प्रत्याशियों के लिए लकी साबित होता है ये 'चुनावी रसगुल्ला', जिसने भी खाया उसकी जीत पक्की!

56 वर्षों से गलफार रसगुल्ला जीत-हार का गवाह: गया जी मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर टेकारी विधानसभा का पंचानपुर बाजार है, यहां बाजार में पंडित जी का रसगुल्ला काफी प्रसिद्ध है. खास बात यह है कि पिछले 60 वर्षों से चुनाव में जीत हार का गवाह भी पंडित जी का रसगुल्ला रहा है.

समय की मांग बदलाव जरूरी है: पंडित जी की मिठाई का स्वाद प्रत्याशियों से लेकर हर मतदाता और नेताओं की जुबान पर होता है. मिठाई दुकान के मालिक अनिल मिश्र भी कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और बिना मिठाई के त्यौहार के रंग फीका होता है. दुकान पर ही रसगुल्ले के स्वाद का आनंद ले रहे स्थानीय लोग कहते हैं कि पंडित जी का मतलब लोगों के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए स्वादिष्ट रसगुल्ला है.

ये नेता चख चुके हैं 'चुनावी रसगुल्ला': जननायक कर्पूरी ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, जगन्नाथ मिश्रा, नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतनराम मांझी सहित कई नेता इस चुनावी रसगुल्ले या गलफार रसगुल्ले का स्वाद चख चुके हैं. डेढ़ से दो किलो का रसगुल्ला बनाने में तीन से चार घंटे का समय लगता है.

2 से 5 किलो तक का एक रसगुल्ला : दुकान मालिक के अनुसार यहां रोज 1 किलो से लेकर डेढ़ किलो और 2 किलो के रसगुल्ले की बिक्री खूब होती है, जबकि 2 किलो से अधिक वजन के रसगुल्ले ऑर्डर पर चुनाव, लगन और त्योहारों के अवसर पर शगुन के तौर पर लोग लेकर जाते हैं. उनकी दुकान के इस विशेष प्रकार के रसगुल्ला के बड़े-बड़े राजनेता कदरदान हैं. चुनाव प्रचार-प्रसार के साथ ही जीत के बाद यहां के स्थानीय नेता अपने शीर्ष नेतृत्व को तोहफे के रूप में 1 किलो वजन का एक रसगुल्ला से लेकर 5 केजी के वजन तक का रसगुल्ला भेजते हैं.

"पुष्पांकर पांडे कहते थे कि पंडित जी अब तो आप बड़का रसगुल्ला बनाइए. तभी हम चारों भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया कि इतना बड़ा रसगुल्ला बनाएंगे कि दूसरी जगह वो मिल नहीं सके. हुआ भी वैसा ही आज भी पूरे बिहार में इतना बड़ा और वजनी रसगुल्ला आपको पंडित जी के अलावा कहीं और नहीं मिल पाएगा." - सुनील मिश्र, दुकान मालिक

"कोई एक किलो का रसगुल्ला खा जाता है, कोई गिफ्ट करते हैं तो कई केक के तौर पर भी काटते हैं. चुनाव से इसका संबंध है या नहीं हम बता नहीं सकते, लेकिन कई बड़े नेता यहां आ चुके हैं. कर्पूरी ठाकुर ने इसका स्वाद चखा है. मेरे पिताजी ने यहां दुकान खोला था. इतना बड़ा रसगुल्ला हमने थाने के स्टाफ के कहने पर बनाया था और आईजी को गिफ्ट किया गया था. हमारा रसगुल्ला विदेश तक जा चुका है. "- जय किशोर मिश्र , दुकान मालिक

'पुलिस अधिकारी रोज खाते थे 10-12 रसगुल्ले': यहां ऑर्डर पर 5 केजी तक का एक रसगुल्ला बनता है. इतने वजनी और बड़े साइज के रसगुल्ला बनाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है. एक बार ग्राहक के रूप में एक पुलिस अधिकारी पुष्पांकर पांडे आए थे. वह मीठा खाने के बहुत शौकीन थे. यहां वह खाने आते थे तो छोटे साइज के 10 से 12 रसगुल्ला एक बार में खा जाते थे. जब कभी रसगुल्ला उन्हें कम संख्या में मिलता तो वह नाराज हो जाते थे.

ऐसे हुई थी 2KG का रसगुल्ला बनाने की शुरुआत: पंडित जी रसगुल्ले की दुकान की शुरुआत साल 1969 में चार भाइयों ने की थी. सुनील मिश्र बताते हैं कि 1969 में यह दुकान खुली थी. तब इसकी शुरुआत एक झोपड़ी से की गई थी, लेकिन आज 56 वर्षों में काफी अच्छी इसकी तरक्की हुई है. 50 ग्राम से लेकर ढाई किलो तक का एक रसगुल्ला यहां बनता है.

हालांकि दुकान मालिक का राजनीतिक बैक ग्राउंड बिल्कुल किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो भी एक आम वोटर की तरह ही चुनाव पर नजर रखते है. गलफार रसगुल्ला किंग पंडित जी भी आम लोगों की तरह ही टिकारी विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा विकास और कल्याणकारी योजनाओं का पूरी तरह नहीं होना बताते हैं.

बिना पंडित जी के रसगुल्ला के अधूरा है चुनाव प्रचार: ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पंडित जी की दुकान पर पहुंच कर टिकारी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे और वहां के समीकरण को लोगों से समझा है. बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, उस दौरान गयाजी के पंचानपुर बाजार की एक मिठाई दुकान 'पंडित जी मिठाई दुकान' चर्चा में होती है.

प्रत्याशियों के लिए चुनावी रसगुल्ला है शगुन: यही वजह है कि पंडित जी के रसगुल्ले का स्वाद कई मुख्यमंत्री और मंत्री भी चख चुके हैं. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए पंडितजी का रसगुल्ला चुनावी अभियान का शगुन भी है. खासकर टिकारी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जब अपने चुनावी प्रचार अभियान पर निकलते हैं तो शगुन के तौर पर वह पंडित जी का रसगुल्ला खाना नहीं भूलते हैं.

चुनावी रसगुल्ले की कीमत: इसकी पसंद, मांग और भव्यता का अंदाजा इसकी कीमत से लगा सकते हैं. यहां एक रसगुल्ला की कीमत 300 से लेकर 600 रुपए तक है. वैसे यहां 15 रुपए से 50 रुपए वाला भी एक रसगुल्ला मिलता है. इसका स्वाद लोगों को दूर-दूर से खींच लाता है.

मांझी के प्रत्याशी के लिए क्या खट्टा होगा रसगुल्ला?: एक पैर से दिव्यांग मुरली यादव पंडित जी का 100 ग्राम वाला रसगुल्ला खाते हुए टिकारी के वर्तमान हम पार्टी के विधायक अनिल शर्मा के कामों पर नाराजगी जाहिर करते हैं. उन्होंने कहा कि अबकी बार प्रत्याशी बदलना पहला मुद्दा है.

बिना पंडितजी के रसगुल्ला के अधूरा है चुनाव प्रचार (ETV Bharat)

"क्षेत्र में विकास ऐसा हुआ है कि विकास खोजने से भी नहीं मिलता है. जरा सा जनाब मेरे गांव की हालत चल कर देख लीजिए. सड़क तो दूर स्कूल की बदतर हालत देख लीजिए. नीतीश के राज में भी विकास नहीं हुआ है. अबकी बार जीतन राम मांझी जी के प्रत्याशी के लिए पंडित जी का रसगुल्ला खटास भरा साबित होगा."- मुरली यादव, दिव्यांग

टिकारी जिसे टेकारी भी कहा जाता है, ये गया जिले का एक अनुमंडल स्तरीय नगर है. कभी यह क्षेत्र टिकारी राजा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था जो मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान अपने चरम पर था. स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार टिकारी राज लगभग 250 वर्ष 1709 से लेकर 1958 तक अस्तित्व में रहा.

यह कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था बल्कि एक जमींदारी रियासत थी, जो 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी. उस समय 2046 गांव इसके अधीन थे. गयाजी मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ये क्षेत्र मोरहर और जमुना दो नदियों के बीच बसा हुआ है.

टिकारी विधानसभा सीट का इतिहास: टिकारी एक सामान्य सीट है. यहां अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 23.88 प्रतिशत बताई जाती है, जबकि मुस्लिम मतदाता की 6 प्रतिशत से अधिक आबादी है. 2020 के विधानसभा चुनाव में टेकारी में 31262 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 60.25 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक यहां संख्या बढ़कर 318059 हो गई थी. हालांकि अभी वोटर पुनरीक्षण के बाद यहां वोटरों की संख्या 3 हजार से अधिक बढ़ कर अब 321569 हो गई है.

बनाया जाता है 2 किलो का रसगुल्ला (ETV Bharat)

2020 में कांटे की टक्कर: 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर मांझी विधायक बने थे, जबकि 2020 में हम पार्टी के अनिल कुमार इस सीट से विधायक बने थे. टिकारी पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है. कई बार इसे जिला बनाने की मांग भी होती रही है. 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल कुमार को 70359 मत प्राप्त हुए थे, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रत्याशी सुमंत कुमार को 67729 वोट मिले थे. यहां हार का अंतर 2630 वोट ही थे.

यादव जाति की बड़ी आबादी : इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी यादव जाति की है. लगभग 72 हजार वोटर हैं, यहां भूमिहार जाति के लोगों की संख्या लगभग 40 हजार है. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एनडीए के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा के स्वजातीय प्रत्याशी सुमंत कुमार को उतारा था लेकिन स्वजातीय प्रत्याशियों फिर अनिल कुमार शर्मा भारी पड़े थे. जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टिकरी विधानसभा क्षेत्र में अगड़ी और पिछड़े राजनीति हावी होती है.

2015 में महागठबंधन की जीत: पिछड़ी जातियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय का साथ हो जाता है. ऐसे में जब भी यहां से स्वजातीय प्रत्याशी से अलग हो कर दूसरी जाति के प्रत्याशी महागठबंधन की ओर से बनाए गए उनकी जीत हुई है. उदाहरण के रूप में 2015 का विधानसभा चुनाव, जब एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला हुआ था तो उसमें महागठबंधन के जदयू प्रत्याशी अभय कुशवाहा की बड़ी जीत हुई थी और हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार की हार हो गई थी.

पंडित जी की दुकान (ETV Bharat)

स्वजातीय प्रत्याशी पर नजर: तब जदयू महागठबंधन में थी. 2015 में अभय कुशवाहा को 86975 वोट मिले थे जबकि अनिल कुमार को 55162 वोट मिले थे. लोकसभा चुनाव 2024 में यहां से राजद ने औरंगाबाद सीट जीत कर टिकारी विधानसभा क्षेत्र में 9242 वोटों से बढ़त बनाई थी. अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इस बार महागठबंधन ने अनिल कुमार के सामने स्वजातीय प्रत्याशी नहीं दिया तो जीत सुनिश्चित हो सकती है.

स्थानीय लोगों की राय: स्थानीय लोगों का कहना है कि हम इस बार विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे. हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो किसानों के लिए सोचे. लोगों को रोजगार दे.

"महिलाओं को 10-10 हजार दिया गया है, इतने पैसों से अस्पताल, यूनिवर्सिटी खोला जा सकता था या युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था. पैसे बांटकर लोगों को अपंग बनाया जा रहा है."- स्थानीय निवासी, टेकारी

"विकास कुछ नहीं है. सिर्फ मेन रोड चमक रहा है. गांव का हाल खराब है. पंचायत लेवल पर देखिए विकास नहीं है. बदलाव करना है. हम और जदयू को जनता ने मौका दिया लेकिन विकास नहीं हुआ. मेन रोड से पंचायत में जाने में 2 घंटा लगता है."- स्थानीय निवासी, टेकारी

"विकास की कोई जाति नहीं होती है. बच्चे दूर बढ़ने जाते हैं. विद्यालय उत्क्रमित नहीं हुआ है."- स्थानीय निवासी, टेकारी

