ETV Bharat / bharat

सुबह-सुबह नीतीश कुमार से मिले धर्मेंद्र प्रधान, शाम को दिल्ली जाएंगे CM, बढ़ी हलचल - BIHAR ELECTION 2025

चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात की है. वहीं सीएम आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं. पढ़ें

Nitish Kumar and Dharmendra Pradhan Meeting
नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 10:45 AM IST

3 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली जाने वाले हैं. उससे पहले मंगलवार की सुबह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई है. धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम आवास गए थे. इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे.

दिल्ली जाएंगे CM: जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3:50 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है. सीएम नीतीश के दिल्ली रवाना होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है.

नीतीश कुमार से मिले धर्मेंद्र प्रधान: इस मुलाकात की जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज पटना में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आत्मीय भेंट हुई. बिहार के सर्वांगीण विकास, प्राचीन गौरव और वैभव को पुनर्स्थापित करने पर सार्थक चर्चा हुई.

"बिहार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में. बिहार एक बार फिर ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन रहा है. बिहार में समृद्धि और उन्नति की धारा अविरल बहती रहे, इसके लिए NDA समर्पित है."- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

पीएम के कार्यक्रम के बाद मुलाकात अहम: ऐसे जो जानकारी है उसके अनुसार, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के बीच एक राउंड की बैठक हुई है और उसके बाद सीटों को लेकर एक्सरसाइज शुरू है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश मुलाकात की है. ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार शामिल हुए थे और यह भी चर्चा थी कि सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ेगी. अब धर्मेंद्र प्रधान के दौरे के बाद इसमें गति आने की संभावना है.

सियासी हलचल तेज: इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी और बीजेपी एमएलसी संजय मयूख समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे. बिहार चुनाव से पहले एनडीए के इन दो बड़े नेताओं का मिलना काफी अहम माना जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई होगी. हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इसे आत्मीय भेंट करार दिया है.

चुनावी रणनीति हो रही तैयार!: बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे अब बहुत ज्यादा समय नहीं है. 30 सितंबर को चुनाव आयोग की ओर से अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव तिथि की भी घोषणा कर देगा. ऐसे में एक महीने से कुछ दिन अधिक अब चुनाव की घोषणा में समय बचा है.

एनडीए का चुनाव अभियान लगातार चल रहा है. विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं जिसमें सभी पांचो घटक दल के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं. फिलहाल दो चरणों के अभियान की घोषणा हुई है और एक दिन में 14 विधानसभा में कार्यक्रम किया जा रहे हैं . ऐसे में अब सब की नजर विधानसभा सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार के चयन पर लगी है.

ये भी पढ़ें

बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज, युवाओं के लिए CM नीतीश का खुलेगा पिटारा

बिहार चुनाव में 'आधी आबादी' बनेंगी गेमचेंजर! सवाल- नीतीश पर भरोसा या तेजस्वी को मिलेगा मौका?

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली जाने वाले हैं. उससे पहले मंगलवार की सुबह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई है. धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम आवास गए थे. इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे.

दिल्ली जाएंगे CM: जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3:50 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है. सीएम नीतीश के दिल्ली रवाना होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है.

नीतीश कुमार से मिले धर्मेंद्र प्रधान: इस मुलाकात की जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज पटना में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आत्मीय भेंट हुई. बिहार के सर्वांगीण विकास, प्राचीन गौरव और वैभव को पुनर्स्थापित करने पर सार्थक चर्चा हुई.

"बिहार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में. बिहार एक बार फिर ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन रहा है. बिहार में समृद्धि और उन्नति की धारा अविरल बहती रहे, इसके लिए NDA समर्पित है."- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

पीएम के कार्यक्रम के बाद मुलाकात अहम: ऐसे जो जानकारी है उसके अनुसार, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के बीच एक राउंड की बैठक हुई है और उसके बाद सीटों को लेकर एक्सरसाइज शुरू है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश मुलाकात की है. ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार शामिल हुए थे और यह भी चर्चा थी कि सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ेगी. अब धर्मेंद्र प्रधान के दौरे के बाद इसमें गति आने की संभावना है.

सियासी हलचल तेज: इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी और बीजेपी एमएलसी संजय मयूख समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे. बिहार चुनाव से पहले एनडीए के इन दो बड़े नेताओं का मिलना काफी अहम माना जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई होगी. हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इसे आत्मीय भेंट करार दिया है.

चुनावी रणनीति हो रही तैयार!: बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे अब बहुत ज्यादा समय नहीं है. 30 सितंबर को चुनाव आयोग की ओर से अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव तिथि की भी घोषणा कर देगा. ऐसे में एक महीने से कुछ दिन अधिक अब चुनाव की घोषणा में समय बचा है.

एनडीए का चुनाव अभियान लगातार चल रहा है. विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं जिसमें सभी पांचो घटक दल के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं. फिलहाल दो चरणों के अभियान की घोषणा हुई है और एक दिन में 14 विधानसभा में कार्यक्रम किया जा रहे हैं . ऐसे में अब सब की नजर विधानसभा सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार के चयन पर लगी है.

ये भी पढ़ें

बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज, युवाओं के लिए CM नीतीश का खुलेगा पिटारा

बिहार चुनाव में 'आधी आबादी' बनेंगी गेमचेंजर! सवाल- नीतीश पर भरोसा या तेजस्वी को मिलेगा मौका?

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNA NEWSDHARMENDRA PRADHAN MEET NITISHनीतीश कुमार धर्मेंद्र प्रधानBIHAR POLITICSBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.