंबे समय तक कब्जा रहा लेकिन पिछले दो चुनाव से कांग्रेस पार्टी के मुन्ना तिवारी ने बक्सर पर कब्जा जमा रखा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में मुन्ना तिवारी ने अपने निकटतम उम्मीदवार परशुराम चौबे को 3892 वोटों से हराया था.

ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के शंभू नाथ पांडे ने लोक जनशक्ति पार्टी के हुलास पांडे को 51141 वोटों के बड़े अंतर से हराया था . राजपुर विधानसभा सीट रिजर्व सीट है और कांग्रेस पार्टी के विश्वनाथ राम ने जीत हासिल किया था विश्वनाथ राम ने जदयू के संतोष कुमार निराला को 21204 वोटों से हराया था.

भभुआ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के भारत बिंद का कब्जा है तो ​चैनपुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के जमा खान ने भाजपा के ब्रजकिशोर बिना को 24294 वोटों के अंतर से हराया था. जमा खान बाद में जदयू में शामिल हो गए थे. जिले के लोग बड़ी संख्या में शिक्षा स्वास्थ्य और नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं. भभुआ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के भारत बिंद ने बीजेपी के रिंकी रानी पांडे को 10045 वोटों से हराया था.

रामगढ़ विधानसभा सीट पर 2020 में सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन उपचुनाव में भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने जगदानंद सिंह के पुत्र को शिकस्त दी थी. 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के अंबिका सिंह को 189 वोटों के अंतर से हराया था.

उपचुनाव में भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने 1362 वोटों के अंतर से बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश कुमार सिंह को हराया. राष्ट्रीय जनता दल तीसरे स्थान पर चली गई. 2020 के विधानसभा चुनाव में मोहनिया विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की संगीता कुमारी ने भाजपा के निरंजन राम को 12054 वोटों के अंतर से हराया.

BJP का जीत का दावा: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि इस बार हम पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने पूर्वांचल के विकास की चिंता की है और कई योजनाएं पूर्वांचल के लोगों को मिली है. वहीं राजद भी अपनी जीत का दावा कर रहा है.

"हमारे नेता योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पूर्वांचल के इलाके में सक्रिय रहेंगे. जाहिर तौर पर इसका फायदा भी पार्टी को होने वाला है और हम शत प्रतिशत सीट जीतने में कामयाब होंगे."- संतोष पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी

"तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उन्होंने जो 17 महीने के अंदर काम किया. इसका असर दिख रहा है जनता का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है. पूर्वांचल में एक बार फिर हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 2020 के मुकाबले इस बार हम अधिक सीटों को जीतने में कामयाब होंगे."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय: राजनीतिक विश्लेषक डॉ संजय कुमार का मानना है कि इस बार पूर्वांचल में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है. पूर्वांचल में पिछली बार करीब-करीब बराबरी की लड़ाई थी लेकिन इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को उतार कर महागठबंधन को पटखनी देने की कोशिश करेगी. केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ पर पार्टी को भरोसा है. यूपी में सरकार होने का फायदा बिहार में पूर्वांचल इलाके में भाजपा को मिल सकता है.

रोहतास जिला का भी जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है. सीमावर्ती जिला होने के चलते सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इलाके के लोग एक दूसरे के करीब हैं. सासाराम विधानसभा सीट पर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के विजय गुप्ता को जीत हासिल हुई थी. विजय गुप्ता ने जदयू के अशोक कुमार को 26423 वोटों से हराया था.

डेहरी विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के फतेह बहादुर ने भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण सिंह को 464 वोटों से हराया था. चेनारी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के मुरारी गौतम ने जदयू के ललन पासवान को 18000 वोटों से हराया था. मुरारी गौतम फिलहाल एनडीए में शामिल हो चुके हैं. काराकाट विधानसभा सीट पर 2020 में सीपीआईएमएल के अरुण सिंह ने भाजपा के राजेश्वर राज को 18189 वोटों से हराया था.

लोकसभा चुनाव में योगी की ताबड़तोड़ हुई थी सभा: यूपी के सीए योगी आदित्यनाथ ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी बिहार के पूर्वांचल में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया था.योगी मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में है. ऐसे में बिहार में योगी का प्रभाव काफी माना जाता है.

