सुशांत सिंह राजपूत की बहन लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, पटना की इस सीट से टिकट कन्फर्म
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. पटना की सीट से उनका टिकट कन्फर्म हो गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 13, 2025 at 3:57 PM IST
पटना: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के मेंबर भी इस बार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाएंगे. उनकी ममेरी बहन दिव्या गौतम चुनावी राजनीति में दस्तक देने जा रही हैं. महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर वह चुनाव लड़ेंगी. सीपीआई माले ने जिन दो उम्मीदवारों के नाम कन्फर्म कर दिए हैं, उनमें एक दिव्या भी हैं.
दीघा से लड़ेंगी दिव्या: सीपीआई माले ने दीघा विधानसभा सीट से सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को लड़ाने का फैसला कर लिया है. उनका टिकट कन्फर्म है और 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी. उनके नामांकन से जुड़ा पोस्टर पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
कौन हैं दिव्या गौतम?: पटना विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा दिव्या गौतम उर्फ दिव्यललिता गौतम ने पटना कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. कॉलेज के जमाने से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय दिव्या ने साल 2012 में आइसा (AISA) की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था. हालांकि उनको सफलता नहीं मिली और दूसरे स्थान पर रहीं. उनका चयन 64वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए भी हुआ था लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की. यूजीसी-नेट क्वालिफाइड दिव्या फिलहाल पीएचडी कर रही हैं.
2020 में दीघा का परिणाम: 2020 विधानसभा चुनाव में दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया विधायक चुने गए थे. उन्होंने सीपीआई माले की शशि यादव को 46,073 मतों के अंतर से हराया था. बीजेपी कैंडिडेट को 97,044 और माले उम्मीदवार को 50,971 वोट मिले थे.
घोसी से भी कैंडिडेट घोषित: वहीं जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से भी भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं. मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव को फिर से टिकट मिल सकता है. हालांकि इस सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी है. हाल में ही पूर्व विधायक राहुल शर्मा को ज्वाइन कराया गया है. माना जा रहा है कि टिकट की गारंटी के साथ ही वह पार्टी में शामिल हुए हैं.
जल्द होगा सीट बंटवारे का ऐलान: वैसे महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है. आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक के बाद देर रात तक औपचारिक घोषणा हो सकती है. मुकेश सहनी भी फिलहाल दिल्ली में हैं. हालांकि कुछ सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है.
ये भी पढ़ें: महागठबंधन में 'महागांठ'! कई सीटों पर RJD-कांग्रेस और वाम दलों के बीच तकरार