कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राजनीति के कई पुराने चेहरे फिर से सुर्खियों में हैं. इन्हीं में एक नाम मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज निवासी डॉ. मोहम्मद नबी हसन (45) का है. यह वही शख्स हैं जो अब तक 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 17वीं बार अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं.

17वीं बार चुनाव लड़ने की तैयारी में नबी: पंच से लेकर लोकसभा तक का चुनाव लड़ चुके डॉ. मोहम्मद नबी हसन पेशे से इंटीरियर डेकोरेटर हैं और उनका कारोबार कोलकाता में चलता है. सिर्फ तीन बार ही जमानत बच पाई है, लेकिन हार के बावजूद उनका जुनून बरकरार है. उन्होंने दो बार अपनी ही मां के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है.

'धरती पकड़' के रूप में पहचान: नबी हसन का सफर बहुत हद तक धरती पकड़ के नाम से मशहूर काका जोगिंदर सिंह के जैसा है, जिन्होंने 1962 से लेकर 1998 तक का हर चुनाव लड़ा था. फिर चाहे वो पार्षद का हो या राष्ट्रपति का. तमिलनाडु के पद्मराजन भी इसी राह पर चल चुके हैं, जो अबतक रिकॉर्ड 238 बार चुनाव लड़ चुके हैं.

2006 के चुनाव में जीत: नबी हसन दो बार अपनी ही मां के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं. फिर भी परिवार में राजनीतिक मतभेद को कभी कटुता में नहीं बदलने दिया. डॉ. नबी हसन ने अपना पहला चुनाव 2006 में पंच पद से लड़ा था. उस वक्त उन्होंने अपने समर्थकों के कहने पर नामांकन दाखिल किया और पहली ही बार में जीत हासिल कर पंच बने. यह जीत उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी.

2 बार मां से मुकाबला: इसके बाद 2008 में उन्होंने नगर पंचायत बानगियां वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ा, जबकि उनकी मां जयबुन्नी साह ने वार्ड नंबर 12 से मैदान संभाला था. नतीजा दोनों ही उम्मीदवार रनरअप रहे, लेकिन नबी हसन के भीतर राजनीति का जोश और बढ़ गया. 2010 में नबी हसन ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि इसमें उन्हें जीत नहीं मिली.

मां की जीत, बेटे की हार: फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2013 में नगरपालिका के पार्षद पद से चुनाव लड़ा. इस बार भी दिलचस्प मुकाबला हुआ. वे वार्ड 5 से लड़े और उनकी मां वार्ड 12 से लड़ीं. नतीजा मां जीत गईं और बेटा हार गया.

2013 में उन्होंने एमएलसी चुनाव के लिए भी प्रयास किया, लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. फिर 2014 में उन्होंने वैशाली लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. इस चुनाव में उन्हें 22,455 वोट मिले, जो बिना किसी पार्टी समर्थन के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था.