'NDA को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है' सीट शेयरिंग से नाराज जीतन राम मांझी

पटना: काफी मंथन के बाद आखिरकार रविवार को बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया. जेडीयू और बीजेपी 101-101, चिराग पासवान (LJPR) को 29 सीट, जीतन राम मांझी (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) को 6-6 सीट दी गई है. सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने नाराजगी और दुख जताया है.

'मन में दुख'- जीतन राम मांझी: जीतन राम मांझी ने कहा कि हम जिस जाति से आते हैं, कुछ भी कठिनाई होती है तो उसमें जीना सीखा है. दो लोकसभा की सीट और एक राज्यसभा का सीट देने की बात पहले भी कही गई थी. लेकिन एक लोकसभा का सीट मिला था. हम संतुष्ट हुए और कहीं कुछ नहीं बोले. विधानसभा चुनाव में 15 की मांग थी लेकिन उनलोगों ने 6 सीट दी है. मन में दुख जरूर है लेकिन हम NDA के निर्णय के खिलाफ में नहीं हैं, संतुष्ट हैं.

नाराज हैं जीतन राम मांझी नाराज?: एनडीए के सीट शेयरिंग में केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिलीं हैं. इससे जीतन राम मांझी नाराज हैं. सीट शेयरिंग के बाद उन्होंने कहा कि , NDA को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है''. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि, ''मैं अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हूं.''

''देखिए, आलाकमान ने जो तय किया, वो निर्णय स्वीकार है, लेकिन 6 सीटें देकर हमारे महत्व को कम करके आंका गया है, जिसका हो सकता है कि NDA को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.'' - जीतन राम मांझी, संस्थापक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा

जीतन राम के खाते में ये सीटें: सूत्रों की मानें तो मांझी को एनडीए ने जो सीटें दी हैं, उनमें सिकंदरा, कुटुंबा, बाराचट्टी, इमामगंज, टेकारी, अतरी शामिल हैं. इन इलाकों में मांझी का प्रभाव माना जाता है.