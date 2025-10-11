ETV Bharat / bharat

'हमारे पास विकल्प खुले हैं..' JP नड्डा और जीतनराम मांझी की मुलाकात के बाद HAM नेता का बड़ा बयान

क्या जीतनराम मांझी एनडीए से अलग होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हम नेता ने 'विकल्प खुले होने' की बात कही है. पढ़ें खबर..

JITAN RAM MANJHI
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 6:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ घटक दलों के नेताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. कभी चिराग पासवान, कभी जीतनराम मांझी और कभी उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों की गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता ने 'हमारे पास विकल्प खुले हैं' का बयान देकर सूबे की सियासत में गरमाहट बढ़ी दी है.

'हमारे पास विकल्प खुले हैं..': हम पार्टी के नेता राजेश पांडे ने कहा कि हमारे नेता बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपने विचार बता दिए हैं. हमारे पास विकल्प खुले हैं, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता. उन्होंने कहा कि हम लोग सीटों को लेकर अपने रुख पर कायम हैं.

"बातचीत जारी रहेगी. हमने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपने विचार बता दिए हैं. हमारे पास विकल्प खुले हैं, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता. हम अपने रुख पर अडिग हैं और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे."- राजेश पांडे, नेता, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा

बयान का क्या मतलब?: राजेश पांडे ने ये बयान तब दिया है, जब थोड़ी देर पहले ही हम संरक्षक जीतनराम मांझी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है. विकल्प खुले होने के हम नेता के बयान से ऐसा जाहिर होता है कि नड्डा के साथ मांझी की मुलाकात बहुत सकारात्मक नहीं रही है.

JITAN RAM MANJHI
पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

नड्डा से दिल्ली में मिले मांझी: इससे पहले केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई. हालांकि पत्रकारों से बात किए बगैर ही मांझी वहां से बाहर निकल गए.

पहले भी बयान दे चुके हैं मांझी: इसी महीने की 8 तारीख को जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खलबली मचा दी थी. उन्होंने महाभारत के प्रसंग से जुड़ी पंक्ति का जिक्र कर न केवल अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, बल्कि बीजेपी और एनडीए को चेतावनी भी दी. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम. HAM वही खुशी से खाएंंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे.'

एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेंच: दरअसल, एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है. बीजेपी और जेडीयू में तो डील हो चुकी है लेकिन जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नहीं है. हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि बातचीत अंतिम दौर में है और कल तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा.

JITAN RAM MANJHI
अमित शाह के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला?: वैसे तो कोई भी संभावित फॉर्मूला अबतक सामने नहीं आ पाया है लेकिन सूत्रों के मुताबिक चिराग को 20-22, मांझी को 10 और कुशवाहा को 7 सीट की पेशकश की गई है. वहीं बाकी सीटें बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटेगी, जिसमें बीजेपी से एक अधिक सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार सकता है.

JITAN RAM MANJHI
हम संरक्षक जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

कितनी सीट चाहते हैं मांझी: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी अपनी पार्टी के लिए कम से कम 15 सीट चाहते हैं. उनका तर्क है कि मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 8 सीट पर जीतना जरूरी है. लिहाजा 8 सीटों पर जीत के लिए 15 से 20 सीटों पर लड़ना होगा.

ये भी पढ़ें:

जीतन राम मांझी का छलका दर्द, कहा- 'दे दो केवल 15 ग्राम'

बिहार चुनाव 2025: NDA में फंसा पेंच, चिराग और मांझी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें !

नहीं मिली 20 सीटें तो अकेले लड़ेंगे 100 सीटों पर चुनाव, जीतन राम मांझी ने सहयोगी दलों को दिखाईं आंखें

NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज जीतन राम मांझी? बेटे संतोष सुमन ने बतायी पूरी सच्चाई

जीतनराम मांझी की सीट पर चिराग पासवान की नजर, अरुण भारती ने कहा- 'सिकंदरा पर हमारी दावेदारी'

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025जेपी नड्डा से मिले जीतनराम मांझीएनडीए में सीट बंटवाराSEAT SHARING IN NDAJITAN RAM MANJHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.