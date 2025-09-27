ETV Bharat / bharat

25 साल से नहीं मिली जीत, फिर से मैदान में उतरेंगे 'लालू प्रसाद यादव', इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

बिहार के 'लालू प्रसाद यादव' पिछले 25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं. इसबार भी मढ़ौरा विधानसभा से मैदान में उतरेंगे.

Bihar election 2025
लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 5:01 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 5:26 PM IST

पटना: फिल्म 'मांझी द माउंटन मैन' का एक डायलॉग काफी मशहूर है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (दशरथ मांझी) कहते हैं 'जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं'. यही डायलॉग बिहार के सारण जिले के रहने वाले 'लालू प्रसाद यादव' पर सटीक जमता है. पिछले 25 साल से लगातार असफल हो रहे हैं, लेकिन आज तक हौसला कम नहीं हुआ. इसलिए आज भी मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं.

फिर से चुनावी मैदान में: जादो रहिमपुर के रहने वाले 'लालू प्रसाद यादव' कभी राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे. एक बार फिर से बिहार चुनाव 2025 में मैदान में उतरने वाले हैं. 'लालू प्रसाद यादव' इसबार मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है.

लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

"जब तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं बनूंगा, तब तक मैं चुनाव लड़ता रहूंगा. हार नहीं मानूंगा. मुझे आशा है कि मढ़ौरा की जनता उन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर किसी संवैधानिक पद पर जरूर भेजेगी." -लालू प्रसाद यादव, निर्दलीय प्रत्याशी, मढ़ौरा विधानसभा

पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक: बार-बार असफलता मिलने के बाद भी पिछले 25 साल से सभी तरह के चुनाव लड़ते आए हैं. इसमें पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक के लिए चुनाव लड़े और नामांकन करा चुके हैं. साल 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराया था, लेकिन रद्द हो गया था.

पिछले चुनाव में 19वें नंबर पर रहे: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी मैदान में उतरे थे, 19वें नंबर पर रहे थे. 818 वोट मिले थे. राजद से जीतेंद्र कुमार राय को जीत मिली, जिन्हें 59, 812 वोट मिले थे. जदयू से अल्ताफ आलम दूसरे नंंबर पर रहे थे, इन्हें 48,427 वोट मिले. तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी से विनय कुमार को 6,550 वोट मिले.

कौन लड़ सकता है विधानसभा चुनाव?

  • भारत का नागरिक
  • न्यूनतम 25 वर्ष उम्र
  • मतदाता सूची में नाम
  • अपराध दोष मुक्त (गंभीर मामले)
  • न्यायिक दिवालिया न हो
  • मानसिक रूप से सक्षम

सुप्रीमो के कहने पर नाम वापस लिए: 'लालू यादव' बताते हैं कि एक चुनाव में राजद सुप्रीमो ने बुलाकर कहा था कि वे जितेंद्र राय के खिलाफ नामांकन वापस ले लें. पार्टी में महत्वपूर्ण पद दे दिया जाएगा. इसके बाद वे महाराजगंज सीट से चुनाव लड़े थे.

2001 में पहली बार चुनाव लड़े: ईटीवी भारत से बातचीत में 'लालू प्रसाद यादव' बताते हैं कि उन्होंने पहली बार 2001 में पंचायत चुनाव लड़ा. हालांकि तब से लेकर आज तक इन्हें सफलता नहीं मिली. हर साल चुनाव के लिए अपना नामांकन कराया है. कई बार नामांकन रद्द भी हुआ.

MLA-MLC बनने का सपना: 'लालू प्रसाद यादव' पहली बार 2001 में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद 2006, 2009 व 2011 में पंचायत स्तर के चुनाव लड़े. 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव और 2015 व 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े. 2016 और 2023 में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी मैदान में उतरे, 2020 शिक्षक निर्वाचन, 2022 में त्रिस्तरीय निकाय एमएलसी चुनाव भी लड़े.

लालू यादव को 7 बच्चे: 'लालू प्रसाद यादव' मढ़ौरा अनुमंडल कोर्ट के कार्यालय में एक वकील नीरज कुमार सिन्हा के सहायक के रूप में कार्य करते हैं. इनके सात बच्चे हैं, राजद सुप्रीमो से मात्र 2 बच्चे कम हैं. वकील के सहायक के साथ साथ खेती-बाड़ी भी करते हैं.

मढ़ौरा विधानसभा: सारण का मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वर्तमान विधायक जितेंद्र राय हैट्रिक लगा चुके हैं. इसके पहले दो बार उनके पिता यदुवंशी राय भी यहां से विधायक रहे हैं. नीतीश सरकार में राजद कोटे से कला संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं. इसबार 2025 में एनडीए और महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग नहीं हुई है, जिस कारण प्रत्याशी को घोषणा का इंतजार है.

लालू प्रसाद यादवमढ़ौरा विधानसभाMARHAURA ASSEMBLYBIHAR ELECTION 2025LALU PRASAD YADAV

