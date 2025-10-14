ETV Bharat / bharat

NDA के सीट शेयरिंग फॉर्मूला में बदलाव संभव! चिराग को दी गई सीट पर नीतीश ने उतारा अपना प्रत्याशी

सीट बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए में असहमति दिख रही. सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार भी नाराज हैं. ऐसे में फॉर्मूला में बदलाव संभव है.

NDA seat sharing
नाराज हैं नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 11:42 AM IST

6 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से की गई है और अभी भी कुछ सीटों पर पेंच सुलझा नहीं है. एलजेपीआर के कारण कुछ सीटिंग सीट पर बीजेपी और जदयू के बीच विवाद है और इस कारण संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं किया जा सका है. ऐसे में एनडीए में एक बार फिर से सीट शेयरिंग फॉर्मूला में बदलाव हो सकता है.

नाराज हैं नीतीश!: सूत्रों की मानें तो एनडीए के सहयोगी दलों में सीटों की संख्या को लेकर नाराजगी थी. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही 6-6 सीटों से नाखुश हैं. वहीं, नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं कि उन्हें बीजेपी के बराबर की सीटें मिली हैं. एनडीए सीट शेयरिंग में बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीट, चिराग पासवान की एलजेपीआर को 29 , जीतनराम मांझी की हम और कुशवाहा की आरएलएम को 6-6 सीटें मिली हैं.

बदलाव के बाद ये हो सकता है नया फॉर्मूला: सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को दूर करने का प्रयास हो रहा है. हो सकता है कि बीजेपी अपने हिस्से की एक सीट हम को दे. बात नहीं बनी तो बीजेपी दोहरे अंक पर आ सकती है. यानि कि 99 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है. ऐसे में बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी.

सम्राट चौधरी के भाई का बड़ा बयान (ETV Bharat)

मंगलवार को होती रही बैठक: मंगलवार को पूरे दिन गहमागहमी रही. मुख्यमंत्री आवास से लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास तक और राष्ट्रीय कार्यकारी संजय झा के आवास पर लगातार बैठक होती रही. विधिवत रूप से घोषणा नहीं होने के बावजूद नीतीश कुमार ने पहले चरण के उम्मीदवारों को धड़ाधड़ सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है.

नीतीश ने बांटा सिंबल: नीतीश ने पहले चरण के अधिकांश नेताओं को सिंबल दे दिया है. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव एक बार फिर से सुपौल से नामांकन करेंगे. मंगलवार को वह नोमिनेशन करेगे. वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महनार से नामांकन कर दिया है. मोकामा से अनंत सिंह नामांकन करेंगे. इससे पहले आज अनंत सिंह पूजा-पाठ करते नजर आए.

वहीं सोमवार को भी पूरे दिन बैठक होती रही. ऐसे बीजेपी और जदयू के वरिष्ठ नेता लगातार बैठक कर मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं. बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी के बीच सोमवार को कई राउंड की बैठक हुई थी.

सोनबरसा सीट पर नाराजगी: नीतीश कुमार की नाराजगी जदयू की कई सीटिंग सीट पर है, जिसे एलजेपीआर को दिया गया है. सोनबरसा से जदयू के रत्नेश सदा विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी. उनके सीट को लेकर भी चर्चा थी कि उसे लोजपा को दिया गया है लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी के एमएलसी ललन सरार्फ ने रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया है.

तारापुर सीट पर भी टकरार: इसी तरह वैशाली सीट, नालंदा जिले की कुछ सीट पर नीतीश कुमार की नाराजगी है. आधा दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जो विवाद में हैं. तारापुर सीट भी जदयू के पास था, लेकिन उसे बीजेपी को देने की बात आ रही थी. तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे. सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित चौधरी ने तो बयान भी दिया है कि पूरी तैयारी हो गई है.

"16 अक्टूबर को सम्राट चौधरी नॉमिनेशन करेंगे. नॉमिनेशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. एनडीए के नेतृत्व का फैसला है. इस बार जेडीयू से यह सीट ले ली गई है." - रोहित चौधरी, सम्राट चौधरी के भाई

सम्राट चौधरी ने किया पोस्ट : विवादों के कयासों के बीच सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सबकुछ ठीक होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं.

कई सीटों पर विवाद: 2020 में जदयू 115 सीटों पर तो बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों दल 101- 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है. चिराग पासवान के एनडीए में रहने के कारण दोनों दलों को कई सीटों की कुर्बानी करनी पड़ी है. चिराग पासवान को 29 सीट दिया गया है हम को 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 6 सीट दी गयी है.

इस्तीफा का दौर जारी: उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन इस मामले में चिराग पासवान निश्चिंत दिख रहे हैं. कई सीटों को लेकर जदयू के नेताओं में काफी नाराजगी है. विधिवत घोषणा नहीं होने के बावजूद जो लिस्ट चर्चा में है, उसी के आधार पर कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है, जिसमें दिनारा के जयकुमार सिंह भी शामिल है जो नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे हैं और बिहार सरकार में लंबे समय तक मंत्री भी रहे.

BJP-JDU के नेताओं में नाराजगी: जदयू और बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी है. हालांकि अभी तक ना तो जदयू और ना ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान दिया गया है. अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टाला गया? ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा है और किन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है?

बिहार में दो चरण में विधानसभा का चुनाव होना है. 6 नवंबर और 11 नवंबर को पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है. पहले चरण के नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है. दूसरे चरण के नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और अभी तक ना तो एनडीए में और न ही महागठबंधन ने आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषणा की है.

