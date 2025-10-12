NDA में सीट शेयरिंग पर बनी बात! जानें किसको-कितनी मिली सीट?
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है. बीजेपी-जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं.
Published : October 12, 2025 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव को दर्शाते हुए जनता दिल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) बीजेपी ने 2025 के चुनाव में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के आने से यह गणित काफी प्रभावित हुआ है.
सीट शेयरिंग के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ( रामविलास) के खाते में 29 सीटे आई हैं. जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को 6-6 सीटें मिली हैं.
हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया।— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 12, 2025
'बिहार है तैयार'
इस संबंध में धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया. एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं. बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार.
हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है।— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 12, 2025
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट
वहीं, संजय कुमार झा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसका खुशी से स्वागत कर रहे हैं और नीतीश कुमार को भारी बहुमत से फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट हैं." यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए एक बड़ी गिरावट है, जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था. बीजेपी भी 110 से नीचे आ गई है.
पिछली बार से बीजेपी-जेडीयू को कम सीटें
यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए एक बड़ी गिरावट है, जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था. वहीं, भाजपा भी 110 से नीचे आ गई है. 2020 में, विकासशील इंसान पार्टी (VIP), जो उस समय एनडीए का हिस्सा थी, उसने ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था.
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम (एस) को सात सीटें मिलीं थीं, जबकि लोजपा (तब अविभाजित) ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था. फिलहाल मांझी और पासवान दोनों अब 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं.
कब होगा मतदान?
उल्लेखनीय है कि बिहार में दो चरणों में मतदान होगा, 6 और 11 नवंबर को, और मतगणना 14 तारीख को होगी. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के महागठबंधन या भारत ब्लॉक ने अभी तक अपने बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है.
