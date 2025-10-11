महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला? फाइनल डील के लिए आज दिल्ली जाएंगे तेजस्वी यादव
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच सुलझ नहीं पा रहा है. ऐसे में आज राहुल गांधी से मिलने तेजस्वी यादव दिल्ली जा सकते हैं. पढ़ें..
Published : October 11, 2025 at 3:10 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 3:36 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है लेकिन दो दिन बाद भी महागठबंधन के किसी भी कैंडिडेट ने पर्चा नहीं भरा है. सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनने के कारण संभावित उम्मीदवारों की चिंता बढ़ी हुई है. माना जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक औपचारिक घोषणा हो जाएगी. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली जा सकते हैं. जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात की संभावना है.
आरजेडी-कांग्रेस में फंसा पेंच: गठबंधन में वैसे तो सभी दलों की अपनी-अपनी डिमांड है लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच असल पेंच फंसा हुआ है. सीटों की संख्या से ज्यादा मनपसंद सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. जिस वजह से सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पा रहा है.
राहुल से मिलने दिल्ली जाएंगे तेजस्वी?: महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर फाइनल डिसीजन के लिए आज दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात संभव है. सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव शाम को दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से होगी. माना जा रहा है कि आज सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी और कल हर हाल में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा.
राबड़ी आवास पर आरजेडी की बैठक: इस बीच पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी की अहम बैठक होने जा रही है. जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग होगी. इस बैठक में आरजेडी कोटे की सीट और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा.
क्या बोले आरजेडी प्रवक्ता?: आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि सीट बंटवारे में कहीं कोई पेंच नहीं है. उनके मुताबिक सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है. जल्द ही औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि समस्या तो एनडीए में है. दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है, फिर भी वहां सब ठीक नहीं है.
#WATCH | पटना, बिहार: राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, " महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है। सब ठीक है। सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। nda में सिर फुटव्वल है, लेकिन हमारे यहां सब ठीक है... भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती… pic.twitter.com/AKe7Hw1dkI— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2025
"महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है. सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी. एनडीए में सिर फुटव्वल है लेकिन हमारे यहां सब ठीक है."- मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
मुकेश सहनी भी नाराज: उधर, विकासशील इंसान पार्टी भी सीटों की संख्या को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक वीआईपी 40 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि आरजेडी किसी भी हाल में 20 से ऊपर जाने को राजी नहीं है. इतनी ही नहीं डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी को लेकर भी उनकी नाराजगी है.
माले ने किया सहनी का समर्थन: हालांकि सीपीआई माले ने डिप्टी सीएम पद के लिए मुकेश सहनी की दावेदारी का समर्थन किया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है. हालांकि अंतिम फैसला सभी घटकों दलों की सहमति से ही होना चाहिए.
क्या हो सकता है फॉर्मूला?: सूत्रों के मुताबिक आरजेडी अपने पास 130-135 सीट रखना चाहता है, जबकि कांग्रेस को 50-55 सीट का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं मुकेश सहनी को 18-20 और वामदलों को 40 सीट दी जा सकती है. इसमें माले को 20-22, सीपीआई को 4-5 और सीपीआईएम को 6 सीटें मिल सकती हैं.
