2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

बिहार विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज में 'इलेक्शन एक्सप्रेस' में आज आरा की बात होगी. भोजपुर की 7 सीटों पर एनडीए-महागठबंधन में मुकाबला है.

Published : September 26, 2025 at 9:25 AM IST

आरा: चंद रोज में बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है. तमाम सियासी दलों और सियासतदानों की ओर से प्रचार शुरू हो चुका है. मतदाता भी अपने-अपने मुद्दों को लेकर वोकल नजर आ रहे हैं. राज्य की जनता का नब्ज टटोलने के लिए ईटीवी भारत भी 'इलेक्शन सीरीज' चला रही है. राजधानी पटना से शुरू हुआ हमारा 'इलेक्शन एक्सप्रेस' अब बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर पहुंच गई है.

आरा में 'इलेक्शन एक्सप्रेस': आज यानी शुक्रवार को ईटीवी भारत का 'इलेक्शन एक्सप्रेस' भोजपुर जिला मुख्यालय आरा है. जहां शहर के रमना मैदान से दोपहर 3 बजे से न केवल मौजूदा विधायकों के लेखा-जोखा का हिसाब लिया जाएगा, बल्कि आम अवाम की बात भी सुनी जाएगी.

भोजपुर में महागठबंधन का जलवा: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का दबदबा देखने को मिला था. भोजपुर जिले की 7 सीटों में 5 पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि सिर्फ 2 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली. चिराग पासवान फैक्टर के कारण सत्ता पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

आरा में खिला 'कमल': आरा विधानसभा सीट पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी कब्जा बरकरार रखा. दिग्गज नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने महागठबंधन की ओर से सीपीआई माले कैंडिडेट कयामुद्दीन अंसारी को हराया दिया था.

संदेश में जली 'लालटेन': पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने संदेश सीट पर जीत हासिल की थी. आरजेडी की किरण देवी ने जेडीयू के विजेंद्र यादव को शिकस्त दी थी. वहीं एलजेपी की ओर से श्वेता सिंह मैदान में थीं.

बड़हरा में खिला 'कमल': भोजपुर की बड़हरा विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी. कद्दावर नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी कैंडिडेट सरोज यादव को हराया था.

अगिआंव में माले की जीत: अगिआंव सुरक्षित सीट पर 2020 चुनाव में सीपीआई माले कैंडिडेट मनोज मंजिल ने जेडीयू के प्रभुनाथ सिंह को हराया था. वहीं, एलजेपी की तरफ से राजेश्वर पासवान उम्मीदवार थे. हालांकि मर्डर केस में सजायाफ्ता होने के बाद मनोज मंजिल की विधायकी चली गई लेकिन 2024 उपचुनाव में माले प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन जीतने में सफल रहे.

तरारी में माले की जीत: तरारी विधानसभा सीट पर भी भाकपा माले को जीत हासिल हुई थी. सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के कौशल सिंह को हरा दिया था. वहीं 2024 में आरा सीट से लोकसभा सांसद बनने के बाद सुदामा प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया. उपचुनाव में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने जीत का परचम लहराया था.

जगदीशपुर में आरजेडी की जीत: 2020 विधानसभा चुनाव में जगदीशपुर सीट पर आरजेडी के राम विष्णु सिंह ने शानदार जीत हासिल की थी. उन्होंने जेडीयू की शुषुमलता कुशवाहा को मात दी थी. चिराग पासवान की पार्टी से भगवान सिंह कुशवाहा उम्मीदवार थे.

शाहपुर में भी जली लालटेन: पिछले विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई थी. आरजेडी कैंडिडेट राहुल तिवारी ने बीजेपी की प्रत्याशी मुन्नी देवी का शिकस्त दी थी.

