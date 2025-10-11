ETV Bharat / bharat

कभी जहां नक्सलियों की गरजा करती थी बंदूकें, आज वहां 'लोकतंत्र की जय', दोगुना हुआ मतदान प्रतिशत

नक्सलवाद प्रभावित गया में कभी बंदूकें गरजती थी, जिस वजह से 40 फीसदी से कम वोटिंग होती थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. पढ़ें..

Bihar Election 2025
नक्सल प्रभावित इमामगंज और बाराचट्टी में बदले हालात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 8:46 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: रत्नेश कुमार

गया: बिहार के गया जिले के इमामगंज और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र झारखंड की सीमा से सटे हैं. चुनाव के दौरान इस इलाके के लोग नक्सली आतंक के डर से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने से डरते थे. एक जमाने में गोलियों की गूंज से इलाका दहल जाता था. राजनीतिक दलों की चुनावी योजनाएं अक्सर यहां पहुंचते ही नाकाम हो जाती थीं. वोट बहिष्कार के नक्सली नारों और धमकियों के कारण मुश्किल से 30-40 फीसदी वोट पड़ते थे लेकिन अब 70-80 प्रतिशत तक मतदान होते हैं.

कभी चलती थी 'समानांतर सरकार': ये इलाका असल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का आधार वाला था. नक्सलियों की कथित समानांतर सरकार यहां चला करती थी. जब-जब चुनाव आता था, नक्सलियों की ओर से वोट बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया जाता था. वोट देने वालों को धमकी दी जाती थी. नक्सलियों का का भय इस कदर था, कि ऐसे इलाकों में वोटिंग प्रतिशत भी बेहद कम हुआ करता था. महिलाएं तो अधिकांशत: घर से निकलती ही नहीं थी.

नक्लवाद पर काबू के बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

नक्सली हमले के साए में जीते थे लोग: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए जब ईटीवी भारत की टीम ने इमामगंज और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के गांवों का जायजा लिया तो पाया कि हालात बदल चुके हैं. ग्रामीण अब नक्सली आतंक से साए में नहीं जीते हैं. विकास की योजनाएं अब नक्सलियों के कारण प्रभावित नहीं होती. चुनाव के समय बेखौफ होकर मतदान करने जाते हैं और अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट करते हैं.

Bihar Election 2025
गांव में शांतिपूर्ण माहौल (ETV Bharat)

इमामगंज के नक्सल प्रभावित इलाके: गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर, गोइठा, लुटुआ, टंडवा, छकरबंधा, बाबूरामडीह समेत दर्जनों क्षेत्र में एक समय नक्सलियों की तूती चलती थी. आलम ये था कि इलाके में समानांतर सरकार तक चलने की बात कही जाती थी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बाराचट्टी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र: कुछ ऐसे ही हालात बाराचट्टी विधानसभा के दक्षिण क्षेत्र के थे. बाराचट्टी विधानसभा के दक्षिण क्षेत्र में पतलूका, धनगाई, शिवगंज, पड़रिया समेत कई ऐसे इलाके थे. पड़रिया में तो नक्सलियों के कारण पूर्व उप राष्ट्रपति और तत्कालीन बीजेपी नेता वेंकैया नायडू को आपातकालीन लेंडिंग करवानी पड़ी. उसके बाद उनके हेलीकॉप्टर को पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश की गई.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सेफ जोन था नक्सलियों का: नक्सलियों के वोट बहिष्कार का ऐलान तो आज भी होता है. पोस्टर-बैनर और पर्चा भी बांटे जाते हैं लेकिन अब जमीनी स्तर पर नक्सल प्रभावित इलाकों के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भी अच्छी वोटिंग होती है. कभी-कभी तो वोटिंग इतनी हो जाती है कि शहरी क्षेत्र भी पीछे छूट जाते हैं.

Bihar Election 2025
नक्सलवाद खत्म होने से ग्रामीण खुश (ETV Bharat)

2009 में सिंहपुर में खौफनाक मंजर: ईटीवी भारत की टीम जब इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर गांव पहुंची तो वहां ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान पुराने दिनों का याद करते हुए कहा कि 2009 में पहाड़ पर छुपे सैंकड़ों की संख्या में रहे नक्सलियों के मारक दस्ते ने अचानक पहाड़ से उतरकर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर बूथ पर पहुंचकर वोटिंग को प्रभावित कर दिया था. ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी. इस घटना में कई पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और एक ग्रामीण महिला वोटर को भी गोली लगी थी.

Bihar Election 2025
पहाड़ होने के कारण नक्सलियों के लिए छुपना होता था आसान (ETV Bharat)

"उस समय चुनाव के समय नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी. मेरी भाभी को भी गोली लग गई थी. हालांकि उस समय काफी डर हो गया था लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है. विकास हुआ है और यहां अब नक्सलियों का कोई खौफ नहीं है. नक्सलियों का भय नहीं होता. ग्रामीण आराम से वोटिंग करते हैं."- बुजुर्ग ग्रामीण

Bihar Election 2025
ग्रामीण (ETV Bharat)

अब नहीं है नक्सलियों का खौफ: अब यहां के ग्रामीण बेखौफ रहते हैं. उन्हें नक्सलियों का डर नहीं. नक्सली आज भी अपनी हल्की-फुल्की गतिविधियां संचालित करते हैं लेकिन ग्रामीणों में कोई खौफ नहीं दिखता. ग्रामीण कृष्णदेव पासवान बताते हैं कि इस इलाके में 2009 में नक्सलियों की घटना ने सभी को झकझोर दिया था लेकिन उसके बाद नक्सली गतिविधियां सरकार की सक्रियता और सुरक्षा बलों के कारण थम सी गई है.

Bihar Election 2025
ग्रामीण (ETV Bharat)

"अब हम लोग निर्भीक होकर वोट देते हैं. इस नक्सल क्षेत्र का विकास भी हुआ है. रोड बना है, स्कूल बने हैं. सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. शिक्षा के कारण बच्चे अब मुख्य धारा में ही रहते हैं."- कृष्णदेव पासवान, ग्रामीण

पहले की तुलना में वोट प्रतिशत दोगुना: ग्रामीण बताते हैं कि पहले के चुनावो में 35 से 40% वोटिंग हो पाती थी. कहीं-कहीं नक्सली इससे भी ज्यादा चुनाव को प्रभावित करते थे. अब यहां 70 से 80% तक वोट पड़ जाते हैं. बेखौफ और निर्भीक होकर वोट डालने जाते हैं. हाल के सालों में बूथ पर नक्सली हमले नहीं होते हैं. 2020 चुनाव में इमामगंज विधानसभा सीट पर 58.12% और बाराचट्टी विधानसभा सीट पर 52.73% मतदान हुआ था.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या बोले शिक्षक?: वहीं, स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कहते हैं कि पहले तो नक्सली स्कूलों को भी टारगेट करते थे. जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित रहती थी लेकिन अब सब सामान्य है. चुनाव के दौरान प्रत्याशी भी खुलकर प्रचार करते हैं और मतदान के समय मतदाता बिना किसी डर या भय के वोट डालने बूथ तक आते हैं.

"मैं यहां 2016 से पदस्थापित हूं. 2009 की घटना के संबंध में मैंने सुना था. जब हमारे ही विद्यालय में बने बूथों पर नक्सलियों ने हमला किया था. कई की मौत हो गई थी. अब वैसा कुछ भी नहीं है. अब सब कुछ सामान्य है, लोग बेखौफ होकर मतदान करने जाते हैं."- नवल किशोर सिन्हा, शिक्षक

Bihar Election 2025
मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

कौन हैं इमामगंज के विधायक?: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने आरजेडी कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को हराया था. हालांकि 2024 में गया लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया. उपचुनाव में उनकी बहू और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी की जीत हुई.

Bihar Election 2025
पहाड़ आसपास बसा है गांव (ETV Bharat)

बाराचट्टी सीट पर हम का कब्जा: 2020 विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी सुरक्षित सीट पर हम पार्टी की ज्योति देवी की जीत हुई थी. उन्होंने आरजेडी की समता देवी को शिकस्त दी थी. ज्योति केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की समधन और इमामगंज विधायक दीपा मांझी की मां हैं.

