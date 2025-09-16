ETV Bharat / bharat

एक क्लिक में जानें तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' की पूरी जानकारी, इन जिलों से गुजरेगा काफिला

10 जिलों की यात्रा: तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर होते हुए 20 सितम्बर को वैशाली में 'बिहार अधिकार यात्रा' का समापन होगा. इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे.

"जहानाबाद में पहला कार्यक्रम होगा और उसके बाद नालंदा जिले में आज का कार्यक्रम है. बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि जो बाकि के जिले रह गए हैं वहां पर भी हम संपर्क यात्रा करें. "- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी यादव ने यात्रा को लेकर क्या कहा : पटना से जहानाबाद रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज से हम लोग 'बिहार अधिकार यात्रा' के लिए निकल रहे हैं और बाकि के जिले जो छूट गए थे, उन्हें हम कवर कर रहे हैं. नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान व मजदूर के सम्मान के लिए, मां-बहनों की सुरक्षा के लिए, आज बिहार में कारखानें और उद्योग लगें इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं.

जहानाबाद से शुरू हो रही है यात्रा: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज से जहानाबाद से 'बिहार अधिकार यात्रा' की शुरुआत करेंगे. इस पांच दिवसीय यात्रा की शुरुआत 16 सितम्बर को जहानाबाद से हो रही है और 20 सितंबर को 2025 को वैशाली में समाप्त होगी. आज यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव दिनभर जहानाबाद नालंदा और पटना के फतुहा इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. उसके बाद वापस पटना आ जाएंगे, लेकिन कल के बाद 19 सितंबर तक वह रात्रि विश्राम उन्हीं जिलों में करेंगे, जहां पर उनकी यात्रा रहेगी.

पटना: कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा आज से जहानाबाद से शुरू हो रही है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पांच दिवसीय 'बिहार अधिकार यात्रा' को लेकर राजद ने अपने सभी नेताओं को पूरी तैयारी के साथ इसमें सक्रिय होने का निर्देश दिया है. तेजस्वी यादव राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ 10 सर्कुलर रोड से यात्रा के लिए निकल चुके हैं.

प्रधान महासचिव ने जारी किया पत्र: इस यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने यात्रा रूट वाले सभी जिलाध्यक्षों, सांसद-विधायकों और अन्य पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है. बिहार यात्रा की तैयारियों को लेकर दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा था कि यात्रा के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों पर जनसंवाद का आयोजन होगा, जहां कार्यकर्ताओं और आम जनों की भागीदारी होगी.

प्रधान महासचिव ने जारी किया पत्र (ETV Bharat)

यात्रा का मकसद: राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज से निकलने वाली बिहार अधिकार यात्रा का मुख्य मकसद बिहार के हितों, केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही हकमारी, सौतेलेपन के व्यवहार और विकास के साथ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और मतदाता अधिकार जैसे मुद्दों से लोगों को अवगत कराना है.

"डबल इंजन सरकार ने रोजगार, किसानों की समस्याओं और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई है. यात्रा के दौरान तेजस्वी इन सवालों को जनता के बीच उठाकर एनडीए सरकार की नीतियों को उजागर करेंगे."- एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

बाकी बचे जिलों में यात्रा की कही थी बात: बिहार अधिकारी यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि वोटर अधिकार यात्रा में जिन दिनों में वह लोग नहीं जा पाए थे, उन जिलों के लोगों के बीच एक बार फिर से वे जाने की तैयारी किए हैं. ताकि केंद्र सरकार बिहार के साथ जो व्यवहार और चल कर रहा है उसे लोगों को रूबरू करवाया जा सके.

तेजस्वी ने जारी किया वीडियो: अपनी बिहार अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी जाकी किया है और लिखा है कि नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी. बिहार में उद्योग-धंधे स्थापित करने, नए अवसर प्रदान करने व स्थायी नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, चहुमुखी विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के अधिकार की यात्रा है. आइए नई सोच, नई दृष्टि और नए विजन के साथ हम सब मिलकर एक नया और विकसित बिहार बनायें.

वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीर (ETV Bharat)

पहले भी कई यात्रा कर चुके हैं तेजस्वी: बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव पहली बार नहीं जा रहे, बल्कि इससे पहले भी वह कई यात्राएं कर चुके हैं. 2024 में तेजस्वी यादव ने 10 दिन की जन-विश्वास यात्रा की थी. इस यात्रा के दौरान 38 जिलों में 30 सभा की गई थी. वहीं 2018 में एनडीए भगाओ बेटी बचाओ थीम पर साइकिल यात्रा निकाली थी. इस यात्रा का मकसद बिहार में महिला सुरक्षा, केंद्र में एनडीए सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना और बढ़ते अपराध को लेकर पक्ष को घेरना था.

वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीर (ETV Bharat)

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा: कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है. 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी और 1 सितंबर को पटना में समापन हुआ था. इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे. एसआईआर को लेकर यात्रा की गई थी और वोटर लिस्ट रिवीजन पर निशाना साधा गया था. अब तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, जो आने वाले चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

