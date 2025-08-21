ETV Bharat / bharat

क्या बिहार चुनाव 2025 में आखिरी सियासी पारी खेलेंगे लालू यादव और नीतीश कुमार? - BIHAR ELECTION 2025

35 साल से बिहार की सियासत लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है लेकिन क्या इस बार दोनों आखिरी पारी खेलेंगे?

Bihar Election 2025
लालू और नीतीश की आखिरी सियासी पारी! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 2:55 PM IST

9 Min Read

पटना: बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है. चुनाव से ठीक पहले लालू यादव को फिर से आरजेडी की कमान सौंप गई है. पिछले दिनों राहुल गांधी की रैली में वह पुराने रंग में नजर आए. वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए फिर से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी मुहर लग चुकी है. जेडीयू की तरफ से '25 से 30, फिर से नीतीश' का नारा दिया जा रहा है. ने केवल दोनों की पार्टी, बल्कि गठबंधन भी काफी हद तक उन पर ही निर्भर है. बढ़ती उम्र और खराब सेहत की वजह से दोनों के लिए मुश्किलें भी कम नहीं है. ऐसे में ये उनका अंतिम चुनाव भी हो सकता है.

दोनों जेपी के शिष्य और दोनों बने सीएम: लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति एक साथ ही शुरू हुई थी. दोनों जेपी आंदोलन की उपज रहे हैं. दोनों बिहार के मुख्यमंत्री भी बने. लालू जहां राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं नीतीश जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. अब दोनों 75 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं, लिहाजा सेहत दोनों के लिए समस्या बनती जा रही है.

लालू और नीतीश की आखिरी सियासी पारी? (ETV Bharat)

25 से 30 फिर से नीतीश: हालांकि जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ये नहीं मानते हैं कि यह नीतीश कुमार की आखिरी पारी होगी. वे दावा करते हैं कि बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए उनको ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी. '25 से 30 फिर से नीतीश' जो हमारा लक्ष्य है, वह परिणाम में भी तब्दील होगा.

Nitish Kumar
जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"राजनीति एक चक्रीय व्यवस्था है, जिसे कोई रोक नहीं सकता लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि नीतीश कुमार शासन-व्यवस्था से अलग हो रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री फिर से एनडीए के नेता के रूप में सीएम की कुर्सी पर स्थापित होंगे."- अरविंद निषाद, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

Nitish Kumar
बेटे निशांत के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'लालू नेता नहीं विचारधारा': वहीं, लालू यादव के सक्रिय राजनीति से अलग होने के सवाल पर आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि लालू प्रसाद किसी व्यक्ति का नाम नहीं हैस बल्कि एक विचारधारा भी हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच और सिद्धांत को अब हमारे नेता तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं.

Lalu Yadav
लालू यादव (ETV Bharat)

"लालू जी सिर्फ नेता नहीं है, वह तो एक विचारधारा, सोच, सिद्धांत एवं विज्ञान हैं, जो अजर एवं अमर रहेगा. उन्हीं के सोच एवं पदचिह्नों पर बिहार की राजनीति चल रही है. लालू प्रसाद की सोच सिद्धांत जो अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को मजबूती प्रदान करती है. उसी को तो हमारे नेता तेजस्वी यादव अब आगे बढ़ा रहे हैं."- अरुण यादव, प्रवक्ता, आरजेडी

Lalu Yadav
तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

दोनों जेपी आंदोलन की उपज: नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों के करीबी नेताओं में प्रेम कुमार मणि की गिनती होती है. बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेम कुमार मणि का कहना है कि पिछले 35 वर्षों से दोनों बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में है. जेपी आंदोलन की छात्र राजनीति से हुए सक्रिय राजनीति में जुड़े और उसे समय उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देखकर राजनीति की शुरुआत की थी लेकिन अब एक 78 साल के और दूसरे 75 साल के करीब के हो गए हैं.

Nitish Kumar
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या कहते हैं करीबी?: प्रेम कुमार मणि का कहना है की राजनीति में उम्र मायने रखती है. जब राजनीति में लालू प्रसाद सत्ता में आए थे तो उनका पहला 5 साल बहुत अच्छा रहा. वही हाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है. शुरुआती 5 साल में उन्होंने बेहतरीन काम किया. जहां तक उनकी आखिरी पारी का सवाल है तो राजनीति अब तेजी से बदल रही है. कई युवा नेता सामने आ चुके हैं. ऐसे में आने वाला समय युवाओं का होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है.

Lalu Yadav
नीतीश कुमार और लालू यादव (ETV Bharat)

"बिहार की राजनीति में इन दोनों ने लंबी लकीर खींची है. अब इन दोनों को स्वत: राजनीति से अलग होना चाहिए और नई पीढ़ी के लोगों को राजनीति में आने का अवसर देना चाहिए. 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है. उसमें राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा होना चाहिए नया बिहार."- प्रेम कुमार मणि, पूर्व विधान पार्षद

मध्यमवर्गीय परिवार में लालू का जन्म: लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक मध्यमवर्गीय यादव परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम कुंदन राय और माता का नाम मरछिया देवी था. लालू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. छात्र राजनीति के दौरान ही साल 1974 में वह जेपी आंदोलन में शामिल हो गए, जिसने उन्हें एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया. वहीं 1977 में वह पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए.

90-97 तक रहे बिहार के सीएम: 1990 में लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार ने गरीबों, पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू कीं. उनकी छवि एक जननायक के रूप में बनी. उन्होंने अपने कार्यकाल में पिछड़ों को न केवल बोलने का अधिकार दिया बल्कि सामाजिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया. चारा घोटाला के आरोप के बाद 1997 में उनको इस्तीफा देना पड़ा. उसी साल उन्होंने आरजेडी का गठन किया.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

मनमोहन सरकार में रेल मंत्री भी रहे: जब 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार का गठन हुआ, तब लालू यादव रेल मंत्री बने. उनके कार्यकाल में भारतीय रेलवे में कई सुधार किए गए. गरीबों के लिए गरीब रथ जैसी ट्रेन चला कर उन्हें एक संदेश देने का प्रयास किया कि एसी बोगी में अब गरीब भी सफर कर सकते हैं.

Lalu Yadav
राहुल गांधी के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

स्वतंत्रता सेनानी परिवार में नीतीश का जन्म: नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर के कल्याण बिगहा में हुआ था. उनके पिता कविराज राम लखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि माता परमेश्वरी देवी (गृहिणी) थीं. गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नामांकन लिया. 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को (NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाने लगा है). सीएम नीतीश कुमार यहां से विद्युत अभियांत्रिकी में ग्रेजुएट हुए.

संपूर्ण क्रांति आंदोलन से शुरुआत: 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए 'संपूर्ण क्रांति आंदोलन' से राजनीति में पूरी तरह कूद गए. इस आंदोलन ने उन्हें राजनीति में सक्रिय कर दिया. इमरजेंसी के बाद वह सक्रिय राजनीति में आ गए. पहले दो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था लेकिन 1985 में वे पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने. वहीं, 1989 में बाढ़ से पहली बार सांसद बने.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

लालू के साथ की राजनीति: 1990 में बिहार की राजनीति में नया बदलाव हुआ. लालू जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उनको नीतीश कुमार का भी साथ मिला लेकिन लालू के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा दिनों तक सत्ता में साथ नहीं रही. कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर नए राजनीतिक दल में साथ देने का निर्णय लिया. 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया.

लंबे समय तक रहे बिहार के सीएम: 1989 में पहली बार सांसद बनने वाले नीतीश कुमार 6 बार 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी लोकसभा के सदस्य चुने गए. पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में 1990 में केंद्र में कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बने. 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री और 2000 में फिर से केंद्र में कृषि मंत्री बनाए गए. 2001 में भी रेल मंत्री बने. उन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है.

Nitish Kumar
20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि 1974 के आंदोलन से उपजे इन दोनों राजनेताओं के इर्द-गिर्द ही बिहार की राजनीति तीन दशक से अधिक समय से घूम रही है. हालांकि इसमें रामविलास पासवान भी शामिल रहे हैं. 90 से लेकर 2005 तक लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासन रहा है, जबकि 2005 से अब तक नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता है.

Lalu Yadav
लालू यादव के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"मोटे तौर पर लालू और नीतीश ही बिहार की राजनीति के केंद्र रहे हैं. दोनों 75 की उम्र को पार कर गए हैं. स्वास्थ्य भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है. लालू के साथ तो कानूनी अड़चनें भी हैं. जहां तक आखिरी पारी का सवाल है तो ये सच है कि अब युवाओं के हाथ में कमान आनी चाहिए. इसलिए मुमकिन है कि 2025 का चुनाव इन दोनों नेताओं के लिए आखिरी पारी साबित हो."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

