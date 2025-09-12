ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देने वाले ये दल हुए गुमनाम, राजनीति के नक्शे से क्यों गायब हुईं पार्टियां?

ऐसे दल जो कभी कांग्रेस का विकल्प बनकर आए, पीएम-सीएम तक बनाया और देश की राजनीति में छा गए लेकिन आज वो गुमनाम हो गए-

वो दल जिनका था कभी जलवा
वो दल जिनका था कभी जलवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 10:17 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार और देश की राजनीति में कई ऐसे दल हुए जो आज गुमनामी में खो गये हैं. एक समय इन दलों का जलवा था. मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री और कर्पूरी ठाकुर सहित राज्यों में कई मुख्यमंत्री भी वैसे दलों के हुए लेकिन अलग विचारधारा और सत्ता की महत्वाकांक्षा ने ऐसे दलों को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया.

कभी पावरफुल, आज पावरलेस : हालांकि ऐसे ही दलों से निकले आज की राजनीति में कई दल राज्य और देश की सत्ता में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. गुमनामी में जाने वाले बड़े दलों की बात करें तो उसमें जनता पार्टी, जनता दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल जैसे दलों का नाम लिया जा सकता है. आज इन दलों का देश की राजनीति में कोई नामलेवा भी नहीं है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

कांग्रेस को बाहर करने वाले ये दल मैदान से बाहर : ऐसे तो चुनावी साल में राजनीतिक दल बड़ी संख्या में नजर आने लगते हैं, लेकिन चुनाव बाद उनकी गतिविधियां समाप्त हो जाती है. एक समय ऐसा माना जाता था कि देश से कांग्रेस की सत्ता जाने वाली नहीं है, लेकिन उसे उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका ऐसे ही दलों ने निभाई. फिर वो दल आज भी गुमनामी में चले गए हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम जनता पार्टी का लिया जा सकता है. उसके बाद जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल और इसी तरह के कई छोटे-बड़े दल जो एक समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उनकी चर्चा तक नहीं होती है.

विरोधी विचारधारा का एकसाथ आना : राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि जनता पार्टी और जनता दल का गठन जिन परिस्थितियों में हुआ उसमें अलग-अलग विचारधारा के लोग एक साथ जुटे थे. समान विचारधारा नहीं होने और फिर बाद में सत्ता की महत्वाकांक्षा ने भी ऐसे दलों को गुमनामी में भेज दिया. दलों के बिखराव से जो नए दल बने अब वह परिवारवाद में सिमट कर रह गये हैं. नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपवाद के तौर पर नाम लिया जा सकता है लेकिन यहां भी सेकंड लाइन का लीडर डेवलप नहीं हो पाया.

"जनता पार्टी और जनता दल अलग-अलग विचारधारा वाले लोगों के मेल से बने थे. समान विचारधारा की कमी और सत्ता की महत्वाकांक्षा ने इन्हें गुमनामी में भेज दिया. इन दलों के बिखराव से बने नए दल परिवारवाद में सिमट गए हैं. नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपवाद के रूप में है, लेकिन यहां भी सेकंड लाइन का लीडर विकसित नहीं हो पाया." - सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ

bihar election 2025
कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat)
रणनीतिक अभाव से गुमनामी की ओर गए दल?
: पिछले चार दशक से बिहार की सत्ता में सक्रिय और नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि जनता पार्टी, जनता दल और ऐसे ही कई दलों के गुमनाम हो जाने के पीछे मुख्य वजह इनका गठन ही परिस्थितियों और तात्कालिक मुद्दों को लेकर किया गया था.

'आइडियोलॉजी की कमी और दल में व्यक्तिवाद' : जनता पार्टी और जनता दल में आईडियोलॉजी का अभाव था, साथ ही ये भविष्य को लेकर कोई रणनीति नहीं बना पाए. धरातल पर भी इनका कोई संगठन खड़ा नहीं हो पाया. व्यक्तिवाद हावी होने की वजह से भी इन दलों के गुमनामी की बड़ी वजह बनी. वशिष्ठ नारायण सिंह का यह अभी कहना है कि यह भी सच्चाई है बड़े दलों में कई नेता हुए जिनकी विचारधारा कमजोर जरूर हुई, लेकिन समाप्त नहीं हुई. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा आज भी आगे बढ़ रहा है. नीतीश कुमार इसे आगे बढ़ा रहे हैं.

"जनता पार्टी, जनता दल और अन्य कई दलों के गुमनाम होने का मुख्य कारण उनका तात्कालिक मुद्दों पर आधारित गठन और भविष्य की रणनीति का अभाव था. व्यक्तिवाद भी बड़ी वजह रही. बड़े दलों में विचारधारा कमजोर हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा आज भी जीवित है, और नीतीश कुमार इसे आगे बढ़ा रहे हैं."- वशिष्ठ नारायण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जेडीयू

bihar election 2025
अनुग्रह नारायण सिंह (ETV Bharat)

दलों का बदल गया स्वरूप : राजद के वरिष्ठ नेता और कभी नीतीश कुमार के नजदीकी बिहार विधानसभा के 10 सालों तक अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी का कहना है जनता पार्टी का गठन अलग-अलग विचारधारा के दलों के मेल से हुआ था उसमें जनसंघ भी था और समाजवादी विचारधारा के लोग भी थे जो बाद में अलग-अलग हो गये. वैसे दल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए उनका रूप बदल गया.

"जनता पार्टी का गठन विभिन्न विचारधारा के लोगों के मेल से हुआ था. इसमें जनसंघ और समाजवादी विचारधारा के लोग शामिल थे. दल पूरी तरह खत्म नहीं हुए, उनका स्वरूप बदल गया. जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने जो दल खड़ा किया, उनके प्रभाव से आज के बड़े राजनेता राज्य और केंद्र में भूमिका निभा रहे हैं."- उदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ नेता, आरजेडी

जनता पार्टी : 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का गठन हुआ. जनता पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन, भारतीय जन संघ, भारतीय लोकतंत्र सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसी पार्टियों के एक साथ आने से निर्माण हुआ था. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए क्योंकि 'इंदिरा गांधी विरोधी लहर' के कारण जनता पार्टी को बहुमत मिला.

bihar election 2025
मोरारजी रणछोड़जी देसाई (ETV Bharat)

जनता पार्टी से मोरारजी देसाई बने पीएम : जनता पार्टी से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने साथ ही 7 राज्यों में जनता पार्टी ने राज्य की सत्ता भी संभाली, जिसमें बिहार के जनता पार्टी के प्रमुख सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बने. लेकिन 2 साल भी वह बिहार की सरकार को नहीं चल पाए. 1980 के चुनाव में फिर से कांग्रेस बिहार में लौट आयी और जनता पार्टी बिखर गयी.

जनता पार्टी पांच दलों में बिखरा : बिहार में 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी से टूटे पांच दल मैदान में उतरे. बिहार में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण बना क्योंकि पांच दलों के अलग-अलग चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के कारण वोट का बिखराव हुआ. इस तरह से जनता पार्टी न केवल केंद्र में बल्कि बिहार में भी गुमनामी के अंधेरे में चला गया.

लोकदल का विलय : पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 26 सितंबर 1979 को जनता पार्टी सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी और अन्य दलों को मिलाकर इसका गठन किया था. 1982 में लोकदल का बड़ा विभाजन हुआ. एक गुट का नेतृत्व चरण सिंह कर रहे थे, तो दूसरे गुट में कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमये, बीजू पटनायक, देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे. 1983 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल का जनता पार्टी में विलय हो गया. वहीं चरण सिंह वाले गुट के लोकदल का भी विलय जनता पार्टी में 1988 में कर दिया गया. लोकदल भी पूरी तरह से गायब हो गया.

जब पावर में था जनता दल : 11 अक्टूबर 1988 को बीपी सिंह ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जनता दल का गठन किया. 1989 में बोफोर्स घोटाले के बाद राजीव गांधी की 'कांग्रेस आई' चुनाव हार गई तो राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने. वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन मिला.

bihar election 2025
वी. पी. सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री (ETV Bharat)

मूल 'जनता दल' समाप्त : जनता दल में जन मोर्चा, जनता पार्टी गुट, लोक दल गुट, कांग्रेस जगजीवन, तमिल मुनेत्र मुन्नानी जैसे दल शामिल हुए. हालांकि 1996 में जनता दल ने संयुक्त मोर्चे के तहत चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रीय कांग्रेस से ही समर्थन लेकर सरकार बनया. हालांकि सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली. इसके बाद जनता दल का विभिन्न गुटों में बिखराव होने लगा. जिसमें बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड जैसी क्षेत्रीय पार्टियों बनीं. और मूल जनता दल पूरी तरह से गायब हो गया.

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जलवा : जननायक कर्तव्य ठाकुर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, आज उस सोशलिस्ट पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है. 1980 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में ही 'लोकदल' बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बना और कर्पूरी ठाकुर उसके नेता बने. आज उस लोकदल का भी नाम लेने वाला कोई नहीं है. आज कर्पूरी ठाकुर राम मनोहर लोहिया की पार्टी की नहीं बल्कि उनकी विचारधारा की ही चर्चा होती है. लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की ओर से उनकी विचारधारा पर चलने की बात कही जाती है.

बिहार के गुमनाम हुए दलों का इतिहास
क्षेत्रीय पार्टीनेता / नेतृत्वविलय हुई पार्टीआज के हालात
समता पार्टीस्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिसजनता दल यूनाइटेडबिहार की प्रमुख पार्टी, बाद में विलय
जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिकपप्पू यादवभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसआज पार्टी कांग्रेस में शामिल
समाजवादी जनता दलदेवेंद्र प्रसाद यादवडेमोक्रेटिक राष्ट्रीय जनता दलविलय के बाद सक्रिय नहीं
भारतीय सब लोग पार्टीअरुण कुमारलोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)विलय के बाद अस्तित्व समाप्त
राष्ट्रीय लोक समता पार्टीउपेंद्र कुशवाहाजनता दल यूनाइटेडविलय के बाद सक्रिय नहीं
लोकतांत्रिक जनता दलस्वर्गीय शरद यादवराष्ट्रीय जनता दलविलय के बाद पार्टी समाप्त
समग्र समाज पार्टीनागमणिराष्ट्रीय लोक समता पार्टीविलय के बाद अस्तित्व समाप्त
बिहार की पुलिस पार्टीआनंद मोहनजदयू (परिवार के सदस्य)1990 के दशक में चर्चा में थी, अब नहीं

स्वरूप बदलकर अब भी कई दल सत्ता की धुरी बने : आज देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 क्षेत्रीय दल और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं. चुनाव के समय कई नए दल सामने आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में चुनाव के बाद गुमनाम हो जाते हैं. कई बड़े दलों से निकले नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने अलग पार्टी बनाई. आज लालू की आरजेडी, नीतीश की जदयू और पासवान की लोजपा मुख्य धुरी हैं. भले ही कई बड़े दल गुमनाम हो गए लेकिन उनसे निकले नए दल आज बिहार और देश की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार की राजनीतिBIHAR POLITICSJANTA DALकर्पूरी ठाकुरBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.