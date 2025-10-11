ETV Bharat / bharat

चिराग माने.. अब उपेन्द्र कुशवाहा नाराज, बोले- इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई

NDA में सीट बंटवारे से पहले घमासान मचा है. उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि ये धोखा है, अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है.

upendra-kushwaha
NDA में सीट बंटवारे से उपेन्द्र कुशवाहा नाराज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है. इस बीच NDA में नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है. एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLSP) के उपेन्द्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा है कि अभी सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी नहीं हुई है.

चिराग माने.. अब कुशवाहा नाराज : उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए.''

इन सीटों पर अड़े उपेन्द्र कुशवाहा : सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा 5 से 6 सीटों की मांग पर अड़े हैं. बीजेपी इस पर राजी है. लेकिन कुशवाहा मगध क्षेत्र में एक सीट, जबकि उजियारपुर, दिनारा, सासाराम, महुआ की डिमांग की है. जिसपर अभी सहमति नहीं बन पाई है.

कुशवाहा नाराज, क्या बोले सम्राट चौधरी? : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने NDA की बैठक पर कहा, "सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ती की ओर है... पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और जल्द ही सब बातें आपके सामने आ जाएंगी. कोई नाराज नहीं है. सभी ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं. सब खुश हैं."

दिलीप जायसवाल क्या बोले? : हालांकि सीट बंटवारे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कहा, ''NDA में सब कुछ ठीक है. दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठेगा और अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा करेगा. दिन भर चर्चा होगी और कल इसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा."

क्या बोले जीतन राम मांझी? : दिल्ली में NDA की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "फैसला होना है. हम NDA के गठबंधन दल हैं, NDA के नेता दिल्ली में हैं और हम भी अब दिल्ली जा रहे हैं. हम अनुशासित लोग हैं और हम अनुशासन में रहेंगे."

उपेन्द्र कुशवाहा की नाराजगी पर क्या बोली RJD? : आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ''NDA में सिर फुटव्वल है, लेकिन हमारे यहां सब ठीक है. बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए वह नगरी-नगरी, द्वारे-द्वारे जा रही है. आज दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है, फिर भी वहां सब ठीक नहीं है."

NDA में किसको कितनी मिली सीटें? : इधर सूत्रों की माने तो जेडीयू को 102 सीटें, बीजेपी 101 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपीआर को 25 सीटें, जीतन राम मांझी की हम को 10 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 5 सीटें मिलने की संभावना है.

ये भी पढ़ें : NDA में सीट बंटवारे का लेटेस्ट फॉर्मूला, कितनी सीटों पर माने चिराग, मांझी-कुशवाहा को क्या मिलेगा?

ये भी पढ़ें : मान गए चिराग! बोले- 'जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं'

ये भी पढ़ें : BJP के 41 उम्मीदवारों के नाम फाइनल! ETV Bharat के पास Exclusive List

For All Latest Updates

TAGGED:

UPENDRA KUSHWAHANDA SEAT SHARINGउपेन्द्र कुशवाहाBIHAR NEWSBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.