शिवहर में चलता है बाहुबली आनंद मोहन का सिक्का! जानें सीट का इतिहास और सियासी समीकरण

1972 से 1995 तक रघुनाथ झा का दबदबा कायम रहा. उन्होंने कांग्रेस, जनता पार्टी और जनता दल, तीनों दलों से जीत दर्ज की. 2000 और 2005 में राजद ने इस सीट पर कब्जा किया. 2010 और 2015 में जदयू के मोहम्मद शरफुद्दीन ने जीत दर्ज की. खासकर 2015 का चुनाव महज 461 वोटों से निर्णायक साबित हुआ. 2020 में चेतन आनंद ने राजद से चुनाव जीतकर यह सीट वापस हासिल की.

शिवहर सीट का राजनीतिक इतिहास: बिहार विधानसभा में शिवहर सीट का नंबर 22 है और यह सीट लंबे समय से राजनीति और सामाजिक समीकरणों के उतार-चढ़ाव की गवाह रही है. शिवहर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास विविधताओं और बदलावों से भरा रहा है. 1951 से 1970 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही.

बाहुबली परिवार का रहा है दबदबा: जब 29 अगस्त को एनडीए के सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ, जहां चेतन आनंद और पूर्व भाजपा विधायक राणा रत्नाकर के समर्थक आपस में भीड़ गए थे. अंत में दोनों नेताओं और मंच पर बैठे नेताओं के बीच-बचाव के बाद स्थिति संभल पायी. ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि किस पार्टी के हिस्से में सीट जाती है और क्या बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन अपना दबदबा कायम रख सकेंगे.

शिवहर के प्रबल दावेदार: जदयू खेमे में दो बार के विधायक रहे मो. सरफुद्दीन लगातार ताल ठोक रहे हैं. वे गांव-गांव जाकर अपनी पैठ गहरी कर रहे हैं. उधर चेतन आनंद भी पिता की राजनीतिक पूंजी और युवा जोश के दम पर मैदान में हैं. भाजपा से ठाकुर रत्नाकर राणा की सक्रियता शिवहर की राजनीति को और पेचीदा बना रही है.

आनंद मोहन के कद का बेटे को होगा फायदा?: पिछले साल 2024 में चेतन आनंद राजद से बागी होकर जदयू की सरकार बचाई और नीतीश कुमार को समर्थन दिया. उसके बाद से ही शिवहर की राजनीति गरमा गई है. वहीं जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शिवहर सीट जदयू के हिस्से कर दी, वैसे ही विधानसभा में भी दोहराया जाएगा.

2020 का नतीजा: पिछले चुनाव में राजद (RJD) प्रत्याशी चेतन आनंद ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी. चेतन आनंद (RJD) को 73,143 (42.69%) वोट मिले थे. मोहम्मद शरफुद्दीन (JDU) को 36,457 वोट (21.28%) मिले थे. वहीं विजय कुमार पांडे (LJP) को 18,748 वोट और राधाकांत गुप्ता (निर्दलीय) को 14,178 वोट हासिल हुए थे. RJD ने JD(U) को लगभग 36,686 वोटों से पछाड़ा था.

2020 में बेटे चेतन आनंद की जीत: 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह से हुआ, जहां राजद की और संभावित उम्मीदवार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के पौत्र नवनीत झा का टिकट कटवा कर अपने पुत्र चेतन आनंद को टिकट दिला दिया, जिसमें जीत का अंतर 36,686 वोटों का रहा, जो इस सीट के चुनावी इतिहास में सबसे बड़े अंतर में से एक माना गया.

2015 में लवली आनंद की हार: उससे पहले 2015 के चुनाव में तकरीबन भाजपा के बतौर उम्मीदवार ठाकुर रत्नाकर राणा का टिकट कटा. यहां हम के टिकट से लवली आनंद को चुनाव लड़ाया गया. हालांकि उक्त चुनाव में ठाकुर रत्नाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण लवली आनंद को चंद वोटों से हार का सामना करना पड़ा.

हर बार टिकट दिलाने में कामयाब: इसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा चुनाव में दिखा, जहां तीन बार से लगातार भाजपा सांसद रहे रमा देवी का टिकट कटा. जदयू से बतौर उम्मीदवार अपनी पत्नी लवली आनंद को टिकट दिला सांसद बना दिया.

आनंद मोहन का दबदबा: दो बार सांसद रहते हुए आनंद मोहन ने इस क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दी. एक बात तो विरोधी भी दबे स्वर में स्वीकारते हैं कि आनंद मोहन किसी भी पार्टी से टिकट ले सकते हैं. पांच साल कोई तैयारी करे अंत में आनंद परिवार का सदस्य टिकट लाने में सफल रहता है.

शिवहर: तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा शिवहर जिला 1994 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा के अथक प्रयासों से सीतामढ़ी से अलग होकर अस्तित्व में आया था. यह जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सीतामढ़ी की विरासत का हिस्सा रहा है, जो देवी मां जानकी की जन्मभूमि माना जाता है. 1995 से अब तक शिवहर की राजनीति में आनंद मोहन का प्रभाव निर्विवाद रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका कद उनके बेटे को जदयू से विधानसभा टिकट दिला पाएगी?

राजनीति में जाति का प्रभाव: शिवहर की राजनीति में जाति का प्रभाव गहरा है. यादव और मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से राजद के पक्ष में रहते हैं. कुर्मी, सवर्ण और EBC वोटर NDA की ओर झुकाव रखते हैं. ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि शहरी और प्रवासी मतदाता विकास की ओर झुकते हैं.

2025 की तस्वीर: आगामी विधानसभा चुनाव में शिवहर सीट पर बहुकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है. राजद छोड़कर जदयू में आए मौजूदा विधायक चेतन आनंद फिर से अपनी दावेदारी पक्की कर रहे हैं. जदयू से पूर्व विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन भी मजबूत दावेदार बने हुए हैं. भाजपा और लोजपा (रामविलास/पशुपति) भी उम्मीदवार उतार सकती है.

जन सुराज की चुनौती: इस बार शिवहर की राजनीति में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज एक नए समीकरण के रूप में उभर रही है. पीके लगातार शिवहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे हैं. जन सुराज जातीय विभाजनों से अलग विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.

एक्सपर्ट की राय: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जन सुराज "रंग में भंग" डालने का काम करेगी और पारंपरिक वोट बैंक की गणित को बिगाड़ सकती है. खासकर युवा और प्रथम बार वोट डालने वाले मतदाता जन सुराज की ओर झुक सकते हैं.

2020 में चेतन आनंद ने जाति और विकास दोनों को साधकर भारी जीत हासिल की थी. 2025 में मुकाबला और भी पेचीदा होगा, क्योंकि इस बार जातीय समीकरणों के साथ जन सुराज की नयी चुनौती और विकास बनाम परंपरागत राजनीति की बहस केंद्र में रहेगी. अब यह मतदाताओं पर है कि वे किसे चुनते हैं, परंपरागत जातीय राजनीति के पैमानों को या फिर विकास और बदलाव की नई राह को.

29 हजार मतदाताओं के नाम कटे: बिहार की सबसे छोटी लेकिन बेहद संवेदनशील मानी जाने वाली शिवहर विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव का गणित और भी दिलचस्प हो गया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या में भारी कटौती हुई है.

शिवहर में मतदाताओं की संख्या: पहले जिले में कुल 3 लाख 24 हजार मतदाता थे, जो अब घटकर 2 लाख 95 हजार रह गए हैं. यानी लगभग 29 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए. पुरुष मतदाता मतदाताओं की संख्या 1,53,400 (52%) है. वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,41,600 (48%) है. पहले अनुमानित आंकड़ों में पुरुष और महिला मतदाता बराबर माने जाते थे, लेकिन संशोधित सूची ने साफ कर दिया है कि पुरुष मतदाता की संख्या महिला मतदाताओं से लगभग 11,800 अधिक है.

क्या कहते हैं मतदाता?: वहीं जब ईटीवी भारत की टीम ने कुछ मतदाताओं से बात की तो उन्होंने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. कुछ मतादाताओं ने कहा कि विकास को प्राथमिकता देंगे तो कुछ जातीय समीकरण को अहम मानते हैं. वहीं कुछ मतदाता स्थानीय नेतृत्व की मांग कर रहे हैं.

"हम विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे. सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण हुआ है, विधायक ने काम कराया है. भले ही बांध नहीं बन सका, लेकिन सड़कें बनी हैं. काम करने वालों को ही वोट देंगे. हां, एक शिकायत है कि विधायक हमसे मिलने कम आते हैं."- राजेंद्र गोस्वामी, कटईया गांव निवासी

"सड़कें बनी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, काफी विकास हुआ है. जाति नहीं, इस बार विकास पर वोट करेंगे. भाजपा-एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएगा, उसका समर्थन करेंगे. विधायक ठीक हैं और जितना काम कर सके, उतना किया है."- किशोरी शाह, स्थानीय निवासी

"कॉलेज बना है, सड़कें बनी हैं, विकास दिख रहा है. विधायक जी मिलने तो नहीं आते, लेकिन स्वभाव से अच्छे हैं."- महिंद्र राम, स्थानीय निवासी

"हम जाति पर नहीं, विकास पर वोट करेंगे. चेतन आनंद ने सड़कों और कॉलेज के निर्माण से विकास की गति दी है. मोहम्मद शरफुद्दीन की तुलना में वे बेहतर साबित हुए हैं."- दुख पासवान, स्थानीय निवासी

"हम किसी मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे. हमें शिवहर से नया नेता चाहिए, जो यहीं का हो, हम सबके बीच का हो. चेतन आनंद बाहर के (सहरसा) के हैं. हमें शिवहर का बेटा चाहिए."- नथुनी पासवान, स्थानीय

जातीय समीकरण: यहां सामाजिक ताना-बाना बहुस्तरीय है. राजपूत 40,000, ब्राह्मण 25,000, भूमिहार 12,000, कायस्थ 3,000, वैश्य 50,000, मुस्लिम 30,000, यादव 8,000, चनेउ 10,000, दलित 50,000, महादलित 10,000 और अन्य पिछड़े वर्ग (कुर्मी, कोयरी, धानुक, लोहार, माली, हजाम आदि) मिलाकर 60,000 से अधिक मतदाता हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि यहां किसी एक जाति का पूर्ण वर्चस्व नहीं है, बल्कि सभी जातियों की साझा उपस्थिति राजनीति को बहुकोणीय बना देती है.

समीकरणों का खेल: अगर वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता एक तरफ झुक जाएं तो राजनीतिक बाजी पलट सकती है. वहीं, राजपूत और ब्राह्मणों का साथ किसी प्रत्याशी को मजबूत कर सकता है. ओबीसी वर्ग यदि एकजुट होता है तो वह भी निर्णायक स्थिति में आ सकता है. लेकिन व्यवहारिक राजनीति में अक्सर ये वोट पूरी तरह एकजुट नहीं हो पाते, और यहीं से उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, पार्टी की रणनीति और स्थानीय मुद्दों की अहमियत बढ़ जाती है.

जाति बनाम विकास: शिवहर की राजनीति जातीय गणित का आईना भर नहीं है, यह इस सवाल को भी जन्म देती है कि क्या लोकतंत्र में नागरिक अपनी जातीय पहचान से ऊपर उठकर क्षेत्रीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे प्रश्नों पर मतदान करेगा? शिवहर की जनता ने बार-बार यह दिखाया है कि जातीय ध्रुवीकरण यहां गहरा है. यदि कोई प्रत्याशी ईमानदार छवि और जनहितैषी कार्यों के साथ आता है, तो वह जातीय दीवारों को आंशिक रूप से भेदने में सफल हो सकता है.

