बिहार में CM कौन ? सुधांशु त्रिवेदी बोले- हमारा नाम स्पष्ट, विपक्ष में कलह और नेतृत्व का अभाव

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार चुनाव को कही बड़ी बात. विपक्षी दलों पर किया कटाक्ष.

BJP National Spokesperson Sudhanshu Trivedi
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 7:43 PM IST

4 Min Read
जयपुर: बिहार चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनावी रणभेरी बज चुकी है. कांग्रेस और भाजपा की ओर से जीत के दावे हो रहे हैं. मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी बिहार चुनाव में जीत का दावा किया. त्रिवेदी ने कहा कि बिहार चुनाव में स्पष्ट नजर आ रहा है कि विपक्ष में पारिवारिक कलह और नेतृत्व का अभाव है. त्रिवेदी ने देश के प्रधानसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशासन के 24 वर्षों की पूर्णता पर शुभकामनाएं दीं और उन्हें भारतीय राजनीति में सेवा, समर्पण और सुशासन का प्रतीक बताया.

बिहार में एनडीए को जनादेश मिलेगा : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार चुनावों पर बोलते हुए कहा कि हालिया जनमत सर्वेक्षणों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल रहा है और जब यह सर्वे वास्तविक परिणामों में बदलेंगे तो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा. बिहार में एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण सामंजस्य और स्थिरता के साथ कार्य कर रहे हैं. वहीं, विपक्ष में पारिवारिक कलह और नेतृत्व का अभाव साफ नजर आता है. बिहार की जनता के बीच एक तरफ है वो इंडी गठबंधन जो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है. पार्टियों के अंदर अंतर विरोध और पार्टी का नेतृत्व करने वाले परिवार के अंदर अंतर विरोध है.

बिहार चुनाव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, दूसरी ओर एनडीए का गठबंधन केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत ही सहज और सरलता के साथ चलने वाला गठबंधन है. उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'जो खुद को सीएम समझते हैं, उनके पास सीएम बनने की क्षमता नहीं है और जो खुद को पीएम इन वेटिंग कहते हैं, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट नहीं कर पाते कि उनका नेता कौन है.' त्रिवेदी ने कहा कि यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो पूर्वी भारत को विकास की मुख्यधारा में लाना आवश्यक है और इसके लिए एक मजबूत, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश के पास है.

पढ़ें : बीजेपी का विपक्षी दलों पर बड़ा हमला, SP और RJD को बताया नमाजवाद पार्टी

सेवा, समर्पण और सुशासन का प्रतीक : भाजपा सांसद ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और तब से अब तक उन्होंने लगातार 24 वर्षों तक बिना किसी अवकाश के राष्ट्र की सेवा की है. यह एक अद्वितीय उपलब्धि है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है. उन्होंने गुजरात को एक 'विकास मॉडल' के रूप में स्थापित किया और अब बीते 11 वर्षों से भारत को वैश्विक मंच पर एक अग्रणी आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के इतिहास में मोदी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो लगातार तीन बार मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद पर रहकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं. मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आर्थिक असमानता के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है. यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, दृष्टिकोण और अथक परिश्रम का परिणाम है. उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन एक प्रेरणा है. 'तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित.' उन्होंने हर क्षण राष्ट्र को अर्पित किया है. यह देशवासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है.

