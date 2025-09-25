ETV Bharat / bharat

बिहार में पहली बार चुनावी रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी, 26 सितंबर को कर सकती हैं बड़ी घोषणाएं

मोतिहारी: कांग्रेस की स्टार प्रचारक कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी. यह सभा मोतिहारी में आयोजित की जा रही है. प्रियंका गांधी के इस दौरे को पार्टी की बिहार में चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. आरजेडी और जेडीयू लगातार जनता से सरकार बनने पर कई वादे कर रही है. ऐसे में अब कांग्रेस अपने विजन से जनता को अवगत करा सकती है.

मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा: पटना के सदाकत आश्रम में भी उनका कार्यक्रम तय है, जहां वे महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगी. कांग्रेस से आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा होगी. वे दोपहर करीब 12:30 बजे मोतिहारी पहुंचेंगी.

बिहार में पहली बार गरजेंगी प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

महिला वोटरों पर फोकस!: इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आई थीं. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी यह पहली सभा है जो बिहार में होगी, यह महिला संवाद विशेष महत्व रखता है. क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना कांग्रेस की प्राथमिकता है.

मोतिहारी के गांधी मैदान में चल रही तैयारियां (ETV Bharat)

वोटर बेस को मजबूत करने की कोशिश: कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा पार्टी को मतदाताओं के बीच सक्रियता दिखाने और चुनावी मैदान में ऊर्जा भरने का अवसर देगा. मोतिहारी की सभा में प्रदेश और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है. प्रियंका गांधी का यह बिहार दौरा सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस के सामाजिक संपर्क और वोटर बेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है.