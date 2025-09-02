पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में कई पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार मैदान में हैं. आधा दर्जन से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार चुनावी मैदान में हैं जिनमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, कर्पूरी ठाकुर, दरोगा प्रसाद राय और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं.

सीएम नीतीश के बेटे को लेकर भी चर्चा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चा है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता भी बढ़ी है. हालांकि निशांत के चुनाव लड़ने की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है लेकिन चर्चा इस बार जोरों पर है. यानी इस बार कई पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य इस बार चुनावी दंगल में ताल ठोंकते दिखेंगे.

1- लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार : लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे. चर्चा है कि दो सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ सकते हैं. तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे. वहीं पार्टी और परिवार से निकल जाने के बावजूद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं. तेज प्रताप कहते हैं कि यदि तेजस्वी महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो हम राघोपुर से लड़ेंगे. तेज प्रताप की तैयारी भी चल रही है.

2- पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का परिवार : जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे. झंझारपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है. अभी वे उद्योग मंत्री हैं और उनकी भी तैयारी जोर से चल रही है.

3- कर्पूरी ठाकुर का परिवार : कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री हैं. बड़े बेटे राजनीति से दूर रहे, लेकिन परिवार के सदस्य प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हैं. कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉ. जागृति प्रशांत किशोर की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं.

4- दरोगा राय का परिवार : दरोगा राय के बेटे चंद्रिका राय विधानसभा का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं. चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या को लेकर भी चर्चा होती रहती है, हालांकि उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.

5- जीतन राम मांझी का परिवार : जीतन राम मांझी के परिवार के कई सदस्य इस बार चुनाव में दिखेंगे. मांझी की बहू दीपा मांझी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी. मांझी की समधन भी चुनाव लड़ेंगी यह तय है. परिवार से नया सदस्य भी चुनावी मैदान में दिख सकता है.

6- बीपी मंडल का परिवार

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के परिवार से निखिल मंडल इस बार भी मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाई थी. इस बार भी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है.

7- सतीश प्रसाद सिंह का परिवार : बिहार के 5 दिनों के मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुनील कुमार सिंह जदयू में शामिल हो गए थे. ये अभी भागलपुर और खगड़िया में सक्रिय हैं. यदि टिकट मिला तो वे चुनाव लड़ सकते हैं.

8- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार : नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ी है. कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि निशांत को चुनाव लड़ाया जाए. नीतीश कुमार ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि निशांत राजनीति में एंट्री कर सकते हैं. पटना या नालंदा से चुनाव लड़ने की संभावना है. नीतीश के भांजे मनीष कुमार भी राजनीति में सक्रिय हैं और जदयू आईटी सेल की जिम्मेदारी देखते हैं. उनकी भी एंट्री को लेकर चर्चा है.

क्रमांक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम कार्यकाल (वर्ष) परिवार का सदस्य (चुनाव लड़ने की संभावना) 1 बीपी मंडल 1968 निखिल मंडल 2 सतीश प्रसाद सिंह 1968 सुनील कुमार सिंह 3 दरोगा राय 1970 चंद्रिका राय 4 कर्पूरी ठाकुर 1970-1971, 1977-1979 डॉ. जागृति 5 जगन्नाथ मिश्रा 1975-1977, 1980-1983, 1989-1990 नीतीश मिश्रा 6 लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी 1990-1997, 1997-2005 तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव 7 जीतन राम मांझी 2014-2015 दीपा मांझी 8 नीतीश कुमार 2005-वर्तमान (अंतराल सहित) निशांत कुमार (बेटा) , मनीष कुमार (भांजा)

पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवारों की नजर : वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ कहते हैं कि बिहार में कई सियासी परिवार एसे हैं जिनका रसूख आज भी कायम है. जगन्नाथ मिश्रा से लेकर कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में लालू-राबड़ी और जीतन मांझी के परिवार की चर्चा होती है. ऐसे में इस बार भी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य चुनाव में उतर सकते हैं.

''इस बार भी कई पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य चुनाव में उतर सकते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन निशांत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. उनके चुनाव लड़ने की जब चर्चा होती है तो कभी दीघा से तो कभी अन्य स्थान से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है. निशांत चुनाव लड़ते हैं तो उनको अपने पिता के नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा.''- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार

पारिवारिक विरासत के सहारे कई नेता : राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि ये नेता अपने पिता या दादा के नाम का सहारा जरूर लेते हैं. तेजस्वी यादव आज जो भी हैं, वह लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के कारण ही हैं. हालांकि इन नेताओं ने अपनी मेहनत से भी पहचान बनाई है. फिर भी आज की राजनीति में सिर्फ नाम से चुनाव जीतना संभव नहीं है. मजबूत गठबंधन और दल का सहारा जरूरी है.

चुनाव में पड़ेगी रसूख की जरूरत : पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा मिथिलांचल से चुनाव जीतते हैं. नीतीश मिश्रा ने भी अपनी पहचान बना ली है और बिना जगन्नाथ मिश्रा के नाम के इस्तेमाल के भी चुनाव जीत रहे हैं. हालांकि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी इस बार चुनाव लड़ेंगी. मांझी जी का गया क्षेत्र में विशेष प्रभाव है. केंद्र में मंत्री भी हैं. ऐसे में उनकी बहू को जीतन राम मांझी के रसूख की जरूरत पड़ेगी.

''भले ही पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों ने बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन उनकी पहचान ही अपने पिता या दादा के नाम पर है. तेजस्वी यादव आज जो भी हैं वह लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के कारण ही हैं. इसी तरह जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र होने का लाभ नीतीश मिश्र को मिलता है. क्योंकि, मिथिलांचल में जगन्नाथ मिश्रा बड़ा नाम है. यह सही है कि इन लोगों ने अपनी मेहनत से अलग पहचान भी बनाई है.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ

कर्पूरी ठाकुर की पोती की सियासत में एंट्री : इस बार कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉ जागृति भी चुनाव लड़ सकती हैं. जागृति की पहचान अभी बहुत नहीं है. वो जनसुराज में शामिल हुई हैं. यदि चुनाव लड़ेंगी तो अपने दादा के नाम का सहारा लेना पड़ेगा. उनके समस्तीपुर से किसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है.

अब भी कई पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार राजनीति से दूर : बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, केबी सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, रामसुंदर दास, चंद्रशेखर सिंह और बिंदेश्वरी दुबे के परिवार अब राजनीति में सक्रिय नहीं हैं. नीतीश का परिवार भी सियासत से दूर ही है, लेकिन कब तक ये समय ही बताएगा.

