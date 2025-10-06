हो जाइये तैयार.. बिहार चुनाव में दिखेंगे ये बड़े बदलाव, 17 पहल देशभर में होंगी लागू
बिहार चुनाव के लिए 17 नए फैसले लिए गए हैं जो बाद में पूरे देश में लागू होंगे. यह एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा.
Published : October 6, 2025 at 7:29 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों 6 और 11 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. वहीं बिहार चुनाव में 17 नई पहल की गई है, जिसे देशभर में लागू किया जाएगा.
बिहार में 17 नई पहल: ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर बूथ लेवल एजेंट की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग करवायी है और बिहार के सभी बूथ वन एजेंट की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई. साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई.
"अभी तक देशभर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है. आमतौर पर पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी. लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई."- ज्ञानेश कुमार,मुख्य चुनाव आयुक्त
सबसे बड़ी पहल SIR: सीईसी ने कहा कि बिहार के 17 पहल में से सबसे बड़ी पहल विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है. यह कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और समय पर समाप्त हुआ. बूथ लेवल ऑफिसर, निर्वाचित पंजिकृत अधिकारी, जो इतनी मेहनत से यह काम करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए पारिश्रमिक बढ़ाया गया. काफी वर्षों के बाद यह पहली बार हुआ है. खासतौर पर ईआरओएस और एईआरओएस को पहली बार पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई.
बूथ लेवल ऑफिसर के लिए भी फोटो आईडी कार्ड :यह बात सुनने में आती है कि वोटर कार्ड मिलने में काफी देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की समीक्षा करते हुए 15 दिन के अंदर मतदाता को यह मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की. बूथ लेवल ऑफिसर को जब वह मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उन्हें आसानी से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर के लिए भी फोटो आईडी कार्ड शुरू किए गए.
मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत: हर जगह मतदाता लोग समस्या बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है. आजकर मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता है इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमाकर वोट देने के बाद मोबाइल लेकर जा सकते हैं. बिहार के 90 हजार पोलिंग बूथ पर ये व्यवस्था लागू होगी.
नंबर का साइज बड़ा: मतदाताओं को वोटर इंफोर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे उनको उनके बूथ की जानकारी हो. उसमें बूथ की जगह और नंबर बड़े फॉन्ट में लिखा गया है. लाल रंग से चकौर किया गया है.
वन स्टॉप डिजिटल प्लैटफॉर्म: सारे एप को मिलाकर वन स्टॉप डिजिटल प्लैटफॉर्म तैयार किया गया है. इलेक्शन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी ECINet ऐप के जरिये यूजर्स को मिल सकेगी. इसे बिहार में लागू किया जाएगा.
एक बूथ पर 1200 मतदाता: चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों में भीड़ ना हो इसको ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्र पर 1200 वोटर की संख्या तय की है. ताकि क्यू को मैनेज किया जा सके. बिहार से शुरू होकर पूरे देश के किसी भी बूथ में 1200 से अधिक वोटर्स नहीं होंगे.
कैंडिडेट को लेकर अहम फैसला: कैंडिडेट मतदाताओं को मदद करते हैं. ऐसे में मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर उम्मीदवार बूथ लगाने के स्वतंत्र हैं.
सौ प्रतिशत वेब कास्टिंग: ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पहले 80 प्रतिशत बूथों की वेब कास्टिंग की जाती थी, लेकिन अब मतदान केंद्रों की 100 प्रतिशत वेब कास्टिंग की जाएगी.
फॉर्म 17C और ईवीएम में विसंगति होने पर वीवीपैट की पूरी तरह से काउंटिंग होगी. ऐसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती भी ईवीएम के आखिरी दो राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य होगा.
