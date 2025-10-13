ETV Bharat / bharat

'चुनाव के बाद JDU का खात्मा..' 'BJP 142+ और JDU 101..' मनोज झा ने बताया NDA सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला

NDA सीट बंटवारे पर RJD का हमला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 13, 2025 at 1:27 PM IST 3 Min Read