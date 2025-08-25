पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं. बैठक से लेकर कार्यक्रम भी हो रहे हैं. राज्य के 9 प्रमंडल में से सारण, पटना और मगध प्रमंडल एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीनों प्रमंडल में 2020 में महागठबंधन का दबदबा रहा था. तीनों प्रमंडल में 93 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 65 सीट पर विपक्ष का कब्जा है. वहीं एनडीए का तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और कोसी 6 प्रमंडल में प्रदर्शन बेहतर रहा है. 150 में से 99 सीटों पर सत्ता पक्ष को जीत मिली थी. ऐसे में इस बार भी मुकाबला बहुत जबर्दस्त होने वाला है.

कोसी प्रमंडल में एनडीए को बढ़त: कोसी प्रमंडल में तीन जिले आते हैं. सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में कुल 13 विधानसभा क्षेत्र हैं. लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कोसी प्रमंडल हमेशा चर्चा में रहता है. बीपी मंडल से लालू यादव तक कोसी की सियासत करते रहे हैं. मधेपुरा के बारे में तो कहा जाता है कि 'रोम पोप का, मधेपुरा गोप का'. जेडीयू के भी दिग्गज नेता मंत्री विजेंद्र यादव इसी क्षेत्र (सुपौल) से आते हैं. पिछले आठ चुनावों से लगातार यहां से परचम लहरा रहे हैं. इस इलाके में यादवों की आबादी अच्छी-खासी है. उसके बाद राजपूत और अति पिछड़ों की आबादी भी चुनाव में जीत-हार तय करती है.

मधेपुरा में कौन मजबूत?: मधेपुरा जिले में चार विधानसभा की सीटें हैं. जिनमें दो सीट एनडीए के पास और दो महागठबंधन के पास है. जेडीयू के पास आलमनगर और बिहारीगंज सीट है, जबकि आरजेडी के पास सिंहेश्वर और मधेपुरा की सीट है. मधेपुरा में यादव वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सुपौल में कौन ताकतवर?: सुपौल जिले में विधानसभा की पांच सीटें हैं. इन पांचों सीटों पर एनडीए का कब्जा है. जेडीयू के पास निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज है, जबकि बीजेपी के पास छातापुर सीट है. सुपौल जिले में यादव और अति पिछड़ा वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राजपूत वोटर भी कई सीटों पर मजबूत स्थिति में है. वहीं दलित वोटरों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है.

सहरसा में किसका दबदबा?: सहरसा जिले में चार विधानसभा की सीटें हैं. तीन पर एनडीए का कब्जा है और एक सीट महागठबंधन के पास है. बीजेपी के पास सहरसा और जेडीयू के पास सोनवर्षा (राज) और महिषी की सीट है, जबकि आरजेडी के पास सिमरी बख्तियारपुर की सीट है. सहरसा जिले में ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित के साथ बनिया वोट बैंक भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वैसे मल्लाह वोट भी काफी असरदार है.

भागलपुर प्रमंडल में दो जिले: इस प्रमंडल में भागलपुर और बांका जिले आते हैं. भागलपुर जिले में सात विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2020 में बीजेपी ने तीन सीट बिहपुर, पीरपैंती और कहलगांव पर कब्जा जमाया था. वहीं जेडीयू ने गोपालपुर और सुल्तानगंज पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने भागलपुर और आरजेडी ने नाथनगर पर जीत हासिल की थी.

बांका में एनडीए को बढ़त: बांका जिले में पांच विधानसभा सीट है. 2020 विधानसभा चुनाव में अमरपुर, बेलहर पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि बांका सदर और कटोरिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है. वहीं धोरैया सीट आरजेडी के खाते में गई थी.

दिग्विजय सिंह के नाम से पहचान: बांका जिले की जब भी बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह का नाम जरूर आता है. उनकी पहचान एक बड़े नेता के तौर पर थी. 1991 में भागलपुर से कटकर बांका जिले का निर्माण किया गया था. बांका जिले में यादव, कुशवाहा, राजपूत और दलित वोटरों का दबदबा है और आदिवासी वोट भी यहां है. कटोरिया में 11 प्रतिशत आदिवासी है और यहां से आदिवासी समाज से आने वाले उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं.

सारण प्रमंडल में तीन जिले: इस प्रमंडल के तहत सारण, सिवान और गोपालगंज जिले आते हैं. सारण जिले में 10 विधानसभा है, जिसमें महागठबंधन 7 सीटों पर और एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिली थी. आरजेडी 6, बीजेपी 3 और सीपीएम का भी एक सीट पर कब्जा है. सारण के एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गरखा, परसा, सोनपुर पर आरजेडी ने जीत हासिल की, जबकि मांझी में सीपीएम जीती. वहीं तरैया, छपरा और अमनौर पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी.

सिवान में भी महागठबंधन को बढ़त: सिवान जिले में आठ विधानसभा सीटे हैं, जिसमें से 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी. आरजेडी ने सिवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया और सीपीआई माले ने जीरादेई और दरौली सीट पर जीत हासिल की थी. वहीं महाराजगंज पर कांग्रेस ने झंडा गाड़ा था, जबकि दरभंगा और गोरियाकोठी सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी.

गोपालगंज में बीजेपी का दबदबा: सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2020 में एनडीए ने चार सीटों पर तो महागठबंधन को दो सीट पर जीत मिली थी. बीजेपी ने बरौली, गोपालगंज तो जेडीयू ने कुचायकोट और भोरे सीट पर, जबकि बैकुंठपुर और हथुआ पर आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव जीता था.

पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले: पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले आते हैं. पूर्णिया जिले में सात विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को चार सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि महागठबंधन को केवल एक सीट मिली. वहीं एआईएमआईएम ने दो सीटों पर कब्जा जमाया. बनमनखी और पूर्णिया सीट पर बीजेपी, रुपौली और धमदाहा पर जेडीयू, कसबा पर कांग्रेस को जीत मिली. वहीं अमौर और बायसी पर एआईएमआईएम ने कब्जा जमाया.

अररिया जिले में 6 सीट: अररिया में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को चार सीटों और महागठबंधन को एक सीट पर जीत मिली थी. एक सीट पर एआईएमआईएम ने भी कब्जा जमाया था. बीजेपी ने नरपतगंज, फारबिसगंज और सिकटी पर जीत हासिल की थी तो वहीं रानीगंज में जेडीयू को जीत मिली थी. अररिया सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि जोकीहाट पर एआईएमआईएम को जीत मिली थी.

किशनगंज में एआईएमआईएम की सेंधमारी: पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज जिले में चार विधानसभा की सीटें हैं. यहां एनडीए का खाता नहीं खुला. महागठबंधन को दो सीट और एआईएमआईएम को भी दो सीट पर जीत हासिल हुई. ठाकुरगंज में आरजेडी, जबकि किशनगंज में कांग्रेस को जीत मिली. वहीं बहादुरगंज और कोचाधामन पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की.

कटिहार में एनडीए को बढ़त: कटिहार जिले में सात विधानसभा की सीटे हैं, जिसमें से एनडीए को 4 सीटों पर और महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई. कटिहार, प्राणपुर और कोढ़ा में बीजेपी तो बरारी में जेडीयू ने जीत हासिल की. कदवां और मनिहारी में कांग्रेस को जीत मिली तो वहीं बलरामपुर में सीपीआई माले ने जीत हासिल की.

जेडीयू का दावा- सीमांचल में भी जीतेंगे हम: सीमांचल से आने वाले शिक्षाविद पूर्व राज्यसभा सांसद जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम का कहना है कि इस बार सीमांचल की सभी 24 सीटें एनडीए को मिलेगी. नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर पड़ने वाला नहीं है. वह अकेले दम पर माहौल बनाने में लगे हैं लेकिन जो भीड़ आ रही है, वह वोट में बदलने वाला नहीं है.

"नीतीश कुमार ने विकास का काम ही इतना किया है कि जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी. राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लिए काम किया है. इसलिए फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी और नीतीश कुमार 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री बनेगा."- अहमद अशफाक करीम, पूर्व राज्यसभा सांसद, जेडीयू

दरभंगा प्रमंडल में तीन जिले: दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटे हैं. जिसमें से एनडीए ने 9 सीटों पर तो महागठबंधन को केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ा. जेडीयू को कुशेश्वरस्थान, बहादुरपुर, बेनीपुर जबकि बीजेपी को दरभंगा, हायाघाट, केवटी और जाले सीट पर जीत हासिल हुई. वहीं वीआईपी को गौरा बौराम, अलीनगर पर जीत मिली. बाद में दोनों सीट के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. ब्राह्मण, यादव, दलित, मल्लाह और मुस्लिम जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

समस्तीपुर में दोनों गठबंधन बराबर: समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए और महागठबंधन को 5-5 सीटों पर जीत मिली. जेडीयू को कल्याणपुर, वारिश नगर, सराय रंजन, बीजेपी को रोसड़ा और मोहिउद्दीन नगर में और आरजेडी को उजियारपुर, मोरवा और समस्तीपुर के साथ हसनपुर में भी जीत मिली थी. वहीं सीपीएम ने विभूतिपुर पर कब्जा किया. दलित, अति पिछड़ा वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट भी जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं. कुशवाहा, बनिया, यादव और ब्राह्मण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मधुबनी में एनडीए का दबदबा: मधुबनी भी महत्वपूर्ण जिला है. इसमें 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटों पर एनडीए और दो सीट महागठबंधन के पास है. बीजेपी के पास बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, राजनगर, झंझारपुर की सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास हरलाखी, बाबूबरही, फुलपरास की सीटें हैं. वहीं मधुबनी और लोकहा आरजेडी के पास है.

मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले: मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर के अलावे बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिले आते हैं. मुंगेर जिले में तीन विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए का दो और महागठबंधन का एक सीट पर कब्जा है. बीजेपी के खाते में मुंगेर, जेडीयू के खाते में तारापुर और कांग्रेस के हिस्से में जमालपुर सीट आई. मुंगेर जिले में यादव और कुशवाहा के साथ भूमिहार जाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी है. मुस्लिम वोट भी जीत-हार में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं. साथ ही दलित वोट भी काफी है.

बेगूसराय में महागठबंधन को बढ़त: बेगूसराय जिले में सात विधानसभा की सीटें हैं. इसमें से एनडीए के पास केवल 3 सीट है, जबकि महागठबंधन के पास चार सीटें हैं. 2020 में भाजपा को बछवारा और बेगूसराय सीट पर जीत मिली थी. लोजपा को मटिहानी सीट पर जीत मिली थी लेकिन बाद में विधायक जेडीयू में शामिल हो गए. वहीं आरजेडी को चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, भाकपा को बखरी और तेघरा सीट पर जीत मिली थी. बेगूसराय जिले में भूमिहार-यादव दलित के साथ मुस्लिम मतदाता जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

खगड़िया में मुकाबला बराबर: मुंगेर प्रमंडल के खगड़िया जिले में चार विधानसभा की सीट हैं. जिसमें से एनडीए को दो और महागठबंधन का भी दो सीटों पर कब्जा है. जेडीयू का परबत्ता और बेलदौर और आरजेडी का अलौली पर कब्जा है. वहीं कांग्रेस का खगड़िया पर कब्जा है. खगड़िया जिले में जातीय समीकरण यादव और भूमिहार का दबदबा है. इसके अलावे दलित-कुशवाहा और मुस्लिम भी जीत-हार में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

लखीसराय में दोनों गठबंधन बराबर: लखीसराय जिले में दो विधानसभा की सीटें हैं. एनडीए के पास एक सीट और महागठबंधन के पास भी एक सीट है. हालांकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के विधायक अब एनडीए में आ चुके हैं. बीजेपी का लखीसराय सीट पर और आरजेडी को सूर्यगढ़ा में जीत मिली थी. लखीसराय जिले में यादव और भूमिहार मतदाता जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

शेखपुरा में 1-1 सीट पर गठबंधन: शेखपुरा जिले में भी दो विधानसभा की सीटें हैं. एनडीए और महागठबंधन का एक-एक सीट पर कब्जा है. जेडीयू के पास बरबीघा तो आरजेडी के पास शेखपुरा विधानसभा की सीट है.

जमुई में एनडीए का कब्जा: जमुई जिले में चार विधानसभा की सीटें हैं. एनडीए का चार सीटों पर कब्जा है. इसमें निर्दलीय भी एक हैं. बीजेपी का जमुई, जेडीयू का झाझा और हम पार्टी का सिकंदरा सीट पर कब्जा है. वहीं निर्दलीय का चकाई में कब्जा था. हालांकि वह जेडीयू और नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं.

मगध प्रमंडल में पांच जिले: मगध में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा सीट है. इसमें कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं. जिसमें से महागठबंधन का 20 पर कब्जा है. एनडीए के पास केवल 6 सीट है.

गया में 5-5 का मुकाबला: गया जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं. जिसमें से 5 सीट पर एनडीए और 5 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है. बीजेपी ने गया टाउन और वजीरगंज में जीत दर्ज की थी, जबकि हम का इमामगंज, बाराचट्टी और टिकारी पर कब्जा है. वहीं आरजेडी का शेरघाटी, गुरुवा, बोधगया, बेलागंज और अत्री पर कब्जा है. गया जिले में सबसे अधिक तीन सीट दलित के लिए सुरक्षित है. यहां दलितों की संख्या भी सबसे ज्यादा है. वहीं यादव और अति पिछड़ा वोट बैंक भी जीत-हार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

अरवल में महागठबंधन का कब्जा: अरवल जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं. दोनों पर महागठबंधन का कब्जा है. 2020 चुनाव में आरजेडी ने कुर्था सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि सीपीआई माले ने अरवल सीट पर कब्जा किया था.

जहानाबाद में भी विपक्ष का दबदबा: जहानाबाद जिले में तीन विधानसभा की सीटें हैं. तीनों महागठबंधन के पास है. जहानाबाद और मखदुमपुर में आरजेडी को जीत मिली थी, जबकि सीपीआई माले ने घोसी पर कब्जा जमाया. जहानाबाद में यादव, भूमिहार और अति पिछड़ा वोट बैंक चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है.

औरंगाबाद में एनडीए का खाता नहीं खुला: औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं. सभी पर महागठबंधन का कब्जा है. आरजेडी के हिस्से में गोह, ओबरा, नबीनगर, रफीगंज सीट आई, जबकि कांग्रेस का कुटुंबा और औरंगाबाद पर कब्जा है. औरंगाबाद जिले में राजपूत वोट चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं. बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है. यादव और कुशवाहा के साथ मुस्लिम और दलित वोट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है.

नवादा में महागठबंधन का डंका: नवादा जिले में पांच विधानसभा की सीटें हैं. इसमें से केवल एक सीट एनडीए के पास है, जबकि चार सीट महागठबंधन के पास है. बीजेपी के पास वारिसलीगंज है. वहीं आरजेडी के पास रजौली, नवादा, गोविंदपुर और कांग्रेस के पास हिसुआ सीट है. नवादा जिले में यादव, मुस्लिम के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक जीत हार तय करता है.

'मगध समेत पूरे बिहार में महागठबंधन की हवा': मगध से आने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का दावा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है. उन्होंने कहा कि न सिर्फ मगध, बल्कि बिहार के हर प्रमंडल में हमारे पक्ष में हवा है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में जुट रही भीड़ बताती है कि लोग क्या चाहते हैं.

"मगध ही नहीं पूरे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के प्रति लोगों का आकर्षण है. लोगों का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, उससे दिल्ली की हुकूमत हिली हुई है. इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा."- उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आरजेडी

पटना प्रमंडल में महागठबंधन मजबूत: पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं. इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल हैं. कुल 43 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के पास केवल 13 सीट है, जबकि महागठबंधन के पास 30 सीटें हैं.

पटना में महागठबंधन आगे: पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें है. जिसमें से पांच सीट एनडीए के पास और 9 महागठबंधन के पास है. बीजेपी के पास दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और बाढ़ की सीटें हैं तो वहीं आरजेडी के पास मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर की सीटें हैं. कांग्रेस के पास विक्रम और सीपीआई माले के पास फुलवारी और पालीगंज की सीट है.

इसमें से मोकामा और विक्रम से जीते विधायक अब एनडीए खेमे में चले गए हैं. उस हिसाब से देखें तो अभी एनडीए के पक्ष में 7 सीट हो गई है. पटना जिले में जहां कायस्थ वोटर कई सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं तो कई सीटों पर यादव, कुशवाहा और भूमिहार के साथ दलित, मुस्लिम वोट भी निर्णायक होते हैं.

नालंदा में एनडीए का दबदबा: नालंदा जिले में सात विधानसभा की सीटें हैं. जिनमें एनडीए के पास 6 और महागठबंधन के पास एक सीट है. बीजेपी ने बिहार शरीफ और जेडीयू ने अस्थावां, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हरनौत सीट पर जीत हासिल की थी. वहीं इस्लामपुर सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी. जातीय समीकरण की बात करें तो कुर्मी और कुशवाहा बहुल यह इलाका है. इसके अलावे यादव वोटर भी बड़ी संख्या में हैं. साथ ही मुस्लिम वोट भी जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

भोजपुर में सिर्फ दो सीटों पर जीता एनडीए: भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं. जिसमें से एनडीए के पास दो और महागठबंधन के पास पांच सीट है. भाजपा का बड़हरा और आरा तो राजद का संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर पर कब्जा है. वहीं सीपीआई माले ने तरारी और अगिआंव में जीत हासिल की. हालांकि उपचुनाव में तरारी सीट पर बीजेपी को जीत मिली है. भोजपुर में राजपूत, कुशवाहा और दलित वोट बैंक के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बक्सर में एनडीए का खाता नहीं खुला: बक्सर जिले में विधानसभा की चार सीटें हैं. चारों सीट महागठबंधन के पास है. आरजेडी के पास ब्रह्मपुर, कांग्रेस के पास बक्सर और राजपुर, जबकि सीपीआई माले के पास डुमरांव विधानसभा की सीट है. बक्सर में ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुशवाहा वोट बैंक जीत हार में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

रोहतास में एनडीए का सूपड़ा साफ: रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं. सातों सीट महागठबंधन के पास है. कांग्रेस के पास चेनारी, करगहर तो आरजेडी के पास दिनारा, सासाराम, नोखा, डेहरी और माले के पास काराकाट की सीट है. हालांकि चेनारी विधायक अब एनडीए खेमे में हैं. जातीय समीकरण की बात करें तो यहां दलित, बनिया, ब्राह्मण, यादव और कुशवाहा वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कैमूर में महागठबंधन का दबदबा: कैमूर जिले में विधानसभा की चार सीटें हैं और चारों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की. रामगढ़, मोहनिया और भभुआ में आरजेडी की लालटेन जली, जबकि बसपा ने चैनपुर की सीट जीती. हालांकि जीतने के बाद बसपा विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए और बिहार सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री बने हुए हैं. वहीं उपचुनाव में रामगढ़ सीट बीजेपी के खाते में चली गई, जबकि मोहनिया विधायक संगीता कुमारी भी अब एनडीए के पाले में हैं. राजपूत और यादव के अलावे दलित और मुस्लिम वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

तिरहुत में बीजेपी का दबदबा: तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले आते हैं. तिरहुत सभी 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा प्रमंडल है. तिरहुत प्रमंडल में 49 विधानसभा की सीटें हैं. जिसमें से 33 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 16 पर महागठबंधन को जीत मिली थी. एनडीए के लिए तिरहुत प्रमंडल इस बार भी महत्वपूर्ण प्रमंडल है और एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि जो 16 सीट महागठबंधन के पास है, उसमें भी जीत होगी.

पश्चिम चंपारण में एनडीए मजबूत: पश्चिम चंपारण जिले में नौ विधानसभा की सीटें हैं. जिसमें से एनडीए के पास आठ और एक सीट महागठबंधन के पास है. भाजपा के पास रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया और बेतिया की सीटें हैं, जबकि सिकटा माले के पास है. पश्चिम चंपारण जिले में बनिया और अति पिछड़ा का वोट महत्वपूर्ण है. साथ ही दलित और यादव का वोट भी निर्णायक होता है.

पूर्वी चंपारण में भी एनडीए ताकतवर: पूर्वी चंपारण जिले में पटना जिले के बाद सबसे अधिक 12 सीट है. एनडीए के पास 9 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास तीन सीटें हैं. भाजपा के पास रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका की सीट है. वहीं जदयू के पास केसरिया और राजद के पास कल्याणपुर, सुगौली और नरकटियागंज की सीट है. पूर्वी चंपारण जिले में भी बनिया, यादव राजपूत, दलित और मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

शिवहर की सीट पर जली 'लालटेन': शिवहर जिले में एकमात्र विधानसभा की सीट है. जिस पर राजद की जीत हुई थी लेकिन अब राजद के विधायक एनडीए के साथ हैं. शिवहर में राजपूत वोट, बनिया और मुस्लिम वोट के साथ ब्राह्मण, यादव वोट भी जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

सीतामढ़ी में एनडीए को बढ़त: सीतामढ़ी जिले में आठ विधानसभा की सीटें हैं. एनडीए के पास 6 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास दो सीट हैं. भाजपा के पास रीगा, परिहार, सीतामढ़ी सीट है, जबकि जदयू के पास सुरसंड, रुन्नीसैदपुर है. वहीं राजद के पास बाजपट्टी और बेलसंड की सीटें हैं. सीतामढ़ी जिले में भी बनिया, राजपूत यादव और दलित का वोट बैंक अधिक है. मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

वैशाली में दोनों गठबंधन बराबर: वैशाली जिले में आठ विधानसभा की सीटें हैं. जिनमें एनडीए के पास चार सीटें हैं और चार सीट महागठबंधन के पास है. वैशाली जिले में यादव वोट के साथ दलित और राजपूत वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मुजफ्फरपुर में भी एनडीए आगे: मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं. 2020 चुनाव में एनडीए ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन ने पांच सीट जीती थी. भाजपा ने औराई, बरूराज, पारु तो जेडीयू ने सकरा सीट पर जीत हासिल की थी. वहीं वीआईपी ने बोचहां और साहिबगंज की सीटें जीती, जबकि राजद ने कुढ़नी, गायघाट, मीनापुर और कांटी की सीटें जीती. मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहार, दलित, सहनी वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

'एनडीए के पक्ष में हवा': इस क्षेत्र से आने वाले पवन जायसवाल का कहना है कि इस बार हवा और एनडीए के पक्ष में है. 2020 में कई सीटें महागठबंधन को मिल गई थी लेकिन इस बार जनता महागठबंधन को कोई मौका देने वाली नहीं है. हमलोग इस बार सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे.

क्या कहते हैं जानकार?: वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि हर चुनाव में मुद्दे और परिस्थिति अलग होते हैं. इस बार चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ हैं. बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जगह नीतीश फर्स्ट में लगे हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार लव-कुश वोट में सेंधमारी की थी. इस बार एनडीए के साथ है लेकिन यह सही है एनडीए के लिए इस बार भी मगध, मुंगेर और पटना प्रमंडल चुनौतीपूर्ण है.

2020 में तेजस्वी की चला जादू: अरुण पांडे कहते हैं कि 2020 में तेजस्वी 10 लाख नौकरी के मुद्दे को लेकर गए थे, जो माहौल बनाने में उनके लिए सहायक हुआ था. इस बार नीतीश कुमार 50 लाख नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं और अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी देने का टारगेट भी तय कर दिया है. प्रधानमंत्री अब तक करीब 90000 करोड़ का तोहफा बिहार को दे चुके हैं. नीतीश कुमार भी हाल में डेढ़ दर्जन घोषणाएं की हैं.

बदल गई लोकसभा चुनाव में तस्वीर: लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार की 26 में से केवल तीन सीट ही महागठबंधन को मिली थी, जबकि दक्षिण बिहार की 14 में से 7 सीट पर जीत मिली थी. 2020 में 75 सीट पर आरजेडी को बढ़त मिली थी लेकिन लोकसभा चुनाव में केवल 34 विधानसभा सीट पर ही बढ़त थी. उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो तो इस बार टिकट नहीं मिलेगा.

"विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारी दोनों तरफ से हो रही है लेकिन इस बार भी चुनौती मगध, सारण और मुंगेर प्रमंडल में ही एनडीए को मिलती दिख रही है. वहीं तेजस्वी और महागठबंधन के सामने मिथिलांचल और सीमांचल में मुश्किलें बरकरार है. नए मुद्दों पर विपक्ष को काम करना होगा, क्योंकि 2020 के मुद्दे इस चुनाव में असर नहीं कर पाएंगे."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

2020 में दलगत स्थिति?: 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. आरजेडी को 75, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, सीपीआई माले को 12, एआईएमआईएम को 5, हम पार्टी और वीआईपी को 4-4, सीपीआई और सीपीएम को 2-2, जबकि एलजेपी और बीएसपी को एक-एक सीट पर जीत मिली थी. वहीं एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट को जीत मिली थी.

