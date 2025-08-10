पटना: बिहार में सरकार बनाने में मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका में रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी नजदीक है. इसबार महागठबंधन, एनडीए के अलावे एआईएमआईएम (AIMIM) और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट आमने-सामने होंगे.

किसे मिलेगा फायदा?: सवाल उठता है कि इसबार किस दल को MY समीकरण का फायदा मिलेगा? एक समय था जब 1990 से लेकर 2005 तक यादव और मुस्लिम वोटर राजद के साथ खड़ा था. हालांकि इसके बाद बीच में गड़बड़ी भी हुई, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से राजद को फायदा हुआ और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पायी.

बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)

MY वोट बैंक में सेंधमारी: महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का कारण सीमांचल में राजनीति चमका रही पार्टी AIMIM रहा. आरजेडी का MY समीकरण विधानसभा चुनाव 2020 में टूटटे नजर आया जब सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुसलमान की वोट बैंक में सेंधमारी की. पहली बार 5 सीटों पर जीत हासिल की. अन्य विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी को अच्छे वोट मिले. इसलिए इसका नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा.

राजद के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फ़ातिमी ने ओवैसी को लेकर कहा कि पहले वे बीजेपी के नेशनल लेवल के प्रवक्ता थे. अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो गए हैं. वे बिहार क्यों आते हैं और उनका मकसद क्या है, इस बारे में पूरी दुनिया जानती है. उनसे सवाल किया कि तेलंगाना के दूसरे इलाके में भी मुसलमान हैं, तो वे सिर्फ हैदराबाद से चुनाव क्यों लड़ते हैं.

"बिहार, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो अपनी पार्टी को लेकर पहुंच जाते हैं. ओवैसी का सीधा मकसद है कि जो सेक्यूलर पार्टियां है, उसे कमजोर करना है. अंदर से बीजेपी से हाथ मिला हुआ है और ऊपर से दिखाने के लिए कहते हैं कि वे बीजेपी को हराने के लिए आए हैं." -अली अशरफ फ़ातिमी, राजद नेता

AIMIM की उपस्थिति मजबूत: सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल जैसे जिले आते हैं. इनमें कुल 24 विधानसभा सीटें आती है और इस इलाके में ज्यादातर पिछड़ी जाति के लोग आते हैं. हालांकि, इसमें 47% आबादी मुसलमानों की है. इस लिहाज से इस इलाके में मुस्लिम वोट काफी अहम माने जाते हैं. ओवैसी ने पिछले चुनाव में सीमांचल के इन्हीं इलाकों में अपने ज्यादातर प्रत्याशी को भी उतारा था.

ओवैसी बड़ी चुनौती: पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 उम्मीदवारों को मौका दिया था. इनमें से 14 मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से थे. बाकी सीटें मिथिलांचल की थी. ओवैसी की पार्टी को अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट पर जीत मिली. यह सारे के सारे सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं.

बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)

सीमांचल अहम: मुस्लिम जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो किशनगंज में करीब 70% आबादी मुसलमानों की है. अररिया में 42 और कटिहार में करीब 38% मुसलमान हैं. सीमांचल का यह क्षेत्र में महागठबंधन के लिए बहुत अहम है. सीमांचल के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी को चुनकर महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी थी. हालांकि इसबार ओवैसी की पार्टी राजद से गठबंधन चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

राजद ने नहीं किया गठबंधन: AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी की तरफ से लालू प्रसाद को पत्र लिखा गया था. विपक्षी वोटो का बिखराब ना हो इसीलिए AIMIM इंडिया गठन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन इस पर राजद की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला.

"एक प्रयास किया था लेकिन जब इंडिया गठबंधन के नेता इस बात पर सहमत नहीं हुई तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है. पार्टी बिहार की ना केवल अल्पसंख्यक बल्कि अन्य सीटों पर भी तैयारी कर रही है. AIMIM बिहार की 100 सीटों पर मजबूत स्थिति में है. उन सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है." -अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM

राजद को अल्पसंख्यक से उम्मीद: 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीद है कि इस बार सभी अल्पसंख्यक एकजुट होकर राजद एवं इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट डालेंगे. राजद के वरिष्ठ नेता अली अशरफ ने दावा किया कि जितने अल्पसंख्यक वोटर हैं, वे महागठबंधन को वोट करेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे.

"अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लमान नहीं बल्कि सभी आते हैं. मुस्लिम के साथ सिख, बौद्ध, क्रिस्चन सभी हैं. ये लोग उधर जाएंगे, जो समाज में बराबरी की बात करे. मजहब के नाम पर पक्षपात नहीं करे. अल्पसंख्यक वोटर खुलेआम राजद के साथ हैं." -अली अशरफ फ़ातिमी, राजद नेता

मिथिलांचल और सीमांचल राजद का मजबूत गढ़ हुआ करता था. धीरे-धीरे कमजोर होता गया. इसपर अली अशरफ फ़ातिमी ने कहा कि मिथिलांचल में कुछ कमी आयी थी लेकिन अब नहीं है. पहले जितनी सीट पर जीत मिलती थी, वह अब दोहराया जाएगा. पकड़ कमजोर सभी पार्टी के साथ होता है.

एक बार आकड़ा पर गौर करें तो बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17%. तीन दर्जन से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. मुसलमान की कुल आबादी में 73% आबादी पिछड़े अल्पसंख्यक यानी पसमांदा समाज का है. शेष 27% आबादी मुस्लिम तबके के अपर कास्ट का है. अति पिछड़ा वोट बैंक की अगर बात कर ले तो बिहार में कुल मिलाकर 112 जातियां अति पिछड़ा समुदाय में है 112 में 27 जातियां अल्पसंख्यक समुदाय से है.

बिहार में मुस्लिम बहुल इलाका: बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें है. जिसमें 47 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इन 47 विधानसभा में मुस्लिम आबादी 20 से 45 प्रतिशत हैं. बिहार के सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया , कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं.

बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)

47 सीट महत्वपूर्ण: सीमांचल में सीटों का समीकरण 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं. इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक है. बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. 7 सीटों पर 30 फीसदी से ज्यादा हैं. इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30 फीसदी के बीच मुस्लिम मतदाता हैं. सीमांचल के इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी 40 से 70 फीसदी के करीब है.

राजद के MY समीकरण: 1990 में बीजेपी के सहयोग से लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने. लेकिन 2 वर्षों के बाद ही लालकृष्ण आडवाणी के राम रथ यात्रा को लालू प्रसाद समस्तीपुर में रोक दिया एवं लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई. लालू प्रसाद के इस निर्णय के बाद बिहार के मुसलमान खुलकर लालू प्रसाद के पक्ष में खड़े हुए. 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी की सरकार रही, अल्पसंख्यक समुदाय का पूरा समर्थन राजद की सरकार को रहा और उसे दौर में बना मुस्लिम यादव का समीकरण आज तक साथ खड़ा है.

बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)

जानकारों की राय: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि राजद का सबसे मजबूत जनाधार उसका MY समीकरण है. पिछले दो चुनाव से देखा जाए तो जब से ओवैसी की एंट्री बिहार के चुनाव में हुई है तब से मुसलमान का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हुआ है. बिहार की राजनीति में ओवैसी जितना मजबूत होंगे आरजेडी उतना घाटे में रहेगा.

ओवैसी की पार्टी के ऑफर के बाद भी राजद उनकी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं हो रहा है. क्योंकि पार्टी की तरफ से यह शर्त रखी गई थी कि सीमांचल उनके लिए छोड़ दिया जाए जो आरजेडी को मंजूर नहीं था." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

2020 बिहार विधानसभा चुनाव: 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ चुनाव लड़ा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी लेकिन एनडीए मात्र 125 सीटों पर की जीत दर्ज कर पाई.

बीजेपी 74 और जदयू 43 सीट जीतने में कामयाब हुई. इस विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटरों ने जदयू का साथ न देकर फिर से आरजेडी का साथ दिया. यही कारण है कि जदयू मात्र 15.40% वोट बैंक पर सिमट गई. सीमांचल में AIMIM ने भी अपने तरफ मुस्लिमों को खींचा. सीमांचल में 5 सीटों पर कब्जा जमाया.

महागठबंधन को ज्यादा वोट: 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 70% से अधिक वोट महागठबंधन को गया था. वहीं 11% से अधिक है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को और शेष मुसलमानों का वोट अन्य दलों को मिला, जदयू को भी कुछ वोट मिला था और कुल 19 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने.

जदयू को लगा बड़ा झटका: 2020 के चुनाव में जदयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी जीत नहीं पाया जबकि राजद ने 17 मुस्लिम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था तो कांग्रेस ने 10 को, सबसे अधिक आठ आरजेडी से मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं. दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम रहा जिसके पांच मुस्लिम विधायक 2020 में चुनाव जीते.

19 मुस्लिम विधायक: बिहार में सबसे अधिक 1985 में 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे. उस समय बिहार और झारखंड एक था. 2015 में लालू और नीतीश जब एक साथ थे तब 24 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में घटकर 19 रहा है. अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे हैं.

बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)

पीके की पार्टी भी मैदान में: इससे पहले तक एनडीए, महागठबंधन और कहीं ना कहीं AIMIM के बीच मुकाबला था, लेकिन अब प्रशांत किशोर भी सामने हैं. जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं. पार्टी के स्थापना के बाद यह घोषणा की थी कि आबादी के हिसाब से जनसुराज प्रत्याशी का चयन करेगी. बिहार में लगभग 18% आबादी के हिसाब से 43 सीटों पर जनसुराज अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा कर सकती है. सीमांचल में लगातार प्रशांत किशोर लोगों से मिल रहे हैं और पदयात्रा भी कर चुके हैं.

मुस्लिम वोटरों को एक नया विकल्प: जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पिछले 30 वर्षों से लालू प्रसाद भाजपा का भय दिखाकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में रखे हुए हैं. लेकिन अब अल्पसंख्यक लालटेन का तेल का काम नहीं करेगा. मुस्लिम वोटरों को एक नया विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में मिल गया है.

"विधानसभा चुनाव में न केवल सीमांचल बल्कि पूरे बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन जन सुराज को मिलेगा. प्रशांत किशोर पहले ही बता चुके हैं कि आबादी के अनुसार उस समुदाय को टिकट दिया जाएगा. इस हिसाब से बिहार में 40 से अधिक सीट मुस्लिम उम्मीदवारों को जन सुराज देने जा रही है." -संजय ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता, जन सुराज

एनडीए को लाभ: विशेषज्ञ मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के तीन दावेदार आरजेडी, ओवैसी और प्रशांत किशोर राजनीति के मैदान में दिखाई दे रहे हैं. यदि मुस्लिम मतदाताओं के वोट में भी गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा लाभ एनडीए गठबंधन को मिलेगा. तेजस्वी यादव को इस बात का आभास है.

"सीमांचल के मुस्लिम समुदाय के छोटे-बड़े नेताओं को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं. मुस्लिम वोटरों के बिखराव को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर और ओवैसी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं. प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह भी सीमांचल के इलाके से ही आते हैं, जहां उनका अच्छा प्रभाव है." -सुनील पांडेय वरिष्ठ पत्रकार

