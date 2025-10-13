ETV Bharat / bharat

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

क्या सीट बंटवारे से बिहार एनडीए के घटक दल खुश नहीं है? जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के रुख तो यही बताते हैं. पढ़ें खबर..

BIHAR NDA
जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भले ही एनडीए में सीट बंटवारा हो गया हो लेकिन लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि गठबंधन के नेता कल से लगातार अपने बयानों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. जीतनराम मांझी जहां खुलकर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कविता और शेरो-शायरी के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रहे हैं. बीजेपी और जेडीयू खेमे में भी कुछ यही आलम है, सिर्फ चिराग पासवान के खेमे में खुशी झलक रही है.

एनडीए में सीट बंटवारे से नाराजगी: रविवार को एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हुआ था. सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की. सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 101-101 सीटें आईं, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली. वहीं, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गईं हैं. मांझी और कुशवाहा कम सीट मिलने से खुश नहीं हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सीट बंटवारे से मांझी खुश नहीं: सीट बंटवारे के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी. उन्होंने कहा, 'आलाकमान ने जो फैसला किया है, हम उसे स्वीकार करते हैं लेकिन छह सीटें देकर उन्होंने हमें कमतर आंका है. इसका एनडीए पर असर पड़ सकता है.'

'मन में दुख तो है लेकिन..': जीतनराम मांझी इतना बोलकर भी चुप नहीं हुए. उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर अपना दुख-दर्द जाहिर किया. हालांकि उन्होंने अपने बयान से ये भी बता दिया कि वह एनडीए में ही रहेंगे. हम संरक्षक ने कहा कि मन दुखी जरूर है लेकिन फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे.

"हमें 6 सीट मिली हैं. मन में दुख जरूर है लेकिन हम एनडीए के निर्णय के खिलाफ में नहीं हैं, संतुष्ट हैं. जो मिला है, उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे. हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम संरक्षक

BIHAR NDA
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और अन्य नेता (ETV Bharat)

कुशवाहा ने किया भावुक पोस्ट: वहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीट बंटवारे के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई. मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों-लाखों लोगों का मन दुखी होगा. आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा लेकिन आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे.

उपेंद्र कुशवाहा ने आगे लिखा कि किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो बाहर से दिखतीं हैं लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं, जो बाहर से नहीं दिखतीं. हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है. आरएलएम चीफ ने कहा कि आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित? फिर कुछ आने वाला समय बताएगा.

किसने रची कुशवाहा के खिलाफ साजिश?: सोमवार को एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए लिखा, 'आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की.'

सीट बंटवारे से चिराग का खेमा गदगद: एनडीए में सीट बंटवारे से सबसे अधिक खुश लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) है, क्योंकि चिराग पासवान ने हार्ड बार्गेनर की तरह 29 सीट झटककर अपनी झोली में ली. लोकसभा में जरूर उनके 5 सांसद हैं लेकिन विधानसभा में उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं है. समस्तीपुर से पार्टी सांसद शांभवी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी हम सौ फीसदी स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करेंगे.

"हमारा टारगेट है कि कैसे इन 29 सीट पर प्रदर्शन को मेंटेन कर सकें. लोकसभा चुनाव में हम 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर 5 सांसद वाली पार्टी बने. लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की स्थिति थी, आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं. इस स्थिति को हमें विधानसभा की जमीन पर उतारकर काम करना है."- शांभवी चौधरी, सांसद, एलजेपीआर

चिराग पर गिरिराज का निशाना?: इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्ट्राइक रेट के बहाने 2010 का जिक्र कर बिना नाम लिए चिराग पासवान को निशाने पर लिया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'ये होता है असली स्ट्राइक रेट. आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं. 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास. 243 में से जीतीं 206 सीटें. जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीतीं, स्ट्राइक रेट 81%. बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%. इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई, तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे. आज भी प्रभारी हैं.

क्या बोले बीजेपी नेता?: हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए में कोई नाराज नहीं है. उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी गठबंधन के नेता के साथ-साथ हमारे अभिभावक भी हैं. वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए ने सफलता पूर्वक सहमति के आधार पर बिहार की जनता के हित में निर्णय लिया है, यह सफल रहेगा. भारी बहुमत से सरकार भी बनाएंगे और बिहार के विकास की गति को तेज गति से बढ़ाएंगे.

"उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन के नेता हैं. एनडीए पांडवों की तरह एकजुट है और दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं. सब ठीक है. एनडीए ने पहले सीट बंटवारे की घोषणा की है."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

जेडीयू ने कहा- एकजुट हैं हम: बीजेपी की तरह जेडीयू ने भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सही करार दिया है. वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सब कुछ ठीक है. कहीं, कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा, 'एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और समझदारी से चुनाव लड़ रहे हैं. जैसे सीटों की संख्या घोषित हुई, वैसे ही कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, यह भी बता दिया जाएगा.'

क्यों टली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस?: सीट बंटवारे के बाद रविवार को बताया गया था कि सोमवार को शाम 4 बजे एनडीए घटक दलों की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, जहां सीटों और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा लेकिन आज जानकारी दी गई कि अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के रुख को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. कई दलों ने प्रत्याशियों को बुलाकर सिंबल देना शुरू कर दिया है.

BIHAR NDA
अमित शाह के साथ नीतीश कुमार और अन्य नेता (ETV Bharat)

आरजेडी का जेडीयू पर तंज: इधर, आरजेडी ने एनडीए में सीट बंटवारे तहत जेडीयू-बीजेपी की बराबर-बराबर सीटों पर लड़ने के फैसले पर चुटकी ली है. राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि 101-101 के रूप में नहीं, बल्कि 142-101 के रूप में देखा जाना चाहिए. उनका तर्क है कि जेडीयू की 101 सीटों के अलावे बाकी की 142 सीटें बीजेपी की है, जिसमें से उसने अपने सहयोगियों को 41 सीटें दी है. इस तरह बीजेपी अब एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है.

"मैं इसे 142 और 101 देख रहा हूं. BJP+ 142 और JDU 101. नीतीश कुमार कई वर्षों से भाजपा को कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं. बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से नेस्तनाबूद कर दी गई, उन्हीं के लोगों के द्वारा."- डॉ. मनोज झा, राज्यसभा सांसद सह आरजेडी प्रवक्ता

ये भी पढ़ें:

'NDA को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है' सीट शेयरिंग से नाराज जीतन राम मांझी

'चुनाव के बाद JDU का खात्मा..' 'BJP 142+ और JDU 101..' मनोज झा ने बताया NDA सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला

बिहार NDA में सीट बंटवारे का ऐलान, 101-101 पर JDU-BJP, चिराग-29 और मांझी-कुशवाहा के हिस्से 6-6 सीटें

BIHAR NDA
JITAN RAM MANJHI
UPENDRA KUSHWAHA
एनडीए में सीट बंटवारे से नाराजगी
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

