बिहार में पहली बार चुनावी रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी, 26 सितंबर को कर सकती हैं बड़ी घोषणाएं
बिहार में पहली बार 26 सितंबर को प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं. हालांकि यह उनका दूसरा बिहार दौरा है.
Published : September 25, 2025 at 1:46 PM IST
मोतिहारी: कांग्रेस की स्टार प्रचारक कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी. यह सभा मोतिहारी में आयोजित की जा रही है. प्रियंका गांधी के इस दौरे को पार्टी की बिहार में चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. आरजेडी और जेडीयू लगातार जनता से सरकार बनने पर कई वादे कर रही है. ऐसे में अब कांग्रेस अपने विजन से जनता को अवगत करा सकती है.
मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा: पटना के सदाकत आश्रम में भी उनका कार्यक्रम तय है, जहां वे महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगी. कांग्रेस से आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा होगी. वे दोपहर करीब 12:30 बजे मोतिहारी पहुंचेंगी.
महिला वोटरों पर फोकस!: इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आई थीं. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी यह पहली सभा है जो बिहार में होगी, यह महिला संवाद विशेष महत्व रखता है. क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना कांग्रेस की प्राथमिकता है.
वोटर बेस को मजबूत करने की कोशिश: कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा पार्टी को मतदाताओं के बीच सक्रियता दिखाने और चुनावी मैदान में ऊर्जा भरने का अवसर देगा. मोतिहारी की सभा में प्रदेश और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है. प्रियंका गांधी का यह बिहार दौरा सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस के सामाजिक संपर्क और वोटर बेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है.
पहले पूर्णिया में था कार्यक्रम: पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस दौरे से स्थानीय जनता में उत्साह बढ़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी. इससे पहले प्रियंका गांधी का पूर्णिया में चुनावी सभा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसे बदलकर मोतिहारी किया गया है.
'प्रियंका गांधी भरेंगी ऊर्जा': मोतिहारी जिला अध्यक्ष गप्पू राय ने कहा कि नवरात्रि में जिस प्रकार हमलोग मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, वह अपने संदेश से जिले के लोगों के बीच ऊर्जा भरेंगी. राहुल गांधी के पदयात्रा के जरिए पहले ही चंपारण में स्पष्ट रूप से बदलाव का शंखनाद हो चुका है.
"घर-घर अधिकार रैली में प्रियंका गांधी उपस्थित रहेंगी. अपने संदेश से जिले में ऊर्जा भरेंगी. बिहार में झूठी सरकार चल रही है. झूठे वादे पर सरकार चल रही है. बिहार से युवाओं का पलायन रुक नहीं रहा है. नीतीश सरकार के पैसा देकर वोट लेने का एजेंडा सबके सामने आ चुका है. लोगों को भीख नहीं अधिकार चाहिए. यहां के युवाओं को नौकरी चाहिए. 26 सितंबर को मंच से प्रियंका गांधी घोषणाएं करेंगी."- गप्पू राय, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, मोतिहारी
