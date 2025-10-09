नित्यानंद राय से नहीं मिले चिराग! सीट बंटवारे पर नहीं बन रही बात, पटना में LJPR की आपात बैठक
बीजेपी ने चिराग से बात करने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को सौंपी. वहीं पटना में पार्टी की आपात बैठक से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.
Published : October 9, 2025 at 12:22 PM IST
पटना/दिल्ली: गठबंधन में टूट की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है. एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने से पहले गठबंधन के दलों ने अपनी-अपनी मांगें रख दी हैं. ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है. दिल्ली में नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे, लेकिन चिराग अपने मंत्रालय चले गए. ऐसे में चिराग पासवान की नाराजगी की अटकलों को अब और बल मिलने लगा है.
चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद राय: सूत्रों की माने तो भाजपा की ओर से चिराग पासवान को 22 सीटों का ऑफर मिला है, लेकिन चिराग कुछ खास सीटों को लेकर अड़े हुए हैं. ऐसे में उन्हें मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय को दी गई है. नित्यानंद राय गुरुवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए. लेकिन चिराग पासवान मंत्रालय के लिए निकल चुके थे. नित्यानंद ने चिराग की मां से लगभग 10-15 मिनट बातचीत की.
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने LJP(RV) अध्यक्ष चिराग पासवान की मां से मुलाकात के बाद कहा, " हमारे भी अभिभावक और चिराग पासवान के भी अभिभावक, इस घर में हैं। हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2025
nda में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान… https://t.co/BMlyxqyjco pic.twitter.com/K3DX8WCohF
नाराजगी पर क्या बोले नित्यानंद राय: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से मुलाकात के बाद कहा, "हमारे भी अभिभावक और चिराग पासवान के भी अभिभावक, इस घर में हैं. हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे.
"किसने कहा कि चिराग नाराज हैं? चिराग पासवान नाराज नहीं हैं."- नित्यानंद राय, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री
चिराग के चेहरे पर दिखा तनाव: सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपीआर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि "बातचीत चल रही है. ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं. जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है. फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं." भले ही चिराग पासवान ने नाराजगी की खबरों पर चुप्पी साध ली है लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था.
LJPR की आपात बैठक: इस बीच अरुण भारती ने पटना में पार्टी की आपात बैठक बुलाई है. यह बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है. इस बैठक में सीट शेयरिंग पर मंथन किया जा रहा है. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडेय और सांसद शांभवी चौधरी सहित कई नेता मौजूद हैं.
क्या है चिराग की मांग? : लोजपा (आर) नेताओं से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ मुलाकात में चिराग पासवान की तरफ से 25 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी गई थी. इसके साथ एक विधान परिषद और एक राज्यसभा की सीट की भी मांग की गई है. पार्टी ने पांच लोकसभा सीटों में अधिकांश विधानसभा की सीटें देने की मांग की है. बीजेपी, जेडीयू और हम (HAM) के सीटिंग सीट पर भी लोजपा की तरफ से दावेदारी की गई है.
