बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10000 रुपये, पीएम मोदी कल जारी करेंगे राशि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे. इससे राज्य की लगभग 75 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी.

Bihar Election 2025 PM Modi to launch Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana on Sept 26
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File / ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 7:52 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 7:57 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी सहायता की घोषणा करने जा रहे हैं. पीएम मोदी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" का शुभारंभ करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे. इस योजना का शुरुआती खर्च कुल 7,500 करोड़ रुपये होगा.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार की यह एक बड़ी योजना है, इससे बिहार की लगभग 75 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी. वैसे तो इस योजना का ताना बाना काफी पहले से ही बुना जा रहा था, मगर इसकी घोषणा अब बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले की जा रही है ताकि इसका लाभ भी चुनाव में डबल इंजन की सरकार को मिल सके.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. यह योजना सार्वभौमिक प्रकृति की है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी पसंद के रोजगार या आजीविका गतिविधियों को शुरू कर सकें.

इस योजना के तहत प्रारंभिक अनुदान के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना होगी. यह योजना समुदाय आधारित होगी, जिसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि महिलाओं को उनके प्रयासों में सहायता मिले. उनके उत्पादों की बिक्री को समर्थन देने के लिए, राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों को और विकसित किया जाएगा.

पीएम मोदी लगातार स्वदेशी को बढ़वा देने की बात कर रहे हैं, और छोटे उद्योग जिसमें खासतौर पर महिलाएं जुड़ी होती हैं उन्हें यदि 10 हजार रुपये की सहायता राशि राज्य की सरकार की तरफ से मिलेगी तो इसका लाभ निश्चित तौर पर महिलाओं को मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और देसी उत्पादों को बढ़वा देने में सहायक होंगी.

बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा था. कुल मतदान प्रतिशत 57.05% था, जिसमें महिलाओं का मतदान 59.69% था. यह लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव था जब महिलाओं का मतदान पुरुषों (54.68%) से ज्यादा हुआ.

कुल मिलाकर इससे पहले महिलाओं के नाम पर राज्य की नीतीश सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुक्रवार को शुरू की जाने वाली महिला वोटर्स के लिए ये योजना मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखी जा रही है.

इस मुद्दे पर बिहार से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है और उन्हें सहायता देती आ रही है. आज बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं चुनाव को देखकर नहीं बल्कि पहले से ही एनडीए की सराकरें चाहे केंद्र में हो या राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समय समय पर सहायता देती आई हैं.

