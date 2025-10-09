ETV Bharat / bharat

नित्यानंद राय से नहीं मिले चिराग! सीट बंटवारे पर नहीं बन रही बात, पटना में LJPR की आपात बैठक

पटना/दिल्ली: गठबंधन में टूट की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है. एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने से पहले गठबंधन के दलों ने अपनी-अपनी मांगें रख दी हैं. ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है. दिल्ली में नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे, लेकिन चिराग अपने मंत्रालय चले गए. ऐसे में चिराग पासवान की नाराजगी की अटकलों को अब और बल मिलने लगा है.

चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद राय: सूत्रों की माने तो भाजपा की ओर से चिराग पासवान को 22 सीटों का ऑफर मिला है, लेकिन चिराग कुछ खास सीटों को लेकर अड़े हुए हैं. ऐसे में उन्हें मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय को दी गई है. नित्यानंद राय गुरुवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए. लेकिन चिराग पासवान मंत्रालय के लिए निकल चुके थे. नित्यानंद ने चिराग की मां से लगभग 10-15 मिनट बातचीत की.

नाराजगी पर क्या बोले नित्यानंद राय: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से मुलाकात के बाद कहा, "हमारे भी अभिभावक और चिराग पासवान के भी अभिभावक, इस घर में हैं. हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे.

"किसने कहा कि चिराग नाराज हैं? चिराग पासवान नाराज नहीं हैं."- नित्यानंद राय, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री

चिराग के चेहरे पर दिखा तनाव: सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपीआर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि "बातचीत चल रही है. ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं. जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है. फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं." भले ही चिराग पासवान ने नाराजगी की खबरों पर चुप्पी साध ली है लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था.