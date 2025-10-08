NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज जीतन राम मांझी? बेटे संतोष सुमन ने बतायी पूरी सच्चाई
NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से जीतन राम मांझी नाराज हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी को साइड लाइन होने नहीं देंगे.
Published : October 8, 2025 at 1:12 PM IST
पटना: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. एनडीए के छोटे दलों की महत्वाकांक्षा ने भाजपा और जदयू की मुश्किल बढ़ा रखी है. सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी कम नहीं हुई थी कि केंद्रीय मंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी नाराज होकर दिल्ली छोड़ दिया. जीतन राम मांझी असम के लिए रवाना हो गए हैं और वह 10 अक्टूबर को दिल्ली लौट सकते हैं. दिल्ली में जीतन राम मांझी ने इशारों-इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें इस बार सम्मानजनक सीट चाहिए.
NDA में सीट बंटवारे पर मांझी के सख्त तेवर: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा "सीटों को लेकर हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है. हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं, कि इतना सीट मिले, जिससे बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाए. यह अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते.
"हम बस चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, इसलिए यही हमारी मुख्य मांग है. अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तब भी हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन हम एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम पार्टी प्रमुख
सीट शेयरिंग को लेकर NDA की बैठक: सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है. वहीं बीजेपी कार्यालय में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हो रही है. इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं. इन सबके बीच जीतन राम मांझी नाराज होकर दिल्ली से असम रवाना हो गए हैं.
सोशल मीडिया में छलका मांझी का दर्द: पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर सीट शेयरिंग को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की है. जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि 'हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खायेंगे, परिजनों पर असी ना उठायेंगे.
'सीट शेयरिंग फॉर्मले से नाराज हैं मांझी'- सूत्र: हम पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर नाराज चल रहे हैं. पार्टी के एक वरिष्ठ शख्स और जीतन राम मांझी के करीबी ने कहा कि जो ऑफर भाजपा के द्वारा दिए जा रहे हैं वह जीतन राम मांझी को स्वीकार्य नहीं है और वह नाराज हैं. जीतन राम मांझी सम्मानजनक सीटें चाहते हैं.
हम पार्टी की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बराबर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, जबकि हम पार्टी के पास चार विधायक एक सांसद और एक विधान पार्षद हैं.
घटक दलों की बढ़ी महत्वकांक्षा!: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पांच घटक दल हैं, और तमाम दलों की महत्वाकांक्षा भी जग गई है. सीट शेयरिंग एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा होना है.
ईटीवी भारत संवाददाता डॉ रंजीत कुमार ने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन से खास बातचीत की.
सवाल: सीट शेयरिंग को लेकर हम पार्टी की उम्मीदें क्या हैं?
जवाब: उम्मीद नहीं विश्वास है. हम एनडीए के प्रति वफादार रहे हैं. हमने अपनी बात रख दी है. सेकंड राउंड की बातचीत फिर से होगी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं को एनडीए नेता महत्व देंगे.
सवाल: आपने 20 सीटों की मांग की थी क्या आपको इतनी सीटें मिल जाएगी.
जवाब: हमने अपनी बात रखी है. हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाए इसके लिए हम लोग लंबे समय से कम कर रहे हैं. पार्टी को मान्यता मिलने के लिए हमारे साथ या आठ विधायक होने चाहिए और इतने सीट जीतने के लिए हमें अधिक सीटों पर लड़ना होगा हमने अपनी भावना से भाजपा के बड़े नेताओं को अवगत करा दिया है.
सवाल: आपके पास मैच जिताऊ उम्मीदवार कितने हैं, क्योंकि एनडीए के नेता मैच जीताउ कैंडिडेट के बारे में पूछते हैं.
जवाब: विधानसभा चुनाव 2025 को एनडीए दो तिहाई मतों से जीतने जा रही है. चुनाव बड़े नेताओं के चेहरे पर लड़ी जाती है.नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा. कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होती है. कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनका अपना व्यक्तिगत वोट होता है. मेरी पार्टी में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए के टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं.
सवाल: सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा कुछ दल सांसद के अनुपात में टिकट चाहते हैं. कुछ दल जातिगत वोट बैंक के आधार पर हिस्सेदारी चाहते हैं तो कुछ दल विधायकों की संख्या के अनुपात में टिकट चाहते हैं.
जवाब: सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारा परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक भी विधायक नहीं है लेकिन उन्हें भी सीटें मिलनी चाहिए. दलों को उनके हैसियत के हिसाब से सीटे दी जानी चाहिए.
सवाल: एनडीए के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है क्या आश्वासन मिला है.
जवाब: हमने अपना चरित्र दिखलाया है और हम एनडीए के लिए समर्पित रहे हैं. हमें प्रलोभन भी मिला फिर भी हमने उसे अस्वीकार कर दिया. लोकसभा चुनाव के दौरान हमें हमें दो लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट का वादा किया गया था लेकिन नहीं मिला. हमने कुर्बानी देने का काम किया है.
सवाल: सिकंदरा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी दावा कर रही है.
जवाब: सिकंदरा सीट हमारा सीटिंग सीट है. सिकंदरा सीट को छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठाता है.लोग तो प्रधानमंत्री के सीट पर भी दावा कर सकते हैं.
सवाल: तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं क्या बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने को कहा है.
जवाब: यह बीजेपी की रणनीति हो सकती है जरूरी नहीं है कि हर पार्टी इस नीति पर कम करें.
सवाल: क्या आपको 10 से अधिक सीटें मिल जाएगी.
जवाब : हम सम्मानजनक सीट की उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद पर हम गठबंधन में काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन हमारी चिंता को समझने का काम करेगी.
सवाल: क्या संतोष मांझी और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे.
जवाब: हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे. बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के बजाय प्रत्याशियों को मदद करनी चाहिए. मैं चाहूंगा कि मेरे बजाय एक हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़े.
सवाल: क्या चिराग पासवान मान जाएंगे.
जवाब: हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक साथ आए हैं. एनडीए ने बेहतर काम किया है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कम कर रहे हैं उससे साफ है कि हम 2010 के नतीजे को दोहराने जा रहे हैं. 166 सीट पर तो हम मजबूत हैं लेकिन हमारी जीत इससे अधिक सीटों पर होगी.
सवाल: आरजेडी को कितनी सीटे मिल पाएगी.
जवाब: जिस विचारधारा के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल बनी थी, उससे वह भटक गए हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति 2010 वाली होने वाली है या वह 25 के भीतर सिमटने वाले हैं.
मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए 8 सीटों पर जीत की जरूरत: जीतन राम मांझी की पार्टी हम को बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त पार्टी के तौर पर 8 सीटों पर जीत चाहिए. ऐसे में मांझी पहले ही कह चुके हैं कि आठ सीटों पर जीत के लिए कम से कम हमें 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा.
लोकसभा में HAM का प्रदर्शन: लोकसभा चुनाव में HAM के प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में मांझी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे लेकिन सभी सीटों पर हार मिली. वहीं 2024 में एक मात्र गया सीट से जीतनराम मांझी लड़े और पहली बार लोकसभा पहुंचने में उन्हें कामयाबी मिली.
विधानसभा चुनाव और HAM: बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में हम ने 21 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी. वहीं 2020 में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 4 पर सफलता मिली.
2020 में HAM के 4 विधायक : 2020 में HAM के 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. इमामगंज से जीतनराम मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टिकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी विधायक बने.