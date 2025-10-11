ETV Bharat / bharat

चिराग माने.. अब उपेन्द्र कुशवाहा नाराज, बोले- इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई

इन सीटों पर अड़े उपेन्द्र कुशवाहा : सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा 5 से 6 सीटों की मांग पर अड़े हैं. बीजेपी इस पर राजी है. लेकिन कुशवाहा मगध क्षेत्र में एक सीट, जबकि उजियारपुर, दिनारा, सासाराम, महुआ की डिमांग की है. जिसपर अभी सहमति नहीं बन पाई है.

चिराग माने.. अब कुशवाहा नाराज : उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ' 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए.''

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है. इस बीच NDA में नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है. एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLSP) के उपेन्द्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा है कि अभी सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी नहीं हुई है.

कुशवाहा नाराज, क्या बोले सम्राट चौधरी? : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने NDA की बैठक पर कहा, "सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ती की ओर है... पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और जल्द ही सब बातें आपके सामने आ जाएंगी. कोई नाराज नहीं है. सभी ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं. सब खुश हैं."

दिलीप जायसवाल क्या बोले? : हालांकि सीट बंटवारे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कहा, ''NDA में सब कुछ ठीक है. दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठेगा और अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा करेगा. दिन भर चर्चा होगी और कल इसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा."

क्या बोले जीतन राम मांझी? : दिल्ली में NDA की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "फैसला होना है. हम NDA के गठबंधन दल हैं, NDA के नेता दिल्ली में हैं और हम भी अब दिल्ली जा रहे हैं. हम अनुशासित लोग हैं और हम अनुशासन में रहेंगे."

उपेन्द्र कुशवाहा की नाराजगी पर क्या बोली RJD? : आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ''NDA में सिर फुटव्वल है, लेकिन हमारे यहां सब ठीक है. बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए वह नगरी-नगरी, द्वारे-द्वारे जा रही है. आज दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है, फिर भी वहां सब ठीक नहीं है."

NDA में किसको कितनी मिली सीटें? : इधर सूत्रों की माने तो जेडीयू को 102 सीटें, बीजेपी 101 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपीआर को 25 सीटें, जीतन राम मांझी की हम को 10 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 5 सीटें मिलने की संभावना है.