NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज जीतन राम मांझी? बेटे संतोष सुमन ने बतायी पूरी सच्चाई

पटना: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. एनडीए के छोटे दलों की महत्वाकांक्षा ने भाजपा और जदयू की मुश्किल बढ़ा रखी है. सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी कम नहीं हुई थी कि केंद्रीय मंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी नाराज होकर दिल्ली छोड़ दिया. जीतन राम मांझी असम के लिए रवाना हो गए हैं और वह 10 अक्टूबर को दिल्ली लौट सकते हैं. दिल्ली में जीतन राम मांझी ने इशारों-इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें इस बार सम्मानजनक सीट चाहिए. NDA में सीट बंटवारे पर मांझी के सख्त तेवर: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा "सीटों को लेकर हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है. हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं, कि इतना सीट मिले, जिससे बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाए. यह अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते. संतोष सुमन से एक्सक्लूसिव बातचीत (ETV Bharat) "हम बस चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, इसलिए यही हमारी मुख्य मांग है. अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तब भी हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन हम एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम पार्टी प्रमुख सीट शेयरिंग को लेकर NDA की बैठक: सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है. वहीं बीजेपी कार्यालय में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हो रही है. इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं. इन सबके बीच जीतन राम मांझी नाराज होकर दिल्ली से असम रवाना हो गए हैं. जीतन राम मांझी (ETV Bharat) सोशल मीडिया में छलका मांझी का दर्द: पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर सीट शेयरिंग को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की है. जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि 'हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खायेंगे, परिजनों पर असी ना उठायेंगे. 'सीट शेयरिंग फॉर्मले से नाराज हैं मांझी'- सूत्र: हम पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर नाराज चल रहे हैं. पार्टी के एक वरिष्ठ शख्स और जीतन राम मांझी के करीबी ने कहा कि जो ऑफर भाजपा के द्वारा दिए जा रहे हैं वह जीतन राम मांझी को स्वीकार्य नहीं है और वह नाराज हैं. जीतन राम मांझी सम्मानजनक सीटें चाहते हैं. हम पार्टी की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बराबर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, जबकि हम पार्टी के पास चार विधायक एक सांसद और एक विधान पार्षद हैं. अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी (ETV Bharat) घटक दलों की बढ़ी महत्वकांक्षा!: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पांच घटक दल हैं, और तमाम दलों की महत्वाकांक्षा भी जग गई है. सीट शेयरिंग एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा होना है. ईटीवी भारत संवाददाता डॉ रंजीत कुमार ने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन से खास बातचीत की. संतोष सुमन (ETV Bharat) सवाल: सीट शेयरिंग को लेकर हम पार्टी की उम्मीदें क्या हैं? जवाब: उम्मीद नहीं विश्वास है. हम एनडीए के प्रति वफादार रहे हैं. हमने अपनी बात रख दी है. सेकंड राउंड की बातचीत फिर से होगी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं को एनडीए नेता महत्व देंगे. सवाल: आपने 20 सीटों की मांग की थी क्या आपको इतनी सीटें मिल जाएगी. जवाब: हमने अपनी बात रखी है. हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाए इसके लिए हम लोग लंबे समय से कम कर रहे हैं. पार्टी को मान्यता मिलने के लिए हमारे साथ या आठ विधायक होने चाहिए और इतने सीट जीतने के लिए हमें अधिक सीटों पर लड़ना होगा हमने अपनी भावना से भाजपा के बड़े नेताओं को अवगत करा दिया है.