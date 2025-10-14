ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव: जिताऊ सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान, राहुल-तेजस्वी निकालेंगे समाधान

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान सीटों की संख्या से अधिक जीत की अधिक उम्मीद वाली सीटों को लेकर है. कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह जानकारी दी.

पिछले हफ्ते राज्य के नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत हुई, लेकिन बीते रविवार को यह मुद्दा दिल्ली पहुंच गया. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच चर्चा के बाद इसका समाधान होने की संभावना है.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, दोनों दलों के बीच 13 अक्टूबर को पूरे दिन गुप्त वार्ता चली और एक बैठक के दौरान औपचारिक रूप से समझौता होने की संभावना है, जिसमें राहुल, तेजस्वी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे.

इस बीच, राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने बिहार में 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए तेजस्वी के साथ दो घंटे लंबी बैठक की.

हालांकि, चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो तेजस्वी यादव शाम को बिहार की राजधानी पटना लौट गए, जबकि बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने खड़गे के साथ उनके आवास पर देर रात तक चर्चा की. इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए शेष नामों को मंजूरी देने और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए 14 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया. इससे पहले 8 अक्टूबर को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग 25 नामों को मंजूरी दी गई थी.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस को तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और राज्य इकाई को सीईसी द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची को मंजूरी दिए जाने के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई करने के लिए कम से कम दो दिन की जरूरत है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र, जो पर्दे के पीछे हुई बातचीत में शामिल थे, ने कहा कि आरजेडी के साथ खींचतान जीतने योग्य सीटों को लेकर था, जिनकी मांग यह पुरानी पार्टी कर रही थी. उन्होंने 2020 के मामले का हवाला दिया जब कांग्रेस बहुत कमजोर थी और उसे आरजेडी की 70 सीटों की पेशकश पर सहमत होना पड़ा, जिसमें लगभग 45 सीटें ऐसी थीं जिन्हें आरजेडी ने वर्षों से नहीं जीता था.

दरअसल, आरजेडी ने कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें दी थीं, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा इस सबसे पुरानी पार्टी के लिए मुश्किल सीटें थीं. इसका असर कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर पड़ा और वह सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि 19 सीटों पर जीत के अलावा, इस पुरानी पार्टी ने एनडीए को 10 सीटों पर कड़ी टक्कर दी थी और वह 10 अन्य सीटें जीत सकती थी, जो गठबंधन में उसे कभी नहीं दी गईं.